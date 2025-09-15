Україна готова навчати Європу збивати дрони, - Ігнат

Україна готова надати своїх фахівців для навчання європейських союзників збивати дрони й неважливо, де це буде, наприклад, у Львові чи Кракові.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це начальник управління комунікацій командування Повітряних сил Юрій Ігнат заявив в ефірі телемарафону.

Ігнат прокоментував інформацію про те, що до Польщі залетіли російські "Гербери" нібито без бойової частини, й по них відпрацювала польська авіація.

"Якими ракетами (збивали - ред.) - це їхні справа. Не мають вони стільки досвіду, як Україна. "Гербери" - непроста ціль, особливо для винищувачів. Бачили нещодавно ще випадок зальоту у повітряний простір Румунії того ж "Шахеда", чи "Гербери" - це вже визначає румунська сторона. Але понад 40 хвилин два винищувачі не могли нічого вдіяти. Намагалися, але втратили чимало часу", - сказав він.

Він додав, що на території України під час повітряних атак РФ застосовують різні засоби, залежно від обставин - мобільні вогневі групи, авіацію, дрони-перехоплювачі, радіоелектронну боротьбу.

Кожне застосування залежить від певної ситуації, операцією керує командувач Повітряних сил ЗСУ, за кожну ділянку відповідає конкретна людина. Й все працює, як єдиний механізм, який передбачає раціональне залучання тих чи інших засобів, залежно від обставин.

Як наголосив представник Повітряних сил ЗСУ, наразі видно, яку еволюцію пройшли Сили оборони:

"Ми досягли цих результатів. Цей досвід нам дістався гіркою ціною - ми втрачали багато наших захисників, цивільних людей. Багато втрачено техніки, зруйновані будинки, підприємства. Цей досвід здобувався кров’ю. Тому партнери мають унікальну можливість побачити, зрозуміти, пройти ці навчання. Звісно, що були й помилки у якійсь роботі - неможливо врахувати все, коли противник атакує новітніми засобами. Треба пробувати, застосовувати інноваційні засоби", - зазначив Ігнат.

Нагадаємо, що 10 вересня президент Володимир Зеленський запропонував Польщі допомогу, навчання та досвід у збитті російських дронів, зокрема "шахедів".

Пізніше прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск прийняв пропозицію президента України Володимира Зеленського і відправить польських військових до України, щоб вони проходили навчання з протидії дронам.

18 вересня до Києва прибуде делегація польських військових для координації дій з українськими силами у сфері протидії дроновим атакам та захисту повітряного простору.