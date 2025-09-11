УКР
Українські чоловіки до 22 років все більше виїжджають до Польщі після зміни законодавства, - ЗМІ

Виїзд чоловіків 18-22 років

Останнім часом прикордонна служба Польщі зафіксувала збільшення кількості прибулих молодих українських чоловіків віком від 18 до 22 років, яким Кабмін надав дозвіл на виїзд за кордон.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на RMF FM.

Речник Бещадського відділення Прикордонної служби Польщі Пьотр Закєлаж розповів, що з 28 серпня по 3 вересня до Підкарпатського воєводства з України прибули 6 100 чоловіків віком від 18 до 22 років, а виїхали 2000.

За тиждень до цього до Польщі в'їхало близько 500 молодих українців, а виїхали понад 650, додав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В Україні не ведуть статистику виїзду за кордон чоловіків 18-22 років, - ДПСУ. ДОКУМЕНТ

У Люблінському воєводстві, за даними прикордонників, з 28 серпня по 3 вересня в'їхало 4 605, а виїхало 1 301 українця у віці від 18 до 22 років.

Тижнем раніше з України до Польщі приїхав 461, а виїхали 575 молодих українців.

Зростання кількості молодих українців, які приїжджають до Польщі, може бути пов'язане зокрема з бажанням навчатися в цій країні або з від'їздом у відпустку, додає RMF FM.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чоловіки до 22 років масово звільняються з популярних компаній і покидають Україну, - ЗМІ

Нагадаємо, наприкінці серпня уряд України змінив правила перетину державного кордону в умовах воєнного стану, дозволивши чоловікам віком від 18 до 22 років виїжджати до інших країн.

Топ коментарі
+13
а нас вот уверяют, что будут наоборот возвращаться....
показати весь коментар
11.09.2025 17:40 Відповісти
+12
Якщо українська прикордонна служба морозиться надати дані про виїзд молоді, то полякам нічого приховувати.
показати весь коментар
11.09.2025 17:44 Відповісти
+12
Це злочин зеленського без строку давності, на рівні здачі Маріуполя. Нехай всі хто його підтримує горять у пеклі разом з ним.
показати весь коментар
11.09.2025 17:47 Відповісти
а нас вот уверяют, что будут наоборот возвращаться....
показати весь коментар
11.09.2025 17:40 Відповісти
В перший день підписання закону теж звизділи що молодь не їде за кордон… бо ще не встигли зібрати документи.
показати весь коментар
11.09.2025 17:45 Відповісти
Повертатись однозначно будуть. За один раз перевезти всі речі неможливо
показати весь коментар
11.09.2025 18:03 Відповісти
Якщо українська прикордонна служба морозиться надати дані про виїзд молоді, то полякам нічого приховувати.
показати весь коментар
11.09.2025 17:44 Відповісти
Це ж треба! Яка несподіванка!
показати весь коментар
11.09.2025 17:44 Відповісти
Це злочин зеленського без строку давності, на рівні здачі Маріуполя. Нехай всі хто його підтримує горять у пеклі разом з ним.
показати весь коментар
11.09.2025 17:47 Відповісти
Ну якщо молодь тікає то за що старикам воювати?
показати весь коментар
11.09.2025 17:48 Відповісти
молодь думає що це її врятує,але сумашедший маньяк не збирається зупинятись на Україні.Вже поляки караванами намилились далі на захід,після призову резервістів,то вже факт.Скоро закон впаяють і будуть нашу молодь відсилати назад,бо самі вони воювати сцять..І ясно краще триндіти про бандеру ніж сидіти в окопі на дністрі.
показати весь коментар
11.09.2025 18:18 Відповісти
Если плешивый не собирается останавливаться на Украине, то может Европе объединиться и вломить московитам? Хотя о чём я, выгоднее скармливать Украину плешивому по кусочкам вместе с населением, чем самим решительно поднять жопу и что-то сделать.
показати весь коментар
11.09.2025 18:25 Відповісти
********* працюють.
показати весь коментар
11.09.2025 17:49 Відповісти
Ще незабаром випустять молодь до 26 років і капітуляція України на кінець настане....потужній зе-лідор...
показати весь коментар
11.09.2025 17:50 Відповісти
А чого б вільним людям і не поїхати? Вони ж не якісь невільники - хочуть і їдуть.
показати весь коментар
11.09.2025 17:52 Відповісти
Зеленський дав українцям омріяну волю? Що ще дав?
показати весь коментар
11.09.2025 18:19 Відповісти
Неочікувано...
показати весь коментар
11.09.2025 18:02 Відповісти
Ну, я вам можу абсолютно точно сказати, як виглядає ситуація з виїздом хлопців від 18 до 22 років. От у мене зараз у Польщі живе хлопець, який виїхав, і йому до дня народження залишався всього лише тиждень. Тобто йому було 22 роки, 11 місяців і кілька днів.

За його словами, на кордон у Польщу фактично їхати немає сенсу, тому що під тим чи іншим приводом можуть не випустити. Тобто для виїзду категорії 18-22, виїзд у бік Польщі дуже проблемний.

Він виїжджав через Чоп у напрямку Угорщини, але прикордонники штучно перешкоджають виїзду таких людей. Вони вимагають, щоб «Резерв Плюс» був оновлений у ту ж секунду, коли прикордонник здійснює прикордонний контроль. Але справа в тому, що «Резерв Плюс» якраз у цьому регіоні і на цих Wi-Fi чи мобільних станціях взагалі не оновлюється.

І цей хлопець зміг проїхати тільки тому, що він здійснював відеозапис, махав постановою Кабінету Міністрів, вказував, що ніхто не має права вимагати від прикордонників оновлення «Резерв Плюс» саме в ту секунду, коли вони цього хочуть. Він зобов'язаний лише пред'явити «Резерв Плюс», який він дійсно його має, і що статус у ньому відповідає його фактичним обставинам.



У підсумку, з його вагона зняли кілька людей, які не змогли в ту ж секунду оновити «Резерв Плюс», бо це було технічно неможливо, тобто цих хлопців зняли з поїзду.

Тому будь-яка статистика невірна, тому що прикордонники з українського боку штучно перешкоджають виїзду таких хлопців під приводом того, що «Резерв Плюс» не оновлений перед прикордонником у ту ж секунду, коли прикордонник вимагав оновити перед його печаткою.
показати весь коментар
11.09.2025 18:04 Відповісти
чому поляки такі жорстокі?
показати весь коментар
11.09.2025 18:35 Відповісти
Крах Украины как государства может произойти ещё при жизни нынешнего поколения Нулевых и даже Девяностых. Люди, которые застали 1991 год, года на карте мира появилась Украина Независимая, застанут ещё и её конец. И полное вымирание украинского этноса. Дети мигрантов украинского происхождения уже будут называть себя национальностями иных стран.
показати весь коментар
11.09.2025 18:16 Відповісти
Крємльовскій мєчьтатєль...
показати весь коментар
11.09.2025 18:20 Відповісти
на жаль він тут правий. країна мрій у виконанні Зеленського і його потужних і незламних менеджерів перетворюється у вимираючу країну.
показати весь коментар
11.09.2025 18:48 Відповісти
Ще одна атака москалями по Польщі,і поляки перестануть пускати цих туристів.Зрештою,атака не була атакою,а пробою,бо якби хотіли попасти по Жешуву насправді,то до дронів додали б пару ракет)
показати весь коментар
11.09.2025 18:18 Відповісти
Зеленського потрібно відправити на передову замість хлопців ,
які згодом повинні захищати Украіну ,
а вони , як ми знаємо , більше не повернуться в нашу краіну!!
показати весь коментар
11.09.2025 18:27 Відповісти
Зельона країна вмрій, 76 відсотків за таке голосували?
показати весь коментар
11.09.2025 18:27 Відповісти
73% і це умний нарід
показати весь коментар
11.09.2025 19:02 Відповісти
Тим кому 18-22 у 2019-му було 12-16. Так, для справки
показати весь коментар
11.09.2025 19:06 Відповісти
Українці воюють, а виродки тікають .
показати весь коментар
11.09.2025 18:34 Відповісти
По собі не судять. У вас пів армії в СЗЧ бігає, досить цю патріотичну муйню вішати на вуха - у кожного своє життя. Українці мародерять на гуманітарці, на дронах на всьому - інформацію знайдете самі
показати весь коментар
11.09.2025 18:55 Відповісти
Мародерять не українці , а ті ж самі -виродки . Цікаво ви написали --" У вас пів армії в СЗЧ бігає .." То ви хто ? Ви кацап !
показати весь коментар
11.09.2025 18:58 Відповісти
Господи, ну чому ти розум даєш тільки меншості….
показати весь коментар
11.09.2025 19:05 Відповісти
Ойойой ухилянтів виродками назвала ! Так вони -виродки !
показати весь коментар
11.09.2025 19:08 Відповісти
"Українські чоловіки до 22 років все більше виїжджають до Польщі після зміни законодавства-ЗМІ".
Саме так було задумано: на недавніх протестах по всій країні,саме молодь цього віку була найактивнішою.
А так,"нет человека-нет проблем",як говорив вождь світового пролетаріату,він же автор такого винаходу,як "слуга народу".
показати весь коментар
11.09.2025 18:38 Відповісти
Зелені покидьки нищять Україну.
показати весь коментар
11.09.2025 18:50 Відповісти
дивлячись на ту корупцію, беззаконня і вибіркове правосуддя в країні, яку очолив і кришує гідрант, дивлячись як він за сприяння залежних від нього дуполизів типу малька, ******** та антимайданного мусорка розправляється з антикорупціонерами і йде шляхом )(уйла до диктатури воно і не дивно. мало того, понад 60% українців покинувших країну вже прийняли рішення назад не повертатись. ось така вона "країна мрій" у виконанні нікчемного, деспотичного, мстивого та корисливого гідранта.
показати весь коментар
11.09.2025 18:44 Відповісти
Совкодрочєри в коментарях марять і бажають вирішувати долю інших людей: прийміть галоперідолу і лягайте спати: вам ще коментувати новини про запуск "шахедів"
показати весь коментар
11.09.2025 18:56 Відповісти
Ага. Один ти дʼАртанʼян 🤣
показати весь коментар
11.09.2025 19:04 Відповісти
Цікаво, в зеленій владі взагалі є нормальні адекватні люди? Звісно, наркомана і його 5-6 ефективних злодіїв не називати
показати весь коментар
11.09.2025 18:57 Відповісти
Десь всплакнув одиноко 24-х річний дід
показати весь коментар
11.09.2025 19:03 Відповісти
не може бути! невже?
показати весь коментар
11.09.2025 19:23 Відповісти
Постанова КМУ не законодавство, а подзаконный акт! И не соответствует Закону Украины, ссылаясь на который его приняли!
показати весь коментар
11.09.2025 19:39 Відповісти
 
 