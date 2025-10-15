Місія МВФ відвідає Україну найближчим часом, - Свириденко

Найближчим часом в Україну прибуде місія Міжнародного валютного фонду (МВФ).

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко після зустрічей української делегації з керівництвом Фонду у США. Як повідомляє Цензор.НЕТ, перемовини відбулися у Вашингтоні.

Свириденко зазначила, що разом із командою урядовців провела зустріч із директоркою-розпорядницею МВФ Крісталіною Георгієвою та першим заступником керівниці Фонду Деном Катцом.

Читайте: МВФ попередив про ризик нового стрибка світових цін на продовольство

Під час розмови сторони обговорили продовження співпраці та нову програму МВФ для України на 2026–2029 роки, яка має підтримати економічну стабільність держави.

"Ми домовилися про приїзд переговорної місії МВФ до Києва найближчим часом. Уряд продовжує впроваджувати необхідні реформи", - зазначила Свириденко.

Вона нагадала, що за чинною програмою Україна вже пройшла вісім переглядів і отримала 10,6 мільярда доларів.

Читайте також: Мінфін США звинуватив Китай у спробі "потягнути вниз" світову економіку, – FT

Керівництво МВФ, за словами прем’єрки, високо оцінило прогрес України в економічних, фіскальних, монетарних і антикорупційних реформах.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Нагадаємо, у вересні, у рамках візиту до США, президент України Володимир Зеленський зустрівся з директоркою-розпорядницею Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою.

Тоді сторони обговорили всі можливі напрями співпраці, зокрема нову програму розширеного фінансування, а також використання заморожених російських активів на користь України.