Израиль начал наземную операцию в городе Газа, - Axios
Армия Израиля начала наземную операцию в городе Газа. В правительстве Беньямина Нетаньяху назвали целью таких действий уничтожение инфраструктуры ХАМАС и освобождение заложников.
Об этом пишет Axios, информирует Цензор.НЕТ.
"Эта операция является эскалацией войны, которая длится уже почти два года, и ожидается, что она увеличит количество погибших и усилит гуманитарную катастрофу в анклаве", - отмечает издание.
Высокопоставленный чиновник Армии обороны Израиля заявил, что наземные войска Армии обороны Израиля вошли в город Газа в понедельник.
Армия обороны Израиля призвала миллион палестинцев в городе Газа покинуть его и переехать на юг в "гуманитарные районы". По данным военных Израиля, сейчас город Газа покинуло около 300 тыс. палестинцев.
Операция началась через несколько часов после встречи госсекретаря США Марко Рубио с Нетаньяху и членами израильского кабинета.
Два израильских чиновника сообщили, что Рубио сказал Нетаньяху, что администрация Трампа поддерживает наземную операцию, но хочет, чтобы она была проведена быстро.
Перед началом операции лидер США Трамп опубликовал сообщение в Truth Social, в котором призвал ХАМАС не вредить израильским заложникам, которых группировка удерживает:
"Надеюсь, лидеры ХАМАС осознают, на что они идут. Это жестокое обращение с людьми. Не допустите этого, иначе ВСЕ БУДЕТ ПОТЕРЯНО. ОСВОБОДИТЕ ВСЕХ ЗАЛОЖНИКОВ СЕЙЧАС!".
