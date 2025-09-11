1 473 3
Печерський райсуд сьогодні обиратиме запобіжний захід детективу НАБУ Тєбєкіну
Печерський райсуд Києва сьогодні розгляне клопотання про обрання запобіжного заходу керівнику відділу детективів НАБУ Віталію Тєбєкіну, якого підозрюють у недостовірному декларуванні.
Про це повідомив Центр протидії корупції, інформує Цензор.НЕТ.
Початок засідання о 12:15. Клопотання розглядатиме суддя Олег Білоцерківець.
Нагадаємо, раніше СБУ повідомила, що викрила посадовця НАБУ викрито на недостовірному декларуванні та приховуванні нерухомості. У його батьків - російські паспорти.
У НАБУ заявили, що розпочали службове розслідування.
