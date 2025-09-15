Заволодіння 18 га землі на понад 160 млн грн: застосовано запобіжний захід до директора приватного товариства
15 вересня 2025 року слідчий суддя ВАКС частково задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджене прокурором САП, та застосував запобіжний захід до директора приватного товариства – одного з підозрюваних у справі щодо заволодіння та подальшої легалізації 18 га землі державної власності ринковою вартістю понад 160 млн грн.
Про це повідомляє пресслужба САП, інформує Цензор.НЕТ.
Тримання під вартою з альтернативою застави
Рішенням суду до особи застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 5 млн грн застави.
Раніше суд застосував запобіжні заходи й до інших 4 підозрюваних:
- столичної забудовниці – заставу в розмірі 100 млн грн з покладенням відповідних процесуальних обов’язків;
- адвоката, який діяв в інтересах колишнього нардепа, – тримання під вартою з альтернативою внесення 10 млн грн застави;
- ще одного адвоката – 9 млн грн застави;
- екскерівника обласного управління Держгеокадастру України – тримання під вартою з альтернативою внесення 6 млн грн застави.
Деталі справи
За даними НАБУ, навесні 2021 року під час корпоративного конфлікту між екснардепом та забудовницею за контроль над гуртовим ринком сільськогосподарської продукції у передмісті Києва в останньої виник умисел щодо виведення активів ринку на підконтрольних юридичних та фізичних осіб.
"На виконання злочинного плану службові особи Головного управління Держгеокадастру у Київській області всупереч встановленому порядку внесли в Державний земельний кадастр зміни, що дозволило вказаному органу розпоряджатись земельним масивом, на якому розташовується гуртовий ринок площею понад 150 га. Надалі вказану земельну ділянку передали в оренду товариству, підконтрольному забудовниці", - йдеться у повідомленні.
Після цього керівник товариства відмовився від частини отриманої в оренду землі на користь 9 наперед визначених осіб, які на підставі наказу в.о. керівника Головного управління Держгеокадастру у Київській області з порушенням норм земельного законодавства одержали у власність 9 земельних ділянок площею 18 га.
Згодом зазначені земельні ділянки на підставі удаваних правочинів продали трьом товариствам, пов’язаним із забудовницею.
У процесі врегулювання конфлікту забудовниця та екснардеп підписали меморандум ("понятійку") щодо спільного використання земельного масиву, зокрема для забудови. А у вересні 2021 року довірена особа ексобранця увійшла до складу бенефіціарів товариств-власників земельних ділянок.
