Літак глави Пентагону здійснив аварійну посадку через тріщину в лобовому склі

Літак глави Пентагону Піта Гегсета, який повертався з Брюсселя до США, змушений був здійснити аварійну посадку у Великій Британії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, причиною стала тріщина в лобовому склі літака.

Речник Пентагону Шон Парнелл у соцмережі Х зазначив, що посадка пройшла за стандартними процедурами і всі пасажири були у безпеці.

Сам Піт Гегсет написав у соцмережі Х, що з ним усе добре.

"Все добре. Слава Богу. Продовжуємо місію!", - додав він.

Наразі експерти перевіряють літак і з’ясовують, чому з’явилася тріщина. Ніхто не постраждав.

Нагадаємо, під час засіданні Контактної групи з питань оборони України (Рамштайн) Піт Гегсет заявив, що якщо російсько-українська війна не завершиться, то Вашингтон та його союзники вживуть необхідних кроків, аби Росія за це заплатила.

