Печерский райсуд сегодня будет избирать меру пресечения детективу НАБУ Тебекину

Печерский райсуд Киева сегодня рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения руководителю отдела детективов НАБУ Виталию Тебекину, которого подозревают в недостоверном декларировании.

Об этом сообщил Центр противодействия коррупции, информирует Цензор.НЕТ.

Начало заседания - в 12:15. Ходатайство будет рассматривать судья Олег Белоцерковец.

Напомним, ранее СБУ сообщила, что разоблачила чиновника НАБУ уличенного в недостоверном декларировании и сокрытии недвижимости. У его родителей - российские паспорта.

В НАБУ заявили, что начали служебное расследование.

