ВАКС отпустил застройщицу Молчанову под залог в 100 млн грн, прокуратура просила 300 млн. ФОТО
Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для застройщицы Владиславы Молчановой в виде денежного залога в размере 100 млн грн.
Об этом сообщил ветеран Олег Симороз, передает Цензор.НЕТ.
Согласно решению суда, Молчанова обязана сдать загранпаспорт и прибывать по вызову суда и прокурора.
Прокурор по делу настаивал на применении залога в размере 300 млн грн, однако суд определил меньшую сумму.
Напомним, ранее НАБУ и САП разоблачили схему завладения и последующей легализации 18 га земли государственной собственности рыночной стоимостью более 160 млн грн.
Позже основательницу одной из крупнейших столичных девелоперских компаний Stolitsa Group Владу Молчанову, которой НАБУ недавно объявило подозрение, под здание суда пришла поддержать группа мужчин в военной форме.
Якщо все було по процедурі, то надані попередні докази не переконали суддю.
Штраф за неповідомлення про корупцію з конфіскацією майна
Штраф за прикриття корупціонера з конфіскацією майна
Штраф за непротидію корупції з конфіскацією майна.
Штраф за протидію розслідування корупції з конфіскацією майна.
І відразу б суспільство стало справедливим, а всі українські чорти зайняли б місце, де мають бути - у в'язницях, на благо батьківщини.
А Молчанова не дала?
Она такая - эта Молчанова
Она не всем дает
Вот Банковой Молчанова дает
В любую позу встанет - если Вова попросит
И я ее понимаю
У нас даже ЗСУ в любую позу встают перед Вовой
Захотел Вова сдыхаться Залужного ?
ЗСУ сказали - будь ласка!!!
Захотел Вова ,чтобы вместо молодых воевали дедушки?
Дедушки сказали - всегда пожалуйста!
Вот такой у нас ВОВА!!!
Ему все дают.....
Джерело: https://censor.net/ua/p3573609
ааа ... а я думав, чому там повно поліції