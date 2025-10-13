Во время тревоги в Харькове прогремели взрывы, КАБы попали по городу

Во время воздушной тревоги в Харькове раздались взрывы из-за ударов врага по городу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, по предварительной информации, обстрел осуществлен КАБами.

Городской голова Игорь Терехов уточнил, что под удары попал Слободской район, а в Салтовском возник большой пожар.

На данный момент информации о пострадавших нет, детали и масштабы разрушений уточняются.

Ранее мы писали, что вечером понедельника, 13 октября, российские захватчики атакуют Украину ударными беспилотниками.

Также сообщалось, что в результате российских обстрелов FPV-дронами по Константиновке Донецкой области погибли два человека, еще трое жителей пострадали.

