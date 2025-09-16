РУС
Новости Война Израиля против ХАМАС
2 856 25

Израиль начал наземную операцию в городе Газа, - Axios

Израиль начал наземную операцию в городе Газа против ХАМАС
Фото: Anadolu

Армия Израиля начала наземную операцию в городе Газа. В правительстве Беньямина Нетаньяху назвали целью таких действий уничтожение инфраструктуры ХАМАС и освобождение заложников.

Об этом пишет Axios, информирует Цензор.НЕТ.

"Эта операция является эскалацией войны, которая длится уже почти два года, и ожидается, что она увеличит количество погибших и усилит гуманитарную катастрофу в анклаве", - отмечает издание.

Высокопоставленный чиновник Армии обороны Израиля заявил, что наземные войска Армии обороны Израиля вошли в город Газа в понедельник.

Армия обороны Израиля призвала миллион палестинцев в городе Газа покинуть его и переехать на юг в "гуманитарные районы". По данным военных Израиля, сейчас город Газа покинуло около 300 тыс. палестинцев.

Операция началась через несколько часов после встречи госсекретаря США Марко Рубио с Нетаньяху и членами израильского кабинета.

Два израильских чиновника сообщили, что Рубио сказал Нетаньяху, что администрация Трампа поддерживает наземную операцию, но хочет, чтобы она была проведена быстро.

Перед началом операции лидер США Трамп опубликовал сообщение в Truth Social, в котором призвал ХАМАС не вредить израильским заложникам, которых группировка удерживает:

"Надеюсь, лидеры ХАМАС осознают, на что они идут. Это жестокое обращение с людьми. Не допустите этого, иначе ВСЕ БУДЕТ ПОТЕРЯНО. ОСВОБОДИТЕ ВСЕХ ЗАЛОЖНИКОВ СЕЙЧАС!".

Автор: 

Газа (62) Израиль (2094) Хамас (199)
+18
Молодці ізраїльтяни, хай Господь їм допомагає.
16.09.2025 08:30 Ответить
+11
Трамп же їх замирив - вислизає Нобель з рук
16.09.2025 08:27 Ответить
+6
Пластеліни прийдуть до тих, кому ***** і влаштують 7 жовтня невірним(
16.09.2025 08:39 Ответить
Трамп же їх замирив - вислизає Нобель з рук
16.09.2025 08:27 Ответить
Мене не дивує Ізраїль, дивують араби.
16.09.2025 08:29 Ответить
Нафтова криза 1973 року розпочалась 17 жовтня 1973 року, коли ОАПЕК, до складу якої входили всі арабські країни-члени ОПЕК, а також Єгипет і Сирія, заявили в ході Жовтневої війни, що вони не будуть постачати нафту країнам, що підтримали Ізраїль у цьому конфлікті з Сирією та Єгиптом.
Це стосувалось передусім США та їхніх союзників у Західній Європі. Упродовж наступного року ціна на нафту збільшилась із трьох до дванадцяти доларів за барель.
 Головне завдання цієї акції полягало у створенні політичного тиску на світову спільноту з метою зменшення підтримки Ізраїлю з боку західних країн.
Результатом економічного тиску ОПЕК стала декларація ради міністрів країн Спільного ринку, що підтримала позицію арабів.
16.09.2025 08:34 Ответить
Молодці ізраїльтяни, хай Господь їм допомагає.
16.09.2025 08:30 Ответить
А з ким вони там воюють, вже начебто нічого не залишилося від Хамасу.
16.09.2025 10:37 Ответить
Якось *****....
16.09.2025 08:35 Ответить
Пластеліни прийдуть до тих, кому ***** і влаштують 7 жовтня невірним(
16.09.2025 08:39 Ответить
*********** paidut ***** !
16.09.2025 09:07 Ответить
Вирізати всих до одного, і старих і малих?😡😡😡
16.09.2025 09:15 Ответить
Яких заручників?
16.09.2025 08:44 Ответить
Котрих взяли на День народження Ху?ла два роки тому.
16.09.2025 10:17 Ответить
нема там вже тих заручників
16.09.2025 11:01 Ответить
З Богом.
Цахал форева, Ізраїлю респєкт.
16.09.2025 08:55 Ответить
Для нас це є ******..зараз в толерастній Європі волохаті бібізяни почнуть за підтримки ***** творити безлад..і толерастам буде не до нас
16.09.2025 09:00 Ответить
Европа уже потроху починае розуміти що їх треба гнати *****, або первиховувати.
16.09.2025 09:30 Ответить
Перевиховувати це анекдот
16.09.2025 09:36 Ответить
Це та війна яку Тампон рішуче зупинив в потребував нобелівську премію?
16.09.2025 09:02 Ответить
Malaci evrei !
16.09.2025 09:08 Ответить
Ціни на нафту поповзуть вверх від чого виграє Кацапстан. Це моя особиста думка.
16.09.2025 09:34 Ответить
ісраїль це брат близнюк паРаші,ті самі методи та засоби,й риторика аналогічна - "ета наша земля,і да нас тут нічіво не била"
16.09.2025 09:34 Ответить
І ще ключовий момент: прагнення воювати з тим, хто не може відповісти. Це не війна, а розстріл беззбройних з рішучим виглядом, ну от як у сусідній гілці пишуть: орк розстріляв Коня. А чи не хоче Ізраїль проводити свої спецобсірації проти Ірану, а Срасія - проти США? Ніт, бо ж там можна й огрести у відповідь.
16.09.2025 10:20 Ответить
Розкажи трохи що там було до них ?
16.09.2025 10:26 Ответить
 
 