Новости Обстрел Харькова
484 2

Во время тревоги в Харькове прогремели взрывы, КАБы попали по городу

Российские военные обстреляли КАРАМИ Харьков 13 октября

Во время воздушной тревоги в Харькове раздались взрывы из-за ударов врага по городу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, по предварительной информации, обстрел осуществлен КАБами.

Городской голова Игорь Терехов уточнил, что под удары попал Слободской район, а в Салтовском возник большой пожар.

На данный момент информации о пострадавших нет, детали и масштабы разрушений уточняются.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Российский дрон попал в магазин в Семеновке на Черниговщине: погиб человек. ФОТО

Ранее мы писали, что вечером понедельника, 13 октября, российские захватчики атакуют Украину ударными беспилотниками.

Также сообщалось, что в результате российских обстрелов FPV-дронами по Константиновке Донецкой области погибли два человека, еще трое жителей пострадали.

обстрел (29992) пожар (6052) Харьков (7777) атака (614) КАБ (441) Харьковская область (1712) Харьковский район (583)
Пишуть, що у місті світла вже немає
13.10.2025 22:16 Ответить
Значить скид з дистанції ~70 км і висоти 13000 метрів є безпечним для московитів
13.10.2025 22:41 Ответить
 
 