НАТО де-факто воює з Росією, - Пєсков
Речник Кремля Дмитро Пєсков стверджує, що НАТО наразі нібито де-факт воює з Росією.
Про це він заявив журналістам, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.
"НАТО де-факто воює з Росією, це очевидно і не потребує доказів", - запевнив він.
Також Пєсков зауважив, що зустріч на найвищому рівні по Україні має бути добре підготовлена, "але готовності вести цю підготовку немає у Києва та Європи".
За його словами, Росія начебто зберігає готовність до врегулювання війни в Україні політико-дипломатичними засобами, а "Європа не хоче звертати увагу на необхідність вирішення першопричин конфлікту".
"Пауза в переговорному процесі щодо України є, вона очевидна", - резюмував Пєсков.
Раніше він вже заявляв, що переговори між РФ та Україною перебувають на паузі.
Першопричиною є імперські забаганки РФії. То як Європа має їх вирішити? Ліквідувати всю кремлівську хунту, у якої поїхав дах?
Зовсім не обов'язково дивитися, слухати чи читати корисних. Вони не мають нічого, що могли би вам запропонувати. Вони наближають нашу перемогу не через любов до України, а через власні інтереси.
Не оцінюйте корисних касапів власними мірками краси, розуму, культури, правдивості тощо. Це все не має жодного значення. Має значення лише їхній вплив на їхню власну авдиторію. До якої ви не належите".
вЕЛИКОМУ вЕДМЕДЮ МАЛЕНЬКА КОСУЛЯ НАСТУКАЛА КОПИТАМИ ПО воЛОХАТОМУ їбаЛУ і це ще не кінець, ДЕ-ФАКТО!
Скільки загинуло?