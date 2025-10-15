Миссия МВФ посетит Украину в ближайшее время, - Свириденко

В ближайшее время в Украину прибудет миссия Международного валютного фонда (МВФ).

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко после встреч украинской делегации с руководством Фонда в США. Как сообщает Цензор.НЕТ, переговоры прошли в Вашингтоне.

Свириденко отметила, что вместе с командой чиновников провела встречу с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой и первым заместителем руководительницы Фонда Дэном Катцом.

Во время разговора стороны обсудили продолжение сотрудничества и новую программу МВФ для Украины на 2026-2029 годы, которая должна поддержать экономическую стабильность государства.

"Мы договорились о приезде переговорной миссии МВФ в Киев в ближайшее время. Правительство продолжает внедрять необходимые реформы", - отметила Свириденко.

Она напомнила, что по действующей программе Украина уже прошла восемь пересмотров и получила 10,6 миллиарда долларов.

Руководство МВФ, по словам премьера, высоко оценило прогресс Украины в экономических, фискальных, монетарных и антикоррупционных реформах.

Напомним, в сентябре, в рамках визита в США, президент Украины Владимир Зеленский встретился с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой.

Тогда стороны обсудили все возможные направления сотрудничества, в частности новую программу расширенного финансирования, а также использование замороженных российских активов в пользу Украины.