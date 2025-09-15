Завладение 18 га земли на сумму более 160 млн грн: применена мера пресечения к директору частного общества

15 сентября 2025 года следственный судья ВАКС частично удовлетворил ходатайство детективов НАБУ, согласованное прокурором САП, и применил меру пресечения к директору частного общества - одному из подозреваемых по делу о завладении и дальнейшей легализации 18 га земли государственной собственности рыночной стоимостью более 160 млн грн.

Содержание под стражей с альтернативой залога

Решением суда к лицу применена мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 5 млн грн залога.

Ранее суд применил меры пресечения и к другим 4 подозреваемым:

столичной застройщицы - залог в размере 100 млн грн с возложением соответствующих процессуальных обязанностей;

адвоката, который действовал в интересах бывшего нардепа, - содержание под стражей с альтернативой внесения 10 млн грн залога;

еще одного адвоката - 9 млн грн залога;

экс-руководителя областного управления Госгеокадастра Украины - содержание под стражей с альтернативой внесения 6 млн грн залога.

Детали дела

По данным НАБУ, весной 2021 года во время корпоративного конфликта между экс-нардепом и застройщицей за контроль над оптовым рынком сельскохозяйственной продукции в пригороде Киева у последней возник умысел по выводу активов рынка на подконтрольных юридических и физических лиц.

"Во исполнение преступного плана должностные лица Главного управления Госгеокадастра в Киевской области вопреки установленному порядку внесли в Государственный земельный кадастр изменения, что позволило указанному органу распоряжаться земельным массивом, на котором располагается оптовый рынок площадью более 150 га. В дальнейшем указанный земельный участок передали в аренду обществу, подконтрольному застройщице", - говорится в сообщении.

После этого руководитель общества отказался от части полученной в аренду земли в пользу 9 заранее определенных лиц, которые на основании приказа и.о. руководителя Главного управления Госгеокадастра в Киевской области с нарушением норм земельного законодательства получили в собственность 9 земельных участков площадью 18 га.

Впоследствии указанные земельные участки на основании мнимых сделок продали трем обществам, связанным с застройщицей.

В процессе урегулирования конфликта застройщица и экс-нардеп подписали меморандум ("понятийку") о совместном использовании земельного массива, в частности для застройки. А в сентябре 2021 года доверенное лицо экс-избирателя вошло в состав бенефициаров обществ-владельцев земельных участков.

