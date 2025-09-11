Українські чоловіки до 22 років все більше виїжджають до Польщі після зміни законодавства, - ЗМІ

Останнім часом прикордонна служба Польщі зафіксувала збільшення кількості прибулих молодих українських чоловіків віком від 18 до 22 років, яким Кабмін надав дозвіл на виїзд за кордон.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на RMF FM.

Речник Бещадського відділення Прикордонної служби Польщі Пьотр Закєлаж розповів, що з 28 серпня по 3 вересня до Підкарпатського воєводства з України прибули 6 100 чоловіків віком від 18 до 22 років, а виїхали 2000.

За тиждень до цього до Польщі в'їхало близько 500 молодих українців, а виїхали понад 650, додав він.

У Люблінському воєводстві, за даними прикордонників, з 28 серпня по 3 вересня в'їхало 4 605, а виїхало 1 301 українця у віці від 18 до 22 років.

Тижнем раніше з України до Польщі приїхав 461, а виїхали 575 молодих українців.

Зростання кількості молодих українців, які приїжджають до Польщі, може бути пов'язане зокрема з бажанням навчатися в цій країні або з від'їздом у відпустку, додає RMF FM.

Нагадаємо, наприкінці серпня уряд України змінив правила перетину державного кордону в умовах воєнного стану, дозволивши чоловікам віком від 18 до 22 років виїжджати до інших країн.