НАТО де-факто воює з Росією, - Пєсков

Дмитро Пєсков

Речник Кремля Дмитро Пєсков стверджує, що НАТО наразі нібито де-факт воює з Росією.

Про це він заявив журналістам, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

"НАТО де-факто воює з Росією, це очевидно і не потребує доказів", - запевнив він.

Також Пєсков зауважив, що зустріч на найвищому рівні по Україні має бути добре підготовлена, "але готовності вести цю підготовку немає у Києва та Європи".

Також читайте: Пєсков відмовився коментувати вторгнення російських дронів у Польщу

За його словами, Росія начебто зберігає готовність до врегулювання війни в Україні політико-дипломатичними засобами, а "Європа не хоче звертати увагу на необхідність вирішення першопричин конфлікту".

"Пауза в переговорному процесі щодо України є, вона очевидна", - резюмував Пєсков.

Раніше він вже заявляв, що переговори між РФ та Україною перебувають на паузі.

НАТО (6774) Пєсков Дмитро (1752) переговори з Росією (1443)
Топ коментарі
+20
И сколько солдат НАТО убила расея? 🤔
показати весь коментар
15.09.2025 13:02 Відповісти
+20
тільки повний розвал рф, обмежитися знищенням кремля не вийде.
показати весь коментар
15.09.2025 13:04 Відповісти
+17
Цей теж воює з Фінляндією.
показати весь коментар
15.09.2025 13:05 Відповісти
"Європа не хоче звертати увагу на необхідність вирішення першопричин конфлікту"

Першопричиною є імперські забаганки РФії. То як Європа має їх вирішити? Ліквідувати всю кремлівську хунту, у якої поїхав дах?
показати весь коментар
15.09.2025 13:02 Відповісти
Як варіант, чому б і ні? було б бажання.
показати весь коментар
15.09.2025 14:16 Відповісти
а як ти собі це уявляєш? знищення кацапської хунти Європою.
показати весь коментар
15.09.2025 14:50 Відповісти
першопричина це 47 хромосома у всіх без виключення расіян
показати весь коментар
15.09.2025 13:03 Відповісти
стара затягана частушка
показати весь коментар
15.09.2025 13:04 Відповісти
"Ми програємо не Україні. Ми воюємо НАТО!"
показати весь коментар
15.09.2025 13:06 Відповісти
Так вони ж, про "негрів на "Абрамсах", ще в 2014-му, почали верещать!
показати весь коментар
15.09.2025 14:09 Відповісти
Тож нападайте на НАТО, причому тут Україна? Ми не в НАТО і швидше за все там не будемо від слова взагалі.
показати весь коментар
15.09.2025 13:06 Відповісти
Якої логіки ви чекаєте від генератора абсурду? Кацапи заполонили весь світ нісенітницями і крінжом.
показати весь коментар
15.09.2025 13:16 Відповісти
До розвалу па-Раші,вперед!Якщо ні,умова одна-повне виведення військ з України,кордони 1991 року,репарації-повне компенсування на відбудову і матеріальна виплата пораненим, за загиблих і полоненим.
показати весь коментар
15.09.2025 13:07 Відповісти
Й видача військових злочинців міжнародному трибуналу. Від Ху?ла до останнього учасника есвео.
показати весь коментар
15.09.2025 13:59 Відповісти
З лаптєстаном зараз воює весь цивлізований світ І не тільки з числа країни НАТО, а й багато позаблокових країн - Австрія, наприклад
показати весь коментар
15.09.2025 13:08 Відповісти
Де-факто росія напала на НАТО, запустивши дрони та ракети по країнах НАТО
показати весь коментар
15.09.2025 13:11 Відповісти
Піпіськін не розуміє, як би НАТО вдарило по кацапії, то від свинорейху і дрантя не зосталося-б
показати весь коментар
15.09.2025 13:12 Відповісти
🤣🤣меньше читайте героїчне фентезі,меньше буде причин обурюватися мильними бульбашками разрекламованими цінностями,бо розвал кацапії як раз і не вигідне ес мінімум з 3 причин....
показати весь коментар
15.09.2025 13:46 Відповісти
"Как пагодка в Мацькве?" В "Ольгіно" платять регулярно? Без затримок? А яка надбавка "за знание хахляцкава языка?"
показати весь коментар
15.09.2025 14:12 Відповісти
Здохни,йоршик унітазний.
показати весь коментар
15.09.2025 13:13 Відповісти
https://spektrnews.in.ua/news/nagadayu-tim-hto-zabuv-ne-shukayte-horoshih-ros-yan---valer-y-pekar/178311#gsc.tab=0 Валерій Пекар: "Кацапи не бувають хорошими чи поганими, принаймні поки триває війна, а їх імперія ще існує. Касапи бувають корисними, шкідливими чи неважливими. Корисні наближають нашу перемогу, шкідливі віддаляють, всі решта неважливі.
Зовсім не обов'язково дивитися, слухати чи читати корисних. Вони не мають нічого, що могли би вам запропонувати. Вони наближають нашу перемогу не через любов до України, а через власні інтереси.
Не оцінюйте корисних касапів власними мірками краси, розуму, культури, правдивості тощо. Це все не має жодного значення. Має значення лише їхній вплив на їхню власну авдиторію. До якої ви не належите".
показати весь коментар
15.09.2025 13:15 Відповісти
Окупанти просунулися на Запоріжжі, Дніпропетровщині та Донеччині, - DeepState. Наближають нашу перемогу?
показати весь коментар
15.09.2025 13:17 Відповісти
збулась мрія ідіотів
показати весь коментар
15.09.2025 13:16 Відповісти
Ну так і штати воюють. Постачають розвідувальну інформацію, продають зброю, застосовують санкції. Треба знов на Аляску їхати...
показати весь коментар
15.09.2025 13:16 Відповісти
.
показати весь коментар
15.09.2025 13:22 Відповісти
Пургу. Это даже путлер подтвердил 😁
показати весь коментар
15.09.2025 13:41 Відповісти
раша не припиняла війну з НАТО з часу створення НАТО - відбувається потужна ескалація. Поки що нічия
показати весь коментар
15.09.2025 13:23 Відповісти
Фигассссе ничья. Ни одного солдата НАТО не убито, а у орков потери за миллион уже
показати весь коментар
15.09.2025 13:42 Відповісти
"де-факто росія воює з NATO" - тільки NATO про це не знає.

вЕЛИКОМУ вЕДМЕДЮ МАЛЕНЬКА КОСУЛЯ НАСТУКАЛА КОПИТАМИ ПО воЛОХАТОМУ їбаЛУ і це ще не кінець, ДЕ-ФАКТО!
показати весь коментар
15.09.2025 13:24 Відповісти
твоя рожа-первопричина....
показати весь коментар
15.09.2025 13:27 Відповісти
это уже не новость
показати весь коментар
15.09.2025 13:28 Відповісти
показати весь коментар
15.09.2025 13:55 Відповісти
А НАТО в курсі ?
показати весь коментар
15.09.2025 14:15 Відповісти
Скільки дивізій воює?
Скільки загинуло?
показати весь коментар
15.09.2025 14:22 Відповісти
"НАТО де-факто воює з Росією, це очевидно і не потребує доказів", - запевнив він. ЯКІ ВАШІ ДОКАЗИ БРЕХЛИВІ РАШИСТСЬКІ ПСИ....?ДОКАЗИ РАШИСТСЬКОЇ ОКУПАЦІЇ УКРАЇНИ І ГЕНОЦИДУ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ."КУЄВА ТУЧА" РАШИСТИ ВИРОДКИ І СЛУГИ ПЕКЛА НА ЗЕМЛІ
показати весь коментар
15.09.2025 14:54 Відповісти
Ну от все і стало на свої місця! Д. Трамп - це не наша війна, воюйте самі з кацапами
показати весь коментар
15.09.2025 15:11 Відповісти
Так воюйте с натой в нате.
показати весь коментар
15.09.2025 15:33 Відповісти
 
 