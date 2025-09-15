НАТО де-факто воюет с Россией, - Песков
Представитель Кремля Дмитрий Песков утверждает, что НАТО сейчас якобы де-факт воюет с Россией.
Об этом он заявил журналистам, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.
"НАТО де-факто воюет с Россией, это очевидно и не требует доказательств", - заверил он.
Также Песков заметил, что встреча на высшем уровне по Украине должна быть хорошо подготовлена, "но готовности вести эту подготовку нет у Киева и Европы".
По его словам, Россия вроде бы сохраняет готовность к урегулированию войны в Украине политико-дипломатическими средствами, а "Европа не хочет обращать внимание на необходимость решения первопричин конфликта".
"Пауза в переговорном процессе по Украине есть, она очевидна", - резюмировал Песков.
Ранее он уже заявлял, что переговоры между РФ и Украиной находятся на паузе.
Першопричиною є імперські забаганки РФії. То як Європа має їх вирішити? Ліквідувати всю кремлівську хунту, у якої поїхав дах?
Зовсім не обов'язково дивитися, слухати чи читати корисних. Вони не мають нічого, що могли би вам запропонувати. Вони наближають нашу перемогу не через любов до України, а через власні інтереси.
Не оцінюйте корисних касапів власними мірками краси, розуму, культури, правдивості тощо. Це все не має жодного значення. Має значення лише їхній вплив на їхню власну авдиторію. До якої ви не належите".
вЕЛИКОМУ вЕДМЕДЮ МАЛЕНЬКА КОСУЛЯ НАСТУКАЛА КОПИТАМИ ПО воЛОХАТОМУ їбаЛУ і це ще не кінець, ДЕ-ФАКТО!