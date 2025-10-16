РУС
Новости Заседание Рамштайна
Самолет главы Пентагона совершил аварийную посадку из-за трещины в лобовом стекле

Самолет министра обороны США Пита Хэгсета совершил экстренную посадку в Великобритании

Самолет главы Пентагона Пита Хегсета, который возвращался из Брюсселя в США, вынужден был совершить аварийную посадку в Великобритании.

Как сообщает Цензор.НЕТ, причиной стала трещина в лобовом стекле самолета.

Представитель Пентагона Шон Парнелл в соцсети Х отметил, что посадка прошла по стандартным процедурам и все пассажиры были в безопасности.

Сам Пит Хегсет написал в соцсети Х, что с ним все хорошо.
"Все хорошо. Слава Богу. Продолжаем миссию!", - добавил он.

Сейчас эксперты проверяют самолет и выясняют, почему появилась трещина. Никто не пострадал.

Напомним, во время заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины (Рамштайн) Пит Хегсет заявил, что если российско-украинская война не завершится, то Вашингтон и его союзники предпримут необходимые шаги, чтобы Россия за это заплатила.

Пентагон (1506) самолет (3714) Рамштайн (187) Хегсет Пит (99)
Мстива русня нагадала про себе флюгеру МАГАкомпашки ?
показать весь комментарий
16.10.2025 02:08 Ответить
Тріщина в лобовому склі літака ... Тривожна звістка...
А "тріщина" у лобовій кістці Гегсета - це не "тривога"? Ця "аварійна ситувція" - набагато тривожніша...
показать весь комментарий
16.10.2025 02:21 Ответить
ПОБОЯВСЯ ЩОБ НАШІ КОЛИШНІ ДАЇШНИКИ НЕ ЗУПИНИЛИ,ТА ГЕРОЇЧНО ПРИЗИМЛИВСЯ?
показать весь комментарий
16.10.2025 08:40 Ответить
 
 