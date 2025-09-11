ВАКС отпустил застройщицу Молчанову под залог в 100 млн грн, прокуратура просила 300 млн. ФОТО

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для застройщицы Владиславы Молчановой в виде денежного залога в размере 100 млн грн.

Об этом сообщил ветеран Олег Симороз, передает Цензор.НЕТ.

Согласно решению суда, Молчанова обязана сдать загранпаспорт и прибывать по вызову суда и прокурора.

Прокурор по делу настаивал на применении залога в размере 300 млн грн, однако суд определил меньшую сумму.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За генерала СБУ Витюка внесли более 9 млн грн залога

Напомним, ранее НАБУ и САП разоблачили схему завладения и последующей легализации 18 га земли государственной собственности рыночной стоимостью более 160 млн грн.

Позже основательницу одной из крупнейших столичных девелоперских компаний Stolitsa Group Владу Молчанову, которой НАБУ недавно объявило подозрение, под здание суда пришла поддержать группа мужчин в военной форме.