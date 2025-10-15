Миссия МВФ посетит Украину в ближайшее время, - Свириденко
В ближайшее время в Украину прибудет миссия Международного валютного фонда (МВФ).
Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко после встреч украинской делегации с руководством Фонда в США. Как сообщает Цензор.НЕТ, переговоры прошли в Вашингтоне.
Свириденко отметила, что вместе с командой чиновников провела встречу с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой и первым заместителем руководительницы Фонда Дэном Катцом.
Во время разговора стороны обсудили продолжение сотрудничества и новую программу МВФ для Украины на 2026-2029 годы, которая должна поддержать экономическую стабильность государства.
"Мы договорились о приезде переговорной миссии МВФ в Киев в ближайшее время. Правительство продолжает внедрять необходимые реформы", - отметила Свириденко.
Она напомнила, что по действующей программе Украина уже прошла восемь пересмотров и получила 10,6 миллиарда долларов.
Руководство МВФ, по словам премьера, высоко оценило прогресс Украины в экономических, фискальных, монетарных и антикоррупционных реформах.
Напомним, в сентябре, в рамках визита в США, президент Украины Владимир Зеленский встретился с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой.
Тогда стороны обсудили все возможные направления сотрудничества, в частности новую программу расширенного финансирования, а также использование замороженных российских активов в пользу Украины.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль