Самолет главы Пентагона совершил аварийную посадку из-за трещины в лобовом стекле

Самолет главы Пентагона Пита Хегсета, который возвращался из Брюсселя в США, вынужден был совершить аварийную посадку в Великобритании.

Как сообщает Цензор.НЕТ, причиной стала трещина в лобовом стекле самолета.

Представитель Пентагона Шон Парнелл в соцсети Х отметил, что посадка прошла по стандартным процедурам и все пассажиры были в безопасности.

Сам Пит Хегсет написал в соцсети Х, что с ним все хорошо.

"Все хорошо. Слава Богу. Продолжаем миссию!", - добавил он.

Сейчас эксперты проверяют самолет и выясняют, почему появилась трещина. Никто не пострадал.

Напомним, во время заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины (Рамштайн) Пит Хегсет заявил, что если российско-украинская война не завершится, то Вашингтон и его союзники предпримут необходимые шаги, чтобы Россия за это заплатила.

