Зеленський очікує на реальне перемир’я та вважає нинішній наступ РФ на сході останнім, - Politico
Президент України Володимир Зеленський на закритій зустрічі зі "Слугами народу" припустив, що поточний наступ російських військ на сході України може бути останньою великою наземною операцією РФ у війні. У 2026 році будуть мирні перемовини.
Про це пише видання Politico з посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, з таким припущенням він виступив на нещодавньому закритому засіданні Ради за участю депутатів від "Слуги народу".
Джерела видання, які брали участь у заході, заявили, що Україні "ще доведеться пережити ще одну сувору зиму", але глава держави сказав, що "очікує реальної можливості перемир’я" — хоча не став приховувати, що "це буде нелегко".
Як зазначає Politico, для досягнення цієї мети необхідно посилити економічний і військовий тиск на Росію — щоб диктатор Володимир Путін зрозумів, що "єдиним логічним результатом є перемовини, а затягування конфлікту не принесе йому жодних переваг і лише виснажить РФ".
"На щастя, після успішного посередництва в укладенні перемир’я в Газі, Трамп, схоже, сповнений рішучості покласти край війні в Україні та додати ще одну перемогу до свого послужного списку, щоб похвалитися перед представниками Нобелівського комітету", - додає видання.
Як йдеться в іншому матеріалі Politico, Київ, цілком ймовірно, розраховує на зустріч президента Зеленського і президента США Дональда Трампа 16 жовтня у Вашингтоні, щоб забезпечити Сили оборони сучасною зброєю, необхідною для проведення чергового контрнаступу проти російських військ.
Відповідне твердження на правах анонімності озвучив Politico високопоставлений український чиновник.
"Ми дійсно можемо перейти в наступ — усе залежить від того, яку зброю ми отримаємо і який план буде затверджено", - резюмував він.
Так і вішається на вуха Мівіна, запарена абдристовичем з єрмаком!!??
Богдан, разумков, гончарук, баканов, вагнерівці та коломойський з мертвечуком, можуть, це підтвердити!?!?
нажерлися від пуза
Яке там стратегічне планування, яка ще мобілізація - це все хай лохи четвертий рік на фронті і в тилу тягнуть. А у смарагдових скоробагатьків - зовсім інші приоритети.
Мразь смердюча, тільки пожиттєве для нього і всієї шобли змиє цю ганьбу з нашої країни.