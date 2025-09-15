НАТО де-факто воює з Росією, - Пєсков

Речник Кремля Дмитро Пєсков стверджує, що НАТО наразі нібито де-факт воює з Росією.

Про це він заявив журналістам, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

"НАТО де-факто воює з Росією, це очевидно і не потребує доказів", - запевнив він.

Також Пєсков зауважив, що зустріч на найвищому рівні по Україні має бути добре підготовлена, "але готовності вести цю підготовку немає у Києва та Європи".

За його словами, Росія начебто зберігає готовність до врегулювання війни в Україні політико-дипломатичними засобами, а "Європа не хоче звертати увагу на необхідність вирішення першопричин конфлікту".

"Пауза в переговорному процесі щодо України є, вона очевидна", - резюмував Пєсков.

Раніше він вже заявляв, що переговори між РФ та Україною перебувають на паузі.