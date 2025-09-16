Ізраїль розпочав наземну операцію в місті Газа, - Axios

Фото: Anadolu

Армія Ізраїлю розпочала наземну операцію в місті Газа. В уряді Беньяміна Нетаньягу назвали метою таких дій знищення інфраструктури ХАМАС та звільнення заручників.

"Ця операція є ескалацією війни, яка триває вже майже два роки, і очікується, що вона збільшить кількість загиблих і посилить гуманітарну катастрофу в анклаві", - зазначає видання.

Високопоставлений чиновник Армії оборони Ізраїлю заявив, що наземні війська Армії оборони Ізраїлю увійшли до міста Газа в понеділок.

Армія оборони Ізраїлю закликала мільйон палестинців у місті Газа покинути його та переїхати на південь до "гуманітарних районів". За даними військових Ізраїлю, наразі місто Газа залишило близько 300 тис. палестинців.

Операція розпочалася через кілька годин після зустрічі держсекретаря США Марко Рубіо з Нетаньяху та членами ізраїльського кабінету.

Два ізраїльські чиновники повідомили, що Рубіо сказав Нетаньягу, що адміністрація Трампа підтримує наземну операцію, але хоче, щоб вона була проведена швидко.

Перед початком операції лідер США Трамп опублікував допис у Truth Social, в якому закликав ХАМАС не шкодити ізраїльським заручникам, яких угруповання утримує:

"Сподіваюся, лідери ХАМАС усвідомлюють, на що вони йдуть. Це жорстоке поводження з людьми. Не допустіть цього, інакше ВСЕ БУДЕ ВТРАЧЕНО. ВИЗВОЛІТЬ ВСІХ ЗАРУЧНИКІВ ЗАРАЗ!".

