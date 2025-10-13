УКР
Новини Обстріл Харкова
763 2

Під час тривоги у Харкові пролунали вибухи, КАБи поцілили по місту

Російські військові обстріляли КАРАМИ Харків 13 жовтня

Під час повітряної тривоги у Харкові пролунали вибухи через удари ворога по місту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, за попередньою інформацією, обстріл здійснено КАБами.

Міський голова Ігор Терехов уточнив, що під удари потрапив Слобідський район, а у Салтівському виникла велика пожежа.

На цей момент інформації про постраждалих немає, деталі та масштаби руйнувань уточнюються.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російський дрон влучив у магазин у Семенівці на Чернігівщині: загинула людина. ФОТО

Раніше ми писали, що ввечері понеділка, 13 жовтня, російські загарбники атакують Україну ударними безпілотниками.

Також повідомлялося, що внаслідок російських обстрілів FPV-дронами по Костянтинівці Донецької області загинуло дві людини, ще троє мешканців постраждали.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

обстріл (31336) пожежа (4441) Харків (5905) атака (632) КАБ (442) Харківська область (1736) Харківський район (591)
Пишуть, що у місті світла вже немає
13.10.2025 22:16 Відповісти
Значить скид з дистанції ~70 км і висоти 13000 метрів є безпечним для московитів
13.10.2025 22:41 Відповісти
 
 