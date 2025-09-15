НАТО де-факто воюет с Россией, - Песков

Представитель Кремля Дмитрий Песков утверждает, что НАТО сейчас якобы де-факт воюет с Россией.

Об этом он заявил журналистам, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

"НАТО де-факто воюет с Россией, это очевидно и не требует доказательств", - заверил он.

Также Песков заметил, что встреча на высшем уровне по Украине должна быть хорошо подготовлена, "но готовности вести эту подготовку нет у Киева и Европы".

По его словам, Россия вроде бы сохраняет готовность к урегулированию войны в Украине политико-дипломатическими средствами, а "Европа не хочет обращать внимание на необходимость решения первопричин конфликта".

"Пауза в переговорном процессе по Украине есть, она очевидна", - резюмировал Песков.

Ранее он уже заявлял, что переговоры между РФ и Украиной находятся на паузе.