[Украинские лица мужского полв до 22 лет все больше выезжают в Польшу после изменения законодательства, - СМИ

В последнее время пограничная служба Польши зафиксировала увеличение количества прибывших молодых украинских лиц в возрасте от 18 до 22 лет, которым Кабмин предоставил разрешение на выезд за границу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на RMF FM.

Представитель Бещадского отделения Пограничной службы Польши Петр Закелаж рассказал, что с 28 августа по 3 сентября в Подкарпатское воеводство из Украины прибыли 6 100 лиц мужского пола в возрасте от 18 до 22 лет, а выехали 2000.

За неделю до этого в Польшу въехало около 500 молодых украинцев, а выехали более 650, добавил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Украине не ведут статистику выезда за границу мужчин 18-22 лет, - ГПСУ. ДОКУМЕНТ

В Люблинском воеводстве, по данным пограничников, с 28 августа по 3 сентября въехало 4 605, а выехало 1 301 украинца в возрасте от 18 до 22 лет.

Неделей ранее из Украины в Польшу приехал 461, а выехали 575 молодых украинцев.

Рост количества молодых украинцев, которые приезжают в Польшу, может быть связан в частности с желанием учиться в этой стране или с отъездом в отпуск, добавляет RMF FM.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мужчины до 22 лет массово увольняются из популярных компаний и покидают Украину, - СМИ

Напомним, в конце августа правительство Украины изменило правила пересечения государственной границы в условиях военного положения, позволив лицам мужского пола в возрасте от 18 до 22 лет выезжать в другие страны.