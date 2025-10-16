УКР
Зеленський очікує на реальне перемир’я та вважає нинішній наступ РФ на сході останнім, - Politico

зеленський

Президент України Володимир Зеленський на закритій зустрічі зі "Слугами народу" припустив, що поточний наступ російських військ на сході України може бути останньою великою наземною операцією РФ у війні. У 2026 році будуть мирні перемовини.

Про це пише видання Politico з посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, з таким припущенням він виступив на нещодавньому закритому засіданні Ради за участю депутатів від "Слуги народу".

Джерела видання, які брали участь у заході, заявили, що Україні "ще доведеться пережити ще одну сувору зиму", але глава держави сказав, що "очікує реальної можливості перемир’я" — хоча не став приховувати, що "це буде нелегко".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський просить у США зброю, пропонуючи креативні умови співпраці, - Bloomberg

Як зазначає Politico, для досягнення цієї мети необхідно посилити економічний і військовий тиск на Росію — щоб диктатор Володимир Путін зрозумів, що "єдиним логічним результатом є перемовини, а затягування конфлікту не принесе йому жодних переваг і лише виснажить РФ".

"На щастя, після успішного посередництва в укладенні перемир’я в Газі, Трамп, схоже, сповнений рішучості покласти край війні в Україні та додати ще одну перемогу до свого послужного списку, щоб похвалитися перед представниками Нобелівського комітету", - додає видання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп може змусити Росію сісти за стіл переговорів з Україною, - The Telegraph

Як йдеться в іншому матеріалі Politico, Київ, цілком ймовірно, розраховує на зустріч президента Зеленського і президента США Дональда Трампа 16 жовтня у Вашингтоні, щоб забезпечити Сили оборони сучасною зброєю, необхідною для проведення чергового контрнаступу проти російських військ.

Відповідне твердження на правах анонімності озвучив Politico високопоставлений український чиновник.

"Ми дійсно можемо перейти в наступ — усе залежить від того, яку зброю ми отримаємо і який план буде затверджено", - резюмував він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Україна хоче піти в наступ. Я прийму рішення з цього приводу, - Трамп. ВIДЕО

+12
А коли Зеленський, правду казав, у 2019 році про брата Порошенка, у 2022 році про шашлики і не лякати інвесторів, чи у 2024 році про контрнаступ або тепер, у 2025 році ??
Богдан, разумков, гончарук, баканов, вагнерівці та коломойський з мертвечуком, можуть, це підтвердити!?!?
показати весь коментар
16.10.2025 18:32 Відповісти
+9
Сракобородько - неабиякий стратег!
показати весь коментар
16.10.2025 18:26 Відповісти
+6
прибацане, обкурене шиденя
показати весь коментар
16.10.2025 18:40 Відповісти
Сракобородько - неабиякий стратег!
показати весь коментар
16.10.2025 18:26 Відповісти
То шашлики, то саміти міру-мір, то вагнерівців спасав….
Так і вішається на вуха Мівіна, запарена абдристовичем з єрмаком!!??
показати весь коментар
16.10.2025 18:34 Відповісти
путлєра запитував?
показати весь коментар
16.10.2025 18:28 Відповісти
А коли Зеленський, правду казав, у 2019 році про брата Порошенка, у 2022 році про шашлики і не лякати інвесторів, чи у 2024 році про контрнаступ або тепер, у 2025 році ??
Богдан, разумков, гончарук, баканов, вагнерівці та коломойський з мертвечуком, можуть, це підтвердити!?!?
показати весь коментар
16.10.2025 18:32 Відповісти
шашлики вже були
нажерлися від пуза
показати весь коментар
16.10.2025 18:34 Відповісти
та все ще жремо,ригаємо і жремо,коли закінчаться невідомо.
показати весь коментар
16.10.2025 18:36 Відповісти
Зебілєнський скот в своєму репертуарі. 2-3 тижні і перемога - в там вибори і вічний дерибан.

Яке там стратегічне планування, яка ще мобілізація - це все хай лохи четвертий рік на фронті і в тилу тягнуть. А у смарагдових скоробагатьків - зовсім інші приоритети.
Мразь смердюча, тільки пожиттєве для нього і всієї шобли змиє цю ганьбу з нашої країни.
показати весь коментар
16.10.2025 18:35 Відповісти
прибацане, обкурене шиденя
показати весь коментар
16.10.2025 18:40 Відповісти
Яке перемир'я коли ворог продовжує просуватись ,допоки не буде зупинено рашиський наступ все це пусті слова ,на жаль у Зелі немає ні стратегії ні тактики . Минулого року пустопорожні слова про так звані "мирний саміт"і "безпекові уголи" , в цьому році все як сподобатись Трампу ,на його совісті провалена мобілізація , корупція на крові і непрофесіоналізм на всіх рівнях
показати весь коментар
16.10.2025 18:42 Відповісти
Усе вірно, з одним не погоджуся. "На його совісті". Коли у тієї мразоти вона з'явилася, совість?
показати весь коментар
16.10.2025 19:03 Відповісти
лапті на болотах навіть мобілізацію не починали
показати весь коментар
16.10.2025 18:43 Відповісти
Вже треба казати не лапті, а підари.
показати весь коментар
16.10.2025 18:45 Відповісти
Стратег хєров.Малював плани перемоги,потім формули миру,тепер перемир'я.Такого мудозвона Україна у владі не бачила.
показати весь коментар
16.10.2025 18:43 Відповісти
Мушу нагадати... 73% дебілів...
показати весь коментар
16.10.2025 19:06 Відповісти
Хто там малював! Воно тексти зачитувало за винагороду від дресирувальника, за пакетик. А писав ті тексти другий під@р, Діма Литвин. Ото й усі плани та формули. Та іноді тому мудозвону хазяїн дозволяв щоки надувати, щоб хохли від щастя всцикалися.
показати весь коментар
16.10.2025 19:06 Відповісти
Кава в Ялті біля Космодрому в тіні мільярда дерев поруч з Діснейлендом тобі в дупу.
показати весь коментар
16.10.2025 18:44 Відповісти
Так недавно он говорил что рашка еще два наступления готовит, а теперь остался последний наступ который идёт с 10 октября 2023 года
показати весь коментар
16.10.2025 18:45 Відповісти
Казати зараз про контрнаступ в ситуації коли не вистачає особового складу це все рівно що проти урагану сцяти вірячи що не заляпає.
показати весь коментар
16.10.2025 18:46 Відповісти
Чаще сбываются опасения, чем надежды. . /Публий Сир /
показати весь коментар
16.10.2025 18:46 Відповісти
Петушок прокукарекал в курятнике.А народу?
показати весь коментар
16.10.2025 18:49 Відповісти
сучище зелене...нада только пєрєстать стрєлять,...
показати весь коментар
16.10.2025 19:04 Відповісти
К этому говнюку нет вопросов. Госизмена и точка. К избирателям вопрос: откуда столько тупых баранов-избирателей в нашей свободолюбивой Украине?
показати весь коментар
16.10.2025 19:10 Відповісти
Шашлики будуть за рахунок ОПи? Чи особисто янєлоха? Каву з Ялти шатлами верещучки доставляти будуть на ті шашлики? Дороги до місця проведення барбекюшного марафону вже побудовані? Дєрьмак буде?
показати весь коментар
16.10.2025 19:25 Відповісти
"""" на піаніно, членом дальше граю"
показати весь коментар
16.10.2025 19:36 Відповісти
Знову мир побачив в якомусь очку?
показати весь коментар
16.10.2025 19:40 Відповісти
Довоювався Торчіль, що тепер тільки може мріяти про перемир'я, бо кацапня і на фронтах пре, і тили на нуль множить. Не давайте більше тупорилим клоунам владу ніколи.
показати весь коментар
16.10.2025 20:04 Відповісти
 
 