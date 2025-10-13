УКР
Не має бути жодних табу у постачанні зброї Україні, - Сибіга

Сибіга: У постачанні зброї Україні не має бути жодних табу

Глава МЗС Андрій Сибіга вважає, що жодних табу у постачанні зброї Україні не має бути.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Не повинно бути жодних табу у постачанні Україні зброї. Наші відповіді на російські атаки мають бути дзеркальними і далекобійними", - сказав він під час брифінгу з високою представницею ЄС Каєю Каллас.

Також читайте: Україна має бити вглиб території Росії західною зброєю, - резолюція Європарламенту

Як повідомлялося раніше, Трамп пообіцяв Україні Tomahawk, якщо Кремль не припинить війну. 7 жовтня Трамп заявив, що "певною мірою" ухвалив рішення щодо відправки ракет Tomahawk в Україну.

У Кремлі вважають, що рішення Трампа поставити Україні таку зброю буде черговою ескалацією.

Читайте: США не відправляють зброю Україні напряму, її передає НАТО, - Трамп

Дві АПЛ класу Огайо з повним озброєнням загорніть будь ласка...
13.10.2025 12:21 Відповісти
пАтужно! Ось тільки з єрмаковським дипломатичним корпусом неможливо!
13.10.2025 12:22 Відповісти
В дерьмака немає жодних табу,щоб протидіяти тому.
13.10.2025 12:24 Відповісти
"Не повинно бути жодних табу у постачанні Україні зброї. Наші відповіді на російські атаки мають бути дзеркальними і далекобійними" - ну то запитай свого босса, чому ж воно, пархата наволоч, зупинило ВСІ озбраєння після приходу до влади. Особливо про далекобійні системи - Нептун, Богдана, Сапсан і ********** до них. Чому на момент відкритого вторгнення в 22-му ми зустріли ворога тільки тим озбраєнням, що було виготовлене ще до 19-го року - одна Богдана, один комплекс Нептунів, та одна система Сапсан, та що шла на експорт.
І коли отримаєш відповідь, ось тоді і починай ліпити умняки про "табу на постачання зброї".
13.10.2025 12:36 Відповісти
из разряда: якщо Трамп не закінчить війну в Україні до 2029 р він має піти, це поганий президент Америки!
13.10.2025 12:37 Відповісти
миттДІЛо Сибіга, ти д "оманським МУДОзвоном" не про ракетки трендів, що "вам всє далжни"!!?,

а вимолював у Трампа пускові установки!!!!!!
13.10.2025 12:49 Відповісти
 
 