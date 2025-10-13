763 2
Під час тривоги у Харкові пролунали вибухи, КАБи поцілили по місту
Під час повітряної тривоги у Харкові пролунали вибухи через удари ворога по місту.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, за попередньою інформацією, обстріл здійснено КАБами.
Міський голова Ігор Терехов уточнив, що під удари потрапив Слобідський район, а у Салтівському виникла велика пожежа.
На цей момент інформації про постраждалих немає, деталі та масштаби руйнувань уточнюються.
Раніше ми писали, що ввечері понеділка, 13 жовтня, російські загарбники атакують Україну ударними безпілотниками.
Також повідомлялося, що внаслідок російських обстрілів FPV-дронами по Костянтинівці Донецької області загинуло дві людини, ще троє мешканців постраждали.
