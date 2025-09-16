УКР
2 550 24

Ізраїль розпочав наземну операцію в місті Газа, - Axios

Ізраїль розпочав наземну операцію в місті Газа проти ХАМАС
Фото: Anadolu

Армія Ізраїлю розпочала наземну операцію в місті Газа. В уряді Беньяміна Нетаньягу назвали метою таких дій знищення інфраструктури ХАМАС та звільнення заручників.

Про це пише Axios, інформує Цензор.НЕТ.

"Ця операція є ескалацією війни, яка триває вже майже два роки, і очікується, що вона збільшить кількість загиблих і посилить гуманітарну катастрофу в анклаві", - зазначає видання.

Читайте також: Єврокомісія зупиняє виплати Ізраїлю та ініціюватиме санкції, – фон дер Ляєн

Високопоставлений чиновник Армії оборони Ізраїлю заявив, що наземні війська Армії оборони Ізраїлю увійшли до міста Газа в понеділок.

Армія оборони Ізраїлю закликала мільйон палестинців у місті Газа покинути його та переїхати на південь до "гуманітарних районів". За даними військових Ізраїлю, наразі місто Газа залишило близько 300 тис. палестинців.

Операція розпочалася через кілька годин після зустрічі держсекретаря США Марко Рубіо з Нетаньяху та членами ізраїльського кабінету.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ізраїль атакував керівництво ХАМАС у Катарі: попередньо, ліквідовано головного перемовника. ФОТОрепортаж

Два ізраїльські чиновники повідомили, що Рубіо сказав Нетаньягу, що адміністрація Трампа підтримує наземну операцію, але хоче, щоб вона була проведена швидко.

Перед початком операції лідер США Трамп опублікував допис у Truth Social, в якому закликав ХАМАС не шкодити ізраїльським заручникам, яких угруповання утримує:

"Сподіваюся, лідери ХАМАС усвідомлюють, на що вони йдуть. Це жорстоке поводження з людьми. Не допустіть цього, інакше ВСЕ БУДЕ ВТРАЧЕНО. ВИЗВОЛІТЬ ВСІХ ЗАРУЧНИКІВ ЗАРАЗ!".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ви почуєте дуже скоро про укладання мирної угоди щодо Гази, - Трамп

Автор: 

Газа (33) Ізраїль (1826) Хамас (203)
Топ коментарі
+16
Молодці ізраїльтяни, хай Господь їм допомагає.
показати весь коментар
16.09.2025 08:30 Відповісти
+10
Трамп же їх замирив - вислизає Нобель з рук
показати весь коментар
16.09.2025 08:27 Відповісти
+5
Пластеліни прийдуть до тих, кому ***** і влаштують 7 жовтня невірним(
показати весь коментар
16.09.2025 08:39 Відповісти
Трамп же їх замирив - вислизає Нобель з рук
показати весь коментар
16.09.2025 08:27 Відповісти
Мене не дивує Ізраїль, дивують араби.
показати весь коментар
16.09.2025 08:29 Відповісти
Нафтова криза 1973 року розпочалась 17 жовтня 1973 року, коли ОАПЕК, до складу якої входили всі арабські країни-члени ОПЕК, а також Єгипет і Сирія, заявили в ході Жовтневої війни, що вони не будуть постачати нафту країнам, що підтримали Ізраїль у цьому конфлікті з Сирією та Єгиптом.
Це стосувалось передусім США та їхніх союзників у Західній Європі. Упродовж наступного року ціна на нафту збільшилась із трьох до дванадцяти доларів за барель.
 Головне завдання цієї акції полягало у створенні політичного тиску на світову спільноту з метою зменшення підтримки Ізраїлю з боку західних країн.
Результатом економічного тиску ОПЕК стала декларація ради міністрів країн Спільного ринку, що підтримала позицію арабів.
показати весь коментар
16.09.2025 08:34 Відповісти
Молодці ізраїльтяни, хай Господь їм допомагає.
показати весь коментар
16.09.2025 08:30 Відповісти
А з ким вони там воюють, вже начебто нічого не залишилося від Хамасу.
показати весь коментар
16.09.2025 10:37 Відповісти
Якось *****....
показати весь коментар
16.09.2025 08:35 Відповісти
Пластеліни прийдуть до тих, кому ***** і влаштують 7 жовтня невірним(
показати весь коментар
16.09.2025 08:39 Відповісти
*********** paidut ***** !
показати весь коментар
16.09.2025 09:07 Відповісти
Вирізати всих до одного, і старих і малих?😡😡😡
показати весь коментар
16.09.2025 09:15 Відповісти
Яких заручників?
показати весь коментар
16.09.2025 08:44 Відповісти
Котрих взяли на День народження Ху?ла два роки тому.
показати весь коментар
16.09.2025 10:17 Відповісти
З Богом.
Цахал форева, Ізраїлю респєкт.
показати весь коментар
16.09.2025 08:55 Відповісти
Для нас це є ******..зараз в толерастній Європі волохаті бібізяни почнуть за підтримки ***** творити безлад..і толерастам буде не до нас
показати весь коментар
16.09.2025 09:00 Відповісти
Европа уже потроху починае розуміти що їх треба гнати *****, або первиховувати.
показати весь коментар
16.09.2025 09:30 Відповісти
Перевиховувати це анекдот
показати весь коментар
16.09.2025 09:36 Відповісти
Це та війна яку Тампон рішуче зупинив в потребував нобелівську премію?
показати весь коментар
16.09.2025 09:02 Відповісти
Malaci evrei !
показати весь коментар
16.09.2025 09:08 Відповісти
Ціни на нафту поповзуть вверх від чого виграє Кацапстан. Це моя особиста думка.
показати весь коментар
16.09.2025 09:34 Відповісти
ісраїль це брат близнюк паРаші,ті самі методи та засоби,й риторика аналогічна - "ета наша земля,і да нас тут нічіво не била"
показати весь коментар
16.09.2025 09:34 Відповісти
І ще ключовий момент: прагнення воювати з тим, хто не може відповісти. Це не війна, а розстріл беззбройних з рішучим виглядом, ну от як у сусідній гілці пишуть: орк розстріляв Коня. А чи не хоче Ізраїль проводити свої спецобсірації проти Ірану, а Срасія - проти США? Ніт, бо ж там можна й огрести у відповідь.
показати весь коментар
16.09.2025 10:20 Відповісти
Розкажи трохи що там було до них ?
показати весь коментар
16.09.2025 10:26 Відповісти
 
 