До 300 сотрудников СБУ могут работать по делам, касающимся НАБУ и САП, - СМИ

Офис президента задействовал значительные ресурсы Службы безопасности Украины в делах, связанных с Национальным антикоррупционным бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратурой.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду".

По словам собеседников, над этими расследованиями якобы работают до 300 сотрудников из трех управлений СБУ.

По информации журналистов, такое привлечение связано с попыткой властей получить доступ к материалам возможных прослушек по делу бизнесмена Тимура Миндича, близкого к президенту Владимиру Зеленскому. Речь идет о записях встреч в квартире на улице Грушевского в Киеве, где, по данным источников, обсуждались вопросы энергетики, оборонки и кадровых решений.

После серии политических решений относительно статуса НАБУ и САП, которые вызвали общественный резонанс и критику со стороны международных партнеров, во власти могли искать способы ограничить влияние антикоррупционных органов. Привлечение большого количества сотрудников СБУ, по оценке источников, может быть частью этой стратегии.

В то же время в самой Службе безопасности категорически опровергают информацию о сотнях задействованных сотрудников. В ответ на запрос "Украинской правды" в ведомстве заявили, что приведенные данные преувеличены "в несколько десятков раз":

"Как неоднократно отмечала Служба безопасности Украины, любые уголовные производства, в которых фигурируют представители НАБУ, касаются отдельных сотрудников Бюро и не имеют отношения к работе этого государственного учреждения в целом", - заявили в СБУ.

В СБУ подчеркнули, что поддерживают "конструктивное сотрудничество для укрепления институциональных возможностей, очистки от коррупционного или пророссийского влияния и усиления независимости государства".

Источники считают, что ситуация свидетельствует о длительном противостоянии, в котором "выжить" может только одна сторона.

Скандальный закон № 12414 относительно НАБУ и САП

22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.

Вечером его подписал президент Зеленский.

Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента не подписывать этот законопроект, поскольку это переведет НАБУ и САП в зависимый режим.

В Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Также в Киеве началась акция протеста.

В видеообращении Зеленский впоследствии заявил, что антикоррупционная инфраструктура в Украине будет работать. 23 июля Закон об ограничении полномочий НАБУ и САП вступил в силу.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 23 июля собрал всех руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов и договорился с ними о конструктивной работе.

Также Зеленский заявил, что внесет в Верховную Раду законопроект, который "обеспечит силу системе правопорядка".

24 июля в Раде был зарегистрирован законопроект №13531, который отменит ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Впоследствии президент Владимир Зеленский согласовал законопроект, который гарантирует независимость антикоррупционных органов.

31 июля 2025 года Верховная Рада поддержала президентский законопроектобновления независимости НАБУ и САП.

Впоследствии его подписал президент.

