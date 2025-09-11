1 343 3
Печерский райсуд сегодня будет избирать меру пресечения детективу НАБУ Тебекину
Печерский райсуд Киева сегодня рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения руководителю отдела детективов НАБУ Виталию Тебекину, которого подозревают в недостоверном декларировании.
Об этом сообщил Центр противодействия коррупции, информирует Цензор.НЕТ.
Начало заседания - в 12:15. Ходатайство будет рассматривать судья Олег Белоцерковец.
Напомним, ранее СБУ сообщила, что разоблачила чиновника НАБУ уличенного в недостоверном декларировании и сокрытии недвижимости. У его родителей - российские паспорта.
В НАБУ заявили, что начали служебное расследование.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Егор Кузнецов
показать весь комментарий11.09.2025 11:39 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Dmytro Suprunenko
показать весь комментарий11.09.2025 11:53 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Oleksandr Valovyi
показать весь комментарий11.09.2025 12:16 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль