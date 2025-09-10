До 300 співробітників СБУ можуть працювати по справах, що стосуються НАБУ і САП, - ЗМІ

Офіс президента задіяв значні ресурси Служби безпеки України у справах, пов’язаних із Національним антикорупційним бюро та Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Українську правду".

За словами співрозмовників, над цими розслідуваннями нібито працюють до 300 співробітників із трьох управлінь СБУ.

За інформацією журналістів, таке залучення пов’язане з намаганням влади отримати доступ до матеріалів можливих прослуховувань у справі бізнесмена Тімура Міндіча, близького до президента Володимира Зеленського. Йдеться про записи зустрічей у квартирі на вулиці Грушевського в Києві, де, за даними джерел, обговорювалися питання енергетики, ОПК та кадрових рішень.

Після серії політичних рішень щодо статусу НАБУ і САП, які викликали суспільний резонанс та критику з боку міжнародних партнерів, у владі могли шукати способи обмежити вплив антикорупційних органів. Залучення великої кількості співробітників СБУ, за оцінкою джерел, може бути частиною цієї стратегії.

Водночас у самій Службі безпеки спростовують інформацію про сотні задіяних співробітників. У відповідь на запит "Української правди" у відомстві заявили, що наведені дані перебільшені "в кілька десятків разів":

"Як неодноразово зазначала Служба безпеки України, будь-які кримінальні провадження, в яких фігурують представники НАБУ, стосуються окремих співробітників Бюро та не мають відношення до роботи цієї державної установи в цілому", - заявили в СБУ.

У СБУ підкреслили, що підтримують "конструктивну співпрацю задля зміцнення інституційних спроможностей, очищення від корупційного чи проросійського впливу та посилення незалежності держави".

Джерела вважають, що ситуація свідчить про тривале протистояння, в якому "вижити" може лише одна сторона.

Скандальний закон № 12414 щодо НАБУ і САП

22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.

Ввечері його підписав президент Зеленський.

Директор НАБУ Семен Кривонос закликав президента не підписувати цей законопроєкт, оскільки це переведе НАБУ та САП в залежний режим.

У Дніпрі люди вийшли на акцію проти ухвалення Верховною Радою законопроєкту №12414, що фактично означає ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Також у Києві розпочалась акція протесту.

У відеозверненні Зеленський згодом заявив, що антикорупційна інфраструктура в Україні працюватиме. 23 липня Закон про обмеження повноважень НАБУ та САП набув чинності.

Згодом президент України Володимир Зеленський повідомив, що 23 липня зібрав усіх керівників правоохоронних та антикорупційних органів та домовився з ними про конструктивну роботу.

Також Зеленський заявив, що внесе до Верховної Ради законопроєкт, який "забезпечить силу системі правопорядку".

24 липня у Раді було зареєстровано законопроєкт №13531, який скасує ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Згодом президент Володимир Зеленський погодив законопроєкт, який гарантує незалежність антикорупційних органів.

31 липня 2025 року Верховна Рада підтримала президентський законопроєкт провідновлення незалежності НАБУ та САП.

Згодом його підписав президент.

