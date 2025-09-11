РУС
Новости
2 658 32

[Украинские лица мужского полв до 22 лет все больше выезжают в Польшу после изменения законодательства, - СМИ

Выезд мужчин 18-22 лет

В последнее время пограничная служба Польши зафиксировала увеличение количества прибывших молодых украинских лиц в возрасте от 18 до 22 лет, которым Кабмин предоставил разрешение на выезд за границу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на RMF FM.

Представитель Бещадского отделения Пограничной службы Польши Петр Закелаж рассказал, что с 28 августа по 3 сентября в Подкарпатское воеводство из Украины прибыли 6 100 лиц мужского пола в возрасте от 18 до 22 лет, а выехали 2000.

За неделю до этого в Польшу въехало около 500 молодых украинцев, а выехали более 650, добавил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Украине не ведут статистику выезда за границу мужчин 18-22 лет, - ГПСУ. ДОКУМЕНТ

В Люблинском воеводстве, по данным пограничников, с 28 августа по 3 сентября въехало 4 605, а выехало 1 301 украинца в возрасте от 18 до 22 лет.

Неделей ранее из Украины в Польшу приехал 461, а выехали 575 молодых украинцев.

Рост количества молодых украинцев, которые приезжают в Польшу, может быть связан в частности с желанием учиться в этой стране или с отъездом в отпуск, добавляет RMF FM.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мужчины до 22 лет массово увольняются из популярных компаний и покидают Украину, - СМИ

Напомним, в конце августа правительство Украины изменило правила пересечения государственной границы в условиях военного положения, позволив лицам мужского пола в возрасте от 18 до 22 лет выезжать в другие страны.

Автор: 

граница (5361) Польша (8726) мужчины (153)
а нас вот уверяют, что будут наоборот возвращаться....
показать весь комментарий
11.09.2025 17:40 Ответить
В перший день підписання закону теж звизділи що молодь не їде за кордон… бо ще не встигли зібрати документи.
показать весь комментарий
11.09.2025 17:45 Ответить
Повертатись однозначно будуть. За один раз перевезти всі речі неможливо
показать весь комментарий
11.09.2025 18:03 Ответить
Якщо українська прикордонна служба морозиться надати дані про виїзд молоді, то полякам нічого приховувати.
показать весь комментарий
11.09.2025 17:44 Ответить
Це ж треба! Яка несподіванка!
показать весь комментарий
11.09.2025 17:44 Ответить
Це злочин зеленського без строку давності, на рівні здачі Маріуполя. Нехай всі хто його підтримує горять у пеклі разом з ним.
показать весь комментарий
11.09.2025 17:47 Ответить
Ну якщо молодь тікає то за що старикам воювати?
показать весь комментарий
11.09.2025 17:48 Ответить
молодь думає що це її врятує,але сумашедший маньяк не збирається зупинятись на Україні.Вже поляки караванами намилились далі на захід,після призову резервістів,то вже факт.Скоро закон впаяють і будуть нашу молодь відсилати назад,бо самі вони воювати сцять..І ясно краще триндіти про бандеру ніж сидіти в окопі на дністрі.
показать весь комментарий
11.09.2025 18:18 Ответить
Если плешивый не собирается останавливаться на Украине, то может Европе объединиться и вломить московитам? Хотя о чём я, выгоднее скармливать Украину плешивому по кусочкам вместе с населением, чем самим решительно поднять жопу и что-то сделать.
показать весь комментарий
11.09.2025 18:25 Ответить
********* працюють.
показать весь комментарий
11.09.2025 17:49 Ответить
Ще незабаром випустять молодь до 26 років і капітуляція України на кінець настане....потужній зе-лідор...
показать весь комментарий
11.09.2025 17:50 Ответить
А чого б вільним людям і не поїхати? Вони ж не якісь невільники - хочуть і їдуть.
показать весь комментарий
11.09.2025 17:52 Ответить
Зеленський дав українцям омріяну волю? Що ще дав?
показать весь комментарий
11.09.2025 18:19 Ответить
Неочікувано...
показать весь комментарий
11.09.2025 18:02 Ответить
Ну, я вам можу абсолютно точно сказати, як виглядає ситуація з виїздом хлопців від 18 до 22 років. От у мене зараз у Польщі живе хлопець, який виїхав, і йому до дня народження залишався всього лише тиждень. Тобто йому було 22 роки, 11 місяців і кілька днів.

За його словами, на кордон у Польщу фактично їхати немає сенсу, тому що під тим чи іншим приводом можуть не випустити. Тобто для виїзду категорії 18-22, виїзд у бік Польщі дуже проблемний.

Він виїжджав через Чоп у напрямку Угорщини, але прикордонники штучно перешкоджають виїзду таких людей. Вони вимагають, щоб «Резерв Плюс» був оновлений у ту ж секунду, коли прикордонник здійснює прикордонний контроль. Але справа в тому, що «Резерв Плюс» якраз у цьому регіоні і на цих Wi-Fi чи мобільних станціях взагалі не оновлюється.

І цей хлопець зміг проїхати тільки тому, що він здійснював відеозапис, махав постановою Кабінету Міністрів, вказував, що ніхто не має права вимагати від прикордонників оновлення «Резерв Плюс» саме в ту секунду, коли вони цього хочуть. Він зобов'язаний лише пред'явити «Резерв Плюс», який він дійсно його має, і що статус у ньому відповідає його фактичним обставинам.



У підсумку, з його вагона зняли кілька людей, які не змогли в ту ж секунду оновити «Резерв Плюс», бо це було технічно неможливо, тобто цих хлопців зняли з поїзду.

Тому будь-яка статистика невірна, тому що прикордонники з українського боку штучно перешкоджають виїзду таких хлопців під приводом того, що «Резерв Плюс» не оновлений перед прикордонником у ту ж секунду, коли прикордонник вимагав оновити перед його печаткою.
показать весь комментарий
11.09.2025 18:04 Ответить
чому поляки такі жорстокі?
показать весь комментарий
11.09.2025 18:35 Ответить
Крах Украины как государства может произойти ещё при жизни нынешнего поколения Нулевых и даже Девяностых. Люди, которые застали 1991 год, года на карте мира появилась Украина Независимая, застанут ещё и её конец. И полное вымирание украинского этноса. Дети мигрантов украинского происхождения уже будут называть себя национальностями иных стран.
показать весь комментарий
11.09.2025 18:16 Ответить
Крємльовскій мєчьтатєль...
показать весь комментарий
11.09.2025 18:20 Ответить
на жаль він тут правий. країна мрій у виконанні Зеленського і його потужних і незламних менеджерів перетворюється у вимираючу країну.
показать весь комментарий
11.09.2025 18:48 Ответить
Ще одна атака москалями по Польщі,і поляки перестануть пускати цих туристів.Зрештою,атака не була атакою,а пробою,бо якби хотіли попасти по Жешуву насправді,то до дронів додали б пару ракет)
показать весь комментарий
11.09.2025 18:18 Ответить
Зеленського потрібно відправити на передову замість хлопців ,
які згодом повинні захищати Украіну ,
а вони , як ми знаємо , більше не повернуться в нашу краіну!!
показать весь комментарий
11.09.2025 18:27 Ответить
Зельона країна вмрій, 76 відсотків за таке голосували?
показать весь комментарий
11.09.2025 18:27 Ответить
Тих підарів що прийняли такий закрн повісить з всіма родичами і близькими замість готувати військових переправляють за кордон молодь старі поздихають а територію жидва прибере до рук новий єрусалим
показать весь комментарий
11.09.2025 18:31 Ответить
Українці воюють, а виродки тікають .
показать весь комментарий
11.09.2025 18:34 Ответить
По собі не судять. У вас пів армії в СЗЧ бігає, досить цю патріотичну муйню вішати на вуха - у кожного своє життя. Українці мародерять на гуманітарці, на дронах на всьому - інформацію знайдете самі
показать весь комментарий
11.09.2025 18:55 Ответить
"Українські чоловіки до 22 років все більше виїжджають до Польщі після зміни законодавства-ЗМІ".
Саме так було задумано: на недавніх протестах по всій країні,саме молодь цього віку була найактивнішою.
А так,"нет человека-нет проблем",як говорив вождь світового пролетаріату,він же автор такого винаходу,як "слуга народу".
показать весь комментарий
11.09.2025 18:38 Ответить
Зелені покидьки нищять Україну.
показать весь комментарий
11.09.2025 18:50 Ответить
дивлячись на ту корупцію, беззаконня і вибіркове правосуддя в країні, яку очолив і кришує гідрант, дивлячись як він за сприяння залежних від нього дуполизів типу малька, ******** та антимайданного мусорка розправляється з антикорупціонерами і йде шляхом )(уйла до диктатури воно і не дивно. мало того, понад 60% українців покинувших країну вже прийняли рішення назад не повертатись. ось така вона "країна мрій" у виконанні нікчемного, деспотичного, мстивого та корисливого гідранта.
показать весь комментарий
11.09.2025 18:44 Ответить
Совкодрочєри в коментарях марять і бажають вирішувати долю інших людей: прийміть галоперідолу і лягайте спати: вам ще коментувати новини про запуск "шахедів"
показать весь комментарий
11.09.2025 18:56 Ответить
 
 