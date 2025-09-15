РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10312 посетителей онлайн
Новости
3 166 33

НАТО де-факто воюет с Россией, - Песков

Дмитрий Песков

Представитель Кремля Дмитрий Песков утверждает, что НАТО сейчас якобы де-факт воюет с Россией.

Об этом он заявил журналистам, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

"НАТО де-факто воюет с Россией, это очевидно и не требует доказательств", - заверил он.

Также Песков заметил, что встреча на высшем уровне по Украине должна быть хорошо подготовлена, "но готовности вести эту подготовку нет у Киева и Европы".

Также читайте: Песков отказался комментировать вторжение российских дронов в Польшу

По его словам, Россия вроде бы сохраняет готовность к урегулированию войны в Украине политико-дипломатическими средствами, а "Европа не хочет обращать внимание на необходимость решения первопричин конфликта".

"Пауза в переговорном процессе по Украине есть, она очевидна", - резюмировал Песков.

Ранее он уже заявлял, что переговоры между РФ и Украиной находятся на паузе.

Автор: 

НАТО (10311) Песков Дмитрий (1999) переговоры с Россией (1325)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+14
тільки повний розвал рф, обмежитися знищенням кремля не вийде.
показать весь комментарий
15.09.2025 13:04 Ответить
+13
И сколько солдат НАТО убила расея? 🤔
показать весь комментарий
15.09.2025 13:02 Ответить
+12
першопричина це 47 хромосома у всіх без виключення расіян
показать весь комментарий
15.09.2025 13:03 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
И сколько солдат НАТО убила расея? 🤔
показать весь комментарий
15.09.2025 13:02 Ответить
"Європа не хоче звертати увагу на необхідність вирішення першопричин конфлікту"

Першопричиною є імперські забаганки РФії. То як Європа має їх вирішити? Ліквідувати всю кремлівську хунту, у якої поїхав дах?
показать весь комментарий
15.09.2025 13:02 Ответить
тільки повний розвал рф, обмежитися знищенням кремля не вийде.
показать весь комментарий
15.09.2025 13:04 Ответить
Як варіант, чому б і ні? було б бажання.
показать весь комментарий
15.09.2025 14:16 Ответить
першопричина це 47 хромосома у всіх без виключення расіян
показать весь комментарий
15.09.2025 13:03 Ответить
стара затягана частушка
показать весь комментарий
15.09.2025 13:04 Ответить
Цей теж воює з Фінляндією.
показать весь комментарий
15.09.2025 13:05 Ответить
"Ми програємо не Україні. Ми воюємо НАТО!"
показать весь комментарий
15.09.2025 13:06 Ответить
Так вони ж, про "негрів на "Абрамсах", ще в 2014-му, почали верещать!
показать весь комментарий
15.09.2025 14:09 Ответить
Тож нападайте на НАТО, причому тут Україна? Ми не в НАТО і швидше за все там не будемо від слова взагалі.
показать весь комментарий
15.09.2025 13:06 Ответить
Якої логіки ви чекаєте від генератора абсурду? Кацапи заполонили весь світ нісенітницями і крінжом.
показать весь комментарий
15.09.2025 13:16 Ответить
До розвалу па-Раші,вперед!Якщо ні,умова одна-повне виведення військ з України,кордони 1991 року,репарації-повне компенсування на відбудову і матеріальна виплата пораненим, за загиблих і полоненим.
показать весь комментарий
15.09.2025 13:07 Ответить
Й видача військових злочинців міжнародному трибуналу. Від Ху?ла до останнього учасника есвео.
показать весь комментарий
15.09.2025 13:59 Ответить
З лаптєстаном зараз воює весь цивлізований світ І не тільки з числа країни НАТО, а й багато позаблокових країн - Австрія, наприклад
показать весь комментарий
15.09.2025 13:08 Ответить
Де-факто росія напала на НАТО, запустивши дрони та ракети по країнах НАТО
показать весь комментарий
15.09.2025 13:11 Ответить
Піпіськін не розуміє, як би НАТО вдарило по кацапії, то від свинорейху і дрантя не зосталося-б
показать весь комментарий
15.09.2025 13:12 Ответить
🤣🤣меньше читайте героїчне фентезі,меньше буде причин обурюватися мильними бульбашками разрекламованими цінностями,бо розвал кацапії як раз і не вигідне ес мінімум з 3 причин....
показать весь комментарий
15.09.2025 13:46 Ответить
"Как пагодка в Мацькве?" В "Ольгіно" платять регулярно? Без затримок? А яка надбавка "за знание хахляцкава языка?"
показать весь комментарий
15.09.2025 14:12 Ответить
Здохни,йоршик унітазний.
показать весь комментарий
15.09.2025 13:13 Ответить
https://spektrnews.in.ua/news/nagadayu-tim-hto-zabuv-ne-shukayte-horoshih-ros-yan---valer-y-pekar/178311#gsc.tab=0 Валерій Пекар: "Кацапи не бувають хорошими чи поганими, принаймні поки триває війна, а їх імперія ще існує. Касапи бувають корисними, шкідливими чи неважливими. Корисні наближають нашу перемогу, шкідливі віддаляють, всі решта неважливі.
Зовсім не обов'язково дивитися, слухати чи читати корисних. Вони не мають нічого, що могли би вам запропонувати. Вони наближають нашу перемогу не через любов до України, а через власні інтереси.
Не оцінюйте корисних касапів власними мірками краси, розуму, культури, правдивості тощо. Це все не має жодного значення. Має значення лише їхній вплив на їхню власну авдиторію. До якої ви не належите".
показать весь комментарий
15.09.2025 13:15 Ответить
Окупанти просунулися на Запоріжжі, Дніпропетровщині та Донеччині, - DeepState. Наближають нашу перемогу?
показать весь комментарий
15.09.2025 13:17 Ответить
збулась мрія ідіотів
показать весь комментарий
15.09.2025 13:16 Ответить
Ну так і штати воюють. Постачають розвідувальну інформацію, продають зброю, застосовують санкції. Треба знов на Аляску їхати...
показать весь комментарий
15.09.2025 13:16 Ответить
.
показать весь комментарий
15.09.2025 13:22 Ответить
Пургу. Это даже путлер подтвердил 😁
показать весь комментарий
15.09.2025 13:41 Ответить
раша не припиняла війну з НАТО з часу створення НАТО - відбувається потужна ескалація. Поки що нічия
показать весь комментарий
15.09.2025 13:23 Ответить
Фигассссе ничья. Ни одного солдата НАТО не убито, а у орков потери за миллион уже
показать весь комментарий
15.09.2025 13:42 Ответить
"де-факто росія воює з NATO" - тільки NATO про це не знає.

вЕЛИКОМУ вЕДМЕДЮ МАЛЕНЬКА КОСУЛЯ НАСТУКАЛА КОПИТАМИ ПО воЛОХАТОМУ їбаЛУ і це ще не кінець, ДЕ-ФАКТО!
показать весь комментарий
15.09.2025 13:24 Ответить
твоя рожа-первопричина....
показать весь комментарий
15.09.2025 13:27 Ответить
это уже не новость
показать весь комментарий
15.09.2025 13:28 Ответить
показать весь комментарий
15.09.2025 13:55 Ответить
А НАТО в курсі ?
показать весь комментарий
15.09.2025 14:15 Ответить
 
 