Зеленский ожидает реального перемирия и считает нынешнее наступление РФ на востоке последним, - Politico

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский на закрытой встрече со "Слугами народа" предположил, что текущее наступление российских войск на востоке Украины может быть последней крупной наземной операцией РФ в войне. В 2026 году будут мирные переговоры.

Об этом пишет издание Politico со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, с таким предположением он выступил на недавнем закрытом заседании Рады с участием депутатов от "Слуги народа".

Источники издания, участвовавшие в мероприятии, заявили, что Украине "еще придется пережить еще одну суровую зиму", но глава государства сказал, что "ожидает реальной возможности перемирия". Хотя не стал скрывать, что "это будет нелегко".

Как отмечает Politico, для достижения этой цели необходимо усилить экономическое и военное давление на Россию, чтобы диктатор Владимир Путин понял, что "единственным логичным результатом являются переговоры, а затягивание конфликта не принесет ему никаких преимуществ и только истощит РФ".

"К счастью, после успешного посредничества в заключении перемирия в Секторе Газа, Трамп, похоже, полон решимости положить конец войне в Украине и добавить еще одну победу в свой послужной список, чтобы похвастаться перед представителями Нобелевского комитета", - добавляет издание.

Как говорится в другом материале Politico, Киев, по всей вероятности, рассчитывает на встречу президента Зеленского и президента США Дональда Трампа 16 октября в Вашингтоне, чтобы обеспечить Силы обороны современным оружием, необходимым для проведения очередного контрнаступления против российских войск.

Соответствующее утверждение на правах анонимности озвучил Politico высокопоставленный украинский чиновник.

"Мы действительно можем перейти в наступление - все зависит от того, какое оружие мы получим и какой план будет утвержден", - резюмировал он.

Зеленский Владимир (22270) Слуга народа (2673) наступление (233) война в Украине (6530) прекращения огня (355)
Сракобородько - неабиякий стратег!
16.10.2025 18:26 Ответить
То шашлики, то саміти міру-мір, то вагнерівців спасав….
Так і вішається на вуха Мівіна, запарена абдристовичем з єрмаком!!??
16.10.2025 18:34 Ответить
путлєра запитував?
16.10.2025 18:28 Ответить
А коли Зеленський, правду казав, у 2019 році про брата Порошенка, у 2022 році про шашлики і не лякати інвесторів, чи у 2024 році про контрнаступ або тепер, у 2025 році ??
Богдан, разумков, гончарук, баканов, вагнерівці та коломойський з мертвечуком, можуть, це підтвердити!?!?
16.10.2025 18:32 Ответить
шашлики вже були
нажерлися від пуза
16.10.2025 18:34 Ответить
та все ще жремо,ригаємо і жремо,коли закінчаться невідомо.
16.10.2025 18:36 Ответить
Зебілєнський скот в своєму репертуарі. 2-3 тижні і перемога - в там вибори і вічний дерибан.

Яке там стратегічне планування, яка ще мобілізація - це все хай лохи четвертий рік на фронті і в тилу тягнуть. А у смарагдових скоробагатьків - зовсім інші приоритети.
Мразь смердюча, тільки пожиттєве для нього і всієї шобли змиє цю ганьбу з нашої країни.
16.10.2025 18:35 Ответить
прибацане, обкурене шиденя
16.10.2025 18:40 Ответить
Яке перемир'я коли ворог продовжує просуватись ,допоки не буде зупинено рашиський наступ все це пусті слова ,на жаль у Зелі немає ні стратегії ні тактики . Минулого року пустопорожні слова про так звані "мирний саміт"і "безпекові уголи" , в цьому році все як сподобатись Трампу ,на його совісті провалена мобілізація , корупція на крові і непрофесіоналізм на всіх рівнях
16.10.2025 18:42 Ответить
лапті на болотах навіть мобілізацію не починали
16.10.2025 18:43 Ответить
Вже треба казати не лапті, а підари.
16.10.2025 18:45 Ответить
Стратег хєров.Малював плани перемоги,потім формули миру,тепер перемир'я.Такого мудозвона Україна у владі не бачила.
16.10.2025 18:43 Ответить
Кава в Ялті біля Космодрому в тіні мільярда дерев поруч з Діснейлендом тобі в дупу.
16.10.2025 18:44 Ответить
Так недавно он говорил что рашка еще два наступления готовит, а теперь остался последний наступ который идёт с 10 октября 2023 года
16.10.2025 18:45 Ответить
Казати зараз про контрнаступ в ситуації коли не вистачає особового складу це все рівно що проти урагану сцяти вірячи що не заляпає.
16.10.2025 18:46 Ответить
Чаще сбываются опасения, чем надежды. . /Публий Сир /
16.10.2025 18:46 Ответить
 
 