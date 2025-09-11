Українські чоловіки до 22 років все більше виїжджають до Польщі після зміни законодавства, - ЗМІ
Останнім часом прикордонна служба Польщі зафіксувала збільшення кількості прибулих молодих українських чоловіків віком від 18 до 22 років, яким Кабмін надав дозвіл на виїзд за кордон.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на RMF FM.
Речник Бещадського відділення Прикордонної служби Польщі Пьотр Закєлаж розповів, що з 28 серпня по 3 вересня до Підкарпатського воєводства з України прибули 6 100 чоловіків віком від 18 до 22 років, а виїхали 2000.
За тиждень до цього до Польщі в'їхало близько 500 молодих українців, а виїхали понад 650, додав він.
У Люблінському воєводстві, за даними прикордонників, з 28 серпня по 3 вересня в'їхало 4 605, а виїхало 1 301 українця у віці від 18 до 22 років.
Тижнем раніше з України до Польщі приїхав 461, а виїхали 575 молодих українців.
Зростання кількості молодих українців, які приїжджають до Польщі, може бути пов'язане зокрема з бажанням навчатися в цій країні або з від'їздом у відпустку, додає RMF FM.
Нагадаємо, наприкінці серпня уряд України змінив правила перетину державного кордону в умовах воєнного стану, дозволивши чоловікам віком від 18 до 22 років виїжджати до інших країн.
За його словами, на кордон у Польщу фактично їхати немає сенсу, тому що під тим чи іншим приводом можуть не випустити. Тобто для виїзду категорії 18-22, виїзд у бік Польщі дуже проблемний.
Він виїжджав через Чоп у напрямку Угорщини, але прикордонники штучно перешкоджають виїзду таких людей. Вони вимагають, щоб «Резерв Плюс» був оновлений у ту ж секунду, коли прикордонник здійснює прикордонний контроль. Але справа в тому, що «Резерв Плюс» якраз у цьому регіоні і на цих Wi-Fi чи мобільних станціях взагалі не оновлюється.
І цей хлопець зміг проїхати тільки тому, що він здійснював відеозапис, махав постановою Кабінету Міністрів, вказував, що ніхто не має права вимагати від прикордонників оновлення «Резерв Плюс» саме в ту секунду, коли вони цього хочуть. Він зобов'язаний лише пред'явити «Резерв Плюс», який він дійсно його має, і що статус у ньому відповідає його фактичним обставинам.
У підсумку, з його вагона зняли кілька людей, які не змогли в ту ж секунду оновити «Резерв Плюс», бо це було технічно неможливо, тобто цих хлопців зняли з поїзду.
Тому будь-яка статистика невірна, тому що прикордонники з українського боку штучно перешкоджають виїзду таких хлопців під приводом того, що «Резерв Плюс» не оновлений перед прикордонником у ту ж секунду, коли прикордонник вимагав оновити перед його печаткою.
які згодом повинні захищати Украіну ,
а вони , як ми знаємо , більше не повернуться в нашу краіну!!
Саме так було задумано: на недавніх протестах по всій країні,саме молодь цього віку була найактивнішою.
А так,"нет человека-нет проблем",як говорив вождь світового пролетаріату,він же автор такого винаходу,як "слуга народу".