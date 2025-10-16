Самолет главы Пентагона совершил аварийную посадку из-за трещины в лобовом стекле
Самолет главы Пентагона Пита Хегсета, который возвращался из Брюсселя в США, вынужден был совершить аварийную посадку в Великобритании.
Как сообщает Цензор.НЕТ, причиной стала трещина в лобовом стекле самолета.
Представитель Пентагона Шон Парнелл в соцсети Х отметил, что посадка прошла по стандартным процедурам и все пассажиры были в безопасности.
Сам Пит Хегсет написал в соцсети Х, что с ним все хорошо.
"Все хорошо. Слава Богу. Продолжаем миссию!", - добавил он.
Сейчас эксперты проверяют самолет и выясняют, почему появилась трещина. Никто не пострадал.
Напомним, во время заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины (Рамштайн) Пит Хегсет заявил, что если российско-украинская война не завершится, то Вашингтон и его союзники предпримут необходимые шаги, чтобы Россия за это заплатила.
А "тріщина" у лобовій кістці Гегсета - це не "тривога"? Ця "аварійна ситувція" - набагато тривожніша...