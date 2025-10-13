Не має бути жодних табу у постачанні зброї Україні, - Сибіга

Глава МЗС Андрій Сибіга вважає, що жодних табу у постачанні зброї Україні не має бути.

"Не повинно бути жодних табу у постачанні Україні зброї. Наші відповіді на російські атаки мають бути дзеркальними і далекобійними", - сказав він під час брифінгу з високою представницею ЄС Каєю Каллас.

Як повідомлялося раніше, Трамп пообіцяв Україні Tomahawk, якщо Кремль не припинить війну. 7 жовтня Трамп заявив, що "певною мірою" ухвалив рішення щодо відправки ракет Tomahawk в Україну.

У Кремлі вважають, що рішення Трампа поставити Україні таку зброю буде черговою ескалацією.

