[Украинские лица мужского полв до 22 лет все больше выезжают в Польшу после изменения законодательства, - СМИ
В последнее время пограничная служба Польши зафиксировала увеличение количества прибывших молодых украинских лиц в возрасте от 18 до 22 лет, которым Кабмин предоставил разрешение на выезд за границу.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на RMF FM.
Представитель Бещадского отделения Пограничной службы Польши Петр Закелаж рассказал, что с 28 августа по 3 сентября в Подкарпатское воеводство из Украины прибыли 6 100 лиц мужского пола в возрасте от 18 до 22 лет, а выехали 2000.
За неделю до этого в Польшу въехало около 500 молодых украинцев, а выехали более 650, добавил он.
В Люблинском воеводстве, по данным пограничников, с 28 августа по 3 сентября въехало 4 605, а выехало 1 301 украинца в возрасте от 18 до 22 лет.
Неделей ранее из Украины в Польшу приехал 461, а выехали 575 молодых украинцев.
Рост количества молодых украинцев, которые приезжают в Польшу, может быть связан в частности с желанием учиться в этой стране или с отъездом в отпуск, добавляет RMF FM.
Напомним, в конце августа правительство Украины изменило правила пересечения государственной границы в условиях военного положения, позволив лицам мужского пола в возрасте от 18 до 22 лет выезжать в другие страны.
За його словами, на кордон у Польщу фактично їхати немає сенсу, тому що під тим чи іншим приводом можуть не випустити. Тобто для виїзду категорії 18-22, виїзд у бік Польщі дуже проблемний.
Він виїжджав через Чоп у напрямку Угорщини, але прикордонники штучно перешкоджають виїзду таких людей. Вони вимагають, щоб «Резерв Плюс» був оновлений у ту ж секунду, коли прикордонник здійснює прикордонний контроль. Але справа в тому, що «Резерв Плюс» якраз у цьому регіоні і на цих Wi-Fi чи мобільних станціях взагалі не оновлюється.
І цей хлопець зміг проїхати тільки тому, що він здійснював відеозапис, махав постановою Кабінету Міністрів, вказував, що ніхто не має права вимагати від прикордонників оновлення «Резерв Плюс» саме в ту секунду, коли вони цього хочуть. Він зобов'язаний лише пред'явити «Резерв Плюс», який він дійсно його має, і що статус у ньому відповідає його фактичним обставинам.
У підсумку, з його вагона зняли кілька людей, які не змогли в ту ж секунду оновити «Резерв Плюс», бо це було технічно неможливо, тобто цих хлопців зняли з поїзду.
Тому будь-яка статистика невірна, тому що прикордонники з українського боку штучно перешкоджають виїзду таких хлопців під приводом того, що «Резерв Плюс» не оновлений перед прикордонником у ту ж секунду, коли прикордонник вимагав оновити перед його печаткою.
які згодом повинні захищати Украіну ,
а вони , як ми знаємо , більше не повернуться в нашу краіну!!
Саме так було задумано: на недавніх протестах по всій країні,саме молодь цього віку була найактивнішою.
А так,"нет человека-нет проблем",як говорив вождь світового пролетаріату,він же автор такого винаходу,як "слуга народу".