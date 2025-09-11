УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11479 відвідувачів онлайн
Новини Обшук у НАБУ
1 473 3

Печерський райсуд сьогодні обиратиме запобіжний захід детективу НАБУ Тєбєкіну

Підозра детективу НАБУ Тєбєкіну. Суд обиратиме запобіжний захід

Печерський райсуд Києва сьогодні розгляне клопотання про обрання запобіжного заходу керівнику відділу детективів НАБУ Віталію Тєбєкіну, якого підозрюють у недостовірному декларуванні.

Про це повідомив Центр протидії корупції, інформує Цензор.НЕТ.

Початок засідання о 12:15. Клопотання розглядатиме суддя Олег Білоцерківець.

Нагадаємо, раніше СБУ повідомила, що викрила посадовця НАБУ викрито на недостовірному декларуванні та приховуванні нерухомості. У його батьків - російські паспорти.

У НАБУ заявили, що розпочали службове розслідування.

Читайте: До 300 співробітників СБУ можуть працювати по справах, що стосуються НАБУ і САП, - ЗМІ

Автор: 

НАБУ (5477) Київ (20155) СБУ (13344) запобіжний захід (544)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
🤣🤣найчесніший продажний з судів обиратиме захід тим хто повинен був з цим боротися але робив вигляд що так треба та вирішував свої інтереси
показати весь коментар
11.09.2025 11:39 Відповісти
печерське правосуддя
показати весь коментар
11.09.2025 11:53 Відповісти
Печерським суддям вірити, це, як портнову довіряти з опу!!
показати весь коментар
11.09.2025 12:16 Відповісти
 
 