УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10990 відвідувачів онлайн
Новини Справи по НАБУ і САП
491 12

До 300 співробітників СБУ можуть працювати по справах, що стосуються НАБУ і САП, - ЗМІ

НАБУ

Офіс президента задіяв значні ресурси Служби безпеки України у справах, пов’язаних із Національним антикорупційним бюро та Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою. 

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Українську правду".

За словами співрозмовників, над цими розслідуваннями нібито працюють до 300 співробітників із трьох управлінь СБУ.

За інформацією журналістів, таке залучення пов’язане з намаганням влади отримати доступ до матеріалів можливих прослуховувань у справі бізнесмена Тімура Міндіча, близького до президента Володимира Зеленського. Йдеться про записи зустрічей у квартирі на вулиці Грушевського в Києві, де, за даними джерел, обговорювалися питання енергетики, ОПК та кадрових рішень.

Після серії політичних рішень щодо статусу НАБУ і САП, які викликали суспільний резонанс та критику з боку міжнародних партнерів, у владі могли шукати способи обмежити вплив антикорупційних органів. Залучення великої кількості співробітників СБУ, за оцінкою джерел, може бути частиною цієї стратегії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": НАБУ про підозру посадовцю Бюро від СБУ: Розпочато службове розслідування

Водночас у самій Службі безпеки спростовують інформацію про сотні задіяних співробітників. У відповідь на запит "Української правди" у відомстві заявили, що наведені дані перебільшені "в кілька десятків разів":

"Як неодноразово зазначала Служба безпеки України, будь-які кримінальні провадження, в яких фігурують представники НАБУ, стосуються окремих співробітників Бюро та не мають відношення до роботи цієї державної установи в цілому", - заявили в СБУ.

У СБУ підкреслили, що підтримують "конструктивну співпрацю задля зміцнення інституційних спроможностей, очищення від корупційного чи проросійського впливу та посилення незалежності держави".

Джерела вважають, що ситуація свідчить про тривале протистояння, в якому "вижити" може лише одна сторона.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Офіс Президента та СБУ готують нові атаки проти НАБУ для захисту корупціонерів, - ЦПК

Скандальний закон № 12414 щодо НАБУ і САП

22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.

Ввечері його підписав президент Зеленський.

Директор НАБУ Семен Кривонос закликав президента не підписувати цей законопроєкт, оскільки це переведе НАБУ та САП в залежний режим.

У Дніпрі люди вийшли на акцію проти ухвалення Верховною Радою законопроєкту №12414, що фактично означає ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Також у Києві розпочалась акція протесту.

У відеозверненні Зеленський згодом заявив, що антикорупційна інфраструктура в Україні працюватиме. 23 липня Закон про обмеження повноважень НАБУ та САП набув чинності.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Посадовця НАБУ викрито на недостовірному декларуванні та приховуванні нерухомості. У його батьків - російські паспорти, - СБУ. ФОТОрепортаж

Згодом президент України Володимир Зеленський повідомив, що 23 липня зібрав усіх керівників правоохоронних та антикорупційних органів та домовився з ними про конструктивну роботу.

Також Зеленський заявив, що внесе до Верховної Ради законопроєкт, який "забезпечить силу системі правопорядку".

24 липня у Раді було зареєстровано законопроєкт №13531, який скасує ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Згодом президент Володимир Зеленський погодив законопроєкт, який гарантує незалежність антикорупційних органів.

31 липня 2025 року Верховна Рада підтримала президентський законопроєкт провідновлення незалежності НАБУ та САП.

Згодом його підписав президент.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": СБУ, яка досі не має питань до лейтенанта Баканова, гіперактивно шукає російський слід в НАБУ, - військовий Погребиський

Автор: 

НАБУ (5471) СБУ (13336) САП (2481)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+1
Хтось ще гадає що малюк від баканова чи венедіктрвої відрізняється?Про венедіктову вже всі забули?- "Офіс Генерального прокурора - це "око государеве", а сам Генпрокурор - "заступник президента по справедливості", лише підтверджує: Ірина Венедіктова працює на одного клієнта - главу держави."
показати весь коментар
10.09.2025 18:00 Відповісти
+1
Боже, скільки ж їх там на спецусьому і відкатах, мамамія
показати весь коментар
10.09.2025 18:02 Відповісти
+1
СБУ в Україні працює не на державу, а на інтереси етнічної жидівської злодійської банди Бєні Бородача, в яку входять Вова ********* і д'Єрьмак.
показати весь коментар
10.09.2025 18:02 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Хтось ще гадає що малюк від баканова чи венедіктрвої відрізняється?Про венедіктову вже всі забули?- "Офіс Генерального прокурора - це "око государеве", а сам Генпрокурор - "заступник президента по справедливості", лише підтверджує: Ірина Венедіктова працює на одного клієнта - главу держави."
показати весь коментар
10.09.2025 18:00 Відповісти
венедіктова, кур'єр кешу, по швейцарським банкам.
венедіктова, потрібна будь якій владі!
показати весь коментар
10.09.2025 18:03 Відповісти
Гороховий блазень з диктаторськими повноваженнями як завжди від усього відсторонився. У нього комічні гастролі по всьому світу.
показати весь коментар
10.09.2025 18:01 Відповісти
Боже, скільки ж їх там на спецусьому і відкатах, мамамія
показати весь коментар
10.09.2025 18:02 Відповісти
СБУ в Україні працює не на державу, а на інтереси етнічної жидівської злодійської банди Бєні Бородача, в яку входять Вова ********* і д'Єрьмак.
показати весь коментар
10.09.2025 18:02 Відповісти
пі*да вкраїні. корупційний млин перемели все і всіх в труху. знищують виродки країну.
показати весь коментар
10.09.2025 18:03 Відповісти
є одне невирішене питання - а хто саме перевіряв перед призначенням детективів набу та хто саме давав їм допуск до держтаємниці?
хто ці люди та шо із ними?
показати весь коментар
10.09.2025 18:07 Відповісти
хоч куди ткни пальцем все прогнило!!!! та смердить!!!!

чи, заслужили українці на ту жахливу сраку в якій зараз знаходимось?
в повній мірі!
єдина молитва, всім богам, що б родичі повернулися цілими та здоровими!
молодь жалко!
тим, кому зараз 15-35.
показати весь коментар
10.09.2025 18:10 Відповісти
показати весь коментар
10.09.2025 18:13 Відповісти
Причина вакханалії - Єрмак і Татаров.Без цих двух з ларця нічого б не було.
показати весь коментар
10.09.2025 18:15 Відповісти
30 СБУшників слідкували за корпоративом Бігуса і компанії.
До 300 СБУшників слідкують за НАБУ і САП.
І Володя хоче ще на 10 тисяч збільшити штат СБУ.
Видно що список "за ким треба послідкувати" більшає з кожним днем🤔
Це відповідь всім, як насправді "росте" рейтинг довіри до президента серед населення.
А скільки СБУшників слідкують за Бакановим???
показати весь коментар
10.09.2025 18:20 Відповісти
Ну не кацапськими ж шпигунами та зрадниками їм займатися? То зайве.
.
показати весь коментар
10.09.2025 18:22 Відповісти
 
 