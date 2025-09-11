РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10017 посетителей онлайн
Новости Махинации с землей
1 274 11

ВАКС отпустил застройщицу Молчанову под залог в 100 млн грн, прокуратура просила 300 млн. ФОТО

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для застройщицы Владиславы Молчановой в виде денежного залога в размере 100 млн грн.

Об этом сообщил ветеран Олег Симороз, передает Цензор.НЕТ.

ВАКС избрал залог в размере 100 млн грн для Владиславы Молчановой.
Фото: Олег Симороз

Согласно решению суда, Молчанова обязана сдать загранпаспорт и прибывать по вызову суда и прокурора.

Прокурор по делу настаивал на применении залога в размере 300 млн грн, однако суд определил меньшую сумму.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За генерала СБУ Витюка внесли более 9 млн грн залога

Напомним, ранее НАБУ и САП разоблачили схему завладения и последующей легализации 18 га земли государственной собственности рыночной стоимостью более 160 млн грн.

Позже основательницу одной из крупнейших столичных девелоперских компаний Stolitsa Group Владу Молчанову, которой НАБУ недавно объявило подозрение, под здание суда пришла поддержать группа мужчин в военной форме.

Автор: 

залог (532) Антикоррупционный суд (1275) хищения (150)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
А тим часом, Бійці роти ударних БпЛА 95-ї ОДШБр оголосили збір коштів на пікап.
показать весь комментарий
11.09.2025 17:30 Ответить
+2
Як може сума застави бути меншою за суму завданих збитків?!
показать весь комментарий
11.09.2025 17:13 Ответить
+2
А попушка,що там робить?
показать весь комментарий
11.09.2025 17:14 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Як може сума застави бути меншою за суму завданих збитків?!
показать весь комментарий
11.09.2025 17:13 Ответить
Мабуть суддя, на око, вирішив, що прокуратура перестаралась.
Якщо все було по процедурі, то надані попередні докази не переконали суддю.
показать весь комментарий
11.09.2025 18:40 Ответить
А попушка,що там робить?
показать весь комментарий
11.09.2025 17:14 Ответить
медетує напевно або молить до Бога що б заставу зменшили, і такі на дві третини збив ціну, тепер питання якій відсоток йому повинні сплатити за посередницькі послуги?
показать весь комментарий
11.09.2025 17:21 Ответить
Це сирота на утриманні Молчанової.Мабуть ще неповнолітній. З огляду на це суд зменшив заставу.
показать весь комментарий
11.09.2025 17:25 Ответить
він заставу вніс
показать весь комментарий
11.09.2025 17:38 Ответить
Штраф за корупцію з конфіскацією майна
Штраф за неповідомлення про корупцію з конфіскацією майна
Штраф за прикриття корупціонера з конфіскацією майна
Штраф за непротидію корупції з конфіскацією майна.
Штраф за протидію розслідування корупції з конфіскацією майна.
показать весь комментарий
11.09.2025 17:27 Ответить
А тим часом, Бійці роти ударних БпЛА 95-ї ОДШБр оголосили збір коштів на пікап.
показать весь комментарий
11.09.2025 17:30 Ответить
Штраф за корупцію з конфіскацією майна
Штраф за неповідомлення про корупцію з конфіскацією майна
Штраф за прикриття корупціонера з конфіскацією майна
Штраф за непротидію корупції з конфіскацією майна.
Штраф за протидію розслідування корупції з конфіскацією майна.

І відразу б суспільство стало справедливим, а всі українські чорти зайняли б місце, де мають бути - у в'язницях, на благо батьківщини.
показать весь комментарий
11.09.2025 17:31 Ответить
Прокуратура просила 300 ?
А Молчанова не дала?
Она такая - эта Молчанова
Она не всем дает
Вот Банковой Молчанова дает
В любую позу встанет - если Вова попросит
И я ее понимаю
У нас даже ЗСУ в любую позу встают перед Вовой
Захотел Вова сдыхаться Залужного ?
ЗСУ сказали - будь ласка!!!
Захотел Вова ,чтобы вместо молодых воевали дедушки?
Дедушки сказали - всегда пожалуйста!
Вот такой у нас ВОВА!!!
Ему все дают.....
показать весь комментарий
11.09.2025 17:51 Ответить
під будівлю суду прийшла підтримати група чоловіків у військовій формі.
Джерело: https://censor.net/ua/p3573609

ааа ... а я думав, чому там повно поліції
показать весь комментарий
11.09.2025 18:37 Ответить
 
 