РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9912 посетителей онлайн
Новости Дела НАБУ и СБУ
772 22

До 300 сотрудников СБУ могут работать по делам, касающимся НАБУ и САП, - СМИ

НАБУ

Офис президента задействовал значительные ресурсы Службы безопасности Украины в делах, связанных с Национальным антикоррупционным бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратурой.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду".

По словам собеседников, над этими расследованиями якобы работают до 300 сотрудников из трех управлений СБУ.

По информации журналистов, такое привлечение связано с попыткой властей получить доступ к материалам возможных прослушек по делу бизнесмена Тимура Миндича, близкого к президенту Владимиру Зеленскому. Речь идет о записях встреч в квартире на улице Грушевского в Киеве, где, по данным источников, обсуждались вопросы энергетики, оборонки и кадровых решений.

После серии политических решений относительно статуса НАБУ и САП, которые вызвали общественный резонанс и критику со стороны международных партнеров, во власти могли искать способы ограничить влияние антикоррупционных органов. Привлечение большого количества сотрудников СБУ, по оценке источников, может быть частью этой стратегии.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": НАБУ о подозрении должностному лицу Бюро от СБУ: Начато служебное расследование

В то же время в самой Службе безопасности категорически опровергают информацию о сотнях задействованных сотрудников. В ответ на запрос "Украинской правды" в ведомстве заявили, что приведенные данные преувеличены "в несколько десятков раз":

"Как неоднократно отмечала Служба безопасности Украины, любые уголовные производства, в которых фигурируют представители НАБУ, касаются отдельных сотрудников Бюро и не имеют отношения к работе этого государственного учреждения в целом", - заявили в СБУ.

В СБУ подчеркнули, что поддерживают "конструктивное сотрудничество для укрепления институциональных возможностей, очистки от коррупционного или пророссийского влияния и усиления независимости государства".

Источники считают, что ситуация свидетельствует о длительном противостоянии, в котором "выжить" может только одна сторона.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Офис Президента и СБУ готовят новые атаки против НАБУ для защиты коррупционеров, - ЦПК

Скандальный закон № 12414 относительно НАБУ и САП

22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.

Вечером его подписал президент Зеленский.

Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента не подписывать этот законопроект, поскольку это переведет НАБУ и САП в зависимый режим.

В Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Также в Киеве началась акция протеста.

В видеообращении Зеленский впоследствии заявил, что антикоррупционная инфраструктура в Украине будет работать. 23 июля Закон об ограничении полномочий НАБУ и САП вступил в силу.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 23 июля собрал всех руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов и договорился с ними о конструктивной работе.

Также Зеленский заявил, что внесет в Верховную Раду законопроект, который "обеспечит силу системе правопорядка".

24 июля в Раде был зарегистрирован законопроект №13531, который отменит ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Впоследствии президент Владимир Зеленский согласовал законопроект, который гарантирует независимость антикоррупционных органов.

31 июля 2025 года Верховная Рада поддержала президентский законопроектобновления независимости НАБУ и САП.

Впоследствии его подписал президент.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": СБУ, которая до сих пор не имеет вопросов к лейтенанту Баканову, гиперактивно ищет российский след в НАБУ, - военный Погребиский

Автор: 

НАБУ (4573) СБУ (20393) САП (2305)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
Хтось ще гадає що малюк від баканова чи венедіктрвої відрізняється?Про венедіктову вже всі забули?- "Офіс Генерального прокурора - це "око государеве", а сам Генпрокурор - "заступник президента по справедливості", лише підтверджує: Ірина Венедіктова працює на одного клієнта - главу держави."
показать весь комментарий
10.09.2025 18:00 Ответить
+3
пі*да вкраїні. корупційний млин перемели все і всіх в труху. знищують виродки країну.
показать весь комментарий
10.09.2025 18:03 Ответить
+2
Боже, скільки ж їх там на спецусьому і відкатах, мамамія
показать весь комментарий
10.09.2025 18:02 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Хтось ще гадає що малюк від баканова чи венедіктрвої відрізняється?Про венедіктову вже всі забули?- "Офіс Генерального прокурора - це "око государеве", а сам Генпрокурор - "заступник президента по справедливості", лише підтверджує: Ірина Венедіктова працює на одного клієнта - главу держави."
показать весь комментарий
10.09.2025 18:00 Ответить
венедіктова, кур'єр кешу, по швейцарським банкам.
венедіктова, потрібна будь якій владі!
показать весь комментарий
10.09.2025 18:03 Ответить
Гороховий блазень з диктаторськими повноваженнями як завжди від усього відсторонився. У нього комічні гастролі по всьому світу.
показать весь комментарий
10.09.2025 18:01 Ответить
Боже, скільки ж їх там на спецусьому і відкатах, мамамія
показать весь комментарий
10.09.2025 18:02 Ответить
пі*да вкраїні. корупційний млин перемели все і всіх в труху. знищують виродки країну.
показать весь комментарий
10.09.2025 18:03 Ответить
Це почалось з першого дня каденції шмарклі.
показать весь комментарий
10.09.2025 18:56 Ответить
є одне невирішене питання - а хто саме перевіряв перед призначенням детективів набу та хто саме давав їм допуск до держтаємниці?
хто ці люди та шо із ними?
показать весь комментарий
10.09.2025 18:07 Ответить
А вот, чтобы таких питань больше не возникало, в новом законе записано. Теперь НАБУ будет сама себя проверять, и сама будет расследовать поступки своих агентов.
СБУ гулять будет
показать весь комментарий
10.09.2025 19:03 Ответить
хоч куди ткни пальцем все прогнило!!!! та смердить!!!!

чи, заслужили українці на ту жахливу сраку в якій зараз знаходимось?
в повній мірі!
єдина молитва, всім богам, що б родичі повернулися цілими та здоровими!
молодь жалко!
тим, кому зараз 15-35.
показать весь комментарий
10.09.2025 18:10 Ответить
показать весь комментарий
10.09.2025 18:13 Ответить
Причина вакханалії - Єрмак і Татаров.Без цих двух з ларця нічого б не було.
показать весь комментарий
10.09.2025 18:15 Ответить
першопричина в гідранті.
показать весь комментарий
10.09.2025 18:33 Ответить
30 СБУшників слідкували за корпоративом Бігуса і компанії.
До 300 СБУшників слідкують за НАБУ і САП.
І Володя хоче ще на 10 тисяч збільшити штат СБУ.
Видно що список "за ким треба послідкувати" більшає з кожним днем🤔
Це відповідь всім, як насправді "росте" рейтинг довіри до президента серед населення.
А скільки СБУшників слідкують за Бакановим???
показать весь комментарий
10.09.2025 18:20 Ответить
300 спартанців - символічно ,не думаю !!!
показать весь комментарий
10.09.2025 18:34 Ответить
Ну не кацапськими ж шпигунами та зрадниками їм займатися? То зайве.
.
показать весь комментарий
10.09.2025 18:22 Ответить
Эти люди получают деньги с бюджета за это.
показать весь комментарий
10.09.2025 18:29 Ответить
Ціх грошей вистачає навіть щоб внести заставу в 9 млн.за хенералла. !
показать весь комментарий
10.09.2025 18:37 Ответить
штопаний гідрант і його чеченовбивці вбивають довіру до всієї влади взагалі. напевно гідранта муляє "слава" )(уйла і він намагається її розділити.
показать весь комментарий
10.09.2025 18:32 Ответить
СБУ: дєло било вєчєром, дєлать било нєчєго!
показать весь комментарий
10.09.2025 18:50 Ответить
У непальців треба брати приклад, тамтешних міністрів добряче так відмудохали, але щось мені здається вже пізно.
показать весь комментарий
10.09.2025 18:56 Ответить
 
 