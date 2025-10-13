484 2
Во время тревоги в Харькове прогремели взрывы, КАБы попали по городу
Во время воздушной тревоги в Харькове раздались взрывы из-за ударов врага по городу.
Как сообщает Цензор.НЕТ, по предварительной информации, обстрел осуществлен КАБами.
Городской голова Игорь Терехов уточнил, что под удары попал Слободской район, а в Салтовском возник большой пожар.
На данный момент информации о пострадавших нет, детали и масштабы разрушений уточняются.
Ранее мы писали, что вечером понедельника, 13 октября, российские захватчики атакуют Украину ударными беспилотниками.
Также сообщалось, что в результате российских обстрелов FPV-дронами по Константиновке Донецкой области погибли два человека, еще трое жителей пострадали.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Randall Flag #387882
показать весь комментарий13.10.2025 22:16 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
polini orop
показать весь комментарий13.10.2025 22:41 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль