Печерський райсуд сьогодні обиратиме запобіжний захід детективу НАБУ Тєбєкіну

Печерський райсуд Києва сьогодні розгляне клопотання про обрання запобіжного заходу керівнику відділу детективів НАБУ Віталію Тєбєкіну, якого підозрюють у недостовірному декларуванні.

Про це повідомив Центр протидії корупції, інформує Цензор.НЕТ.

Початок засідання о 12:15. Клопотання розглядатиме суддя Олег Білоцерківець.

Нагадаємо, раніше СБУ повідомила, що викрила посадовця НАБУ викрито на недостовірному декларуванні та приховуванні нерухомості. У його батьків - російські паспорти.

У НАБУ заявили, що розпочали службове розслідування.

Читайте: До 300 співробітників СБУ можуть працювати по справах, що стосуються НАБУ і САП, - ЗМІ