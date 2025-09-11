РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11740 посетителей онлайн
Новости Обыск в НАБУ
1 343 3

Печерский райсуд сегодня будет избирать меру пресечения детективу НАБУ Тебекину

Подозрение детектива НАБУ Тебекину. Суд будет выбирать меру пресечения

Печерский райсуд Киева сегодня рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения руководителю отдела детективов НАБУ Виталию Тебекину, которого подозревают в недостоверном декларировании.

Об этом сообщил Центр противодействия коррупции, информирует Цензор.НЕТ.

Начало заседания - в 12:15. Ходатайство будет рассматривать судья Олег Белоцерковец.

Напомним, ранее СБУ сообщила, что разоблачила чиновника НАБУ уличенного в недостоверном декларировании и сокрытии недвижимости. У его родителей - российские паспорта.

В НАБУ заявили, что начали служебное расследование.

Читайте: До 300 сотрудников СБУ могут работать по делам, касающимся НАБУ и САП, - СМИ

Автор: 

НАБУ (4579) Киев (26111) СБУ (20401) мера пресечения (512)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
🤣🤣найчесніший продажний з судів обиратиме захід тим хто повинен був з цим боротися але робив вигляд що так треба та вирішував свої інтереси
показать весь комментарий
11.09.2025 11:39 Ответить
печерське правосуддя
показать весь комментарий
11.09.2025 11:53 Ответить
Печерським суддям вірити, це, як портнову довіряти з опу!!
показать весь комментарий
11.09.2025 12:16 Ответить
 
 