Зеленський очікує на реальне перемир’я та вважає нинішній наступ РФ на сході останнім, - Politico

Президент України Володимир Зеленський на закритій зустрічі зі "Слугами народу" припустив, що поточний наступ російських військ на сході України може бути останньою великою наземною операцією РФ у війні. У 2026 році будуть мирні перемовини.

Про це пише видання Politico з посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, з таким припущенням він виступив на нещодавньому закритому засіданні Ради за участю депутатів від "Слуги народу".

Джерела видання, які брали участь у заході, заявили, що Україні "ще доведеться пережити ще одну сувору зиму", але глава держави сказав, що "очікує реальної можливості перемир’я" — хоча не став приховувати, що "це буде нелегко".

Як зазначає Politico, для досягнення цієї мети необхідно посилити економічний і військовий тиск на Росію — щоб диктатор Володимир Путін зрозумів, що "єдиним логічним результатом є перемовини, а затягування конфлікту не принесе йому жодних переваг і лише виснажить РФ".

"На щастя, після успішного посередництва в укладенні перемир’я в Газі, Трамп, схоже, сповнений рішучості покласти край війні в Україні та додати ще одну перемогу до свого послужного списку, щоб похвалитися перед представниками Нобелівського комітету", - додає видання.

Як йдеться в іншому матеріалі Politico, Київ, цілком ймовірно, розраховує на зустріч президента Зеленського і президента США Дональда Трампа 16 жовтня у Вашингтоні, щоб забезпечити Сили оборони сучасною зброєю, необхідною для проведення чергового контрнаступу проти російських військ.

Відповідне твердження на правах анонімності озвучив Politico високопоставлений український чиновник.

"Ми дійсно можемо перейти в наступ — усе залежить від того, яку зброю ми отримаємо і який план буде затверджено", - резюмував він.

