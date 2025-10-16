Зеленский ожидает реального перемирия и считает нынешнее наступление РФ на востоке последним, - Politico
Президент Украины Владимир Зеленский на закрытой встрече со "Слугами народа" предположил, что текущее наступление российских войск на востоке Украины может быть последней крупной наземной операцией РФ в войне. В 2026 году будут мирные переговоры.
Об этом пишет издание Politico со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, с таким предположением он выступил на недавнем закрытом заседании Рады с участием депутатов от "Слуги народа".
Источники издания, участвовавшие в мероприятии, заявили, что Украине "еще придется пережить еще одну суровую зиму", но глава государства сказал, что "ожидает реальной возможности перемирия". Хотя не стал скрывать, что "это будет нелегко".
Как отмечает Politico, для достижения этой цели необходимо усилить экономическое и военное давление на Россию, чтобы диктатор Владимир Путин понял, что "единственным логичным результатом являются переговоры, а затягивание конфликта не принесет ему никаких преимуществ и только истощит РФ".
"К счастью, после успешного посредничества в заключении перемирия в Секторе Газа, Трамп, похоже, полон решимости положить конец войне в Украине и добавить еще одну победу в свой послужной список, чтобы похвастаться перед представителями Нобелевского комитета", - добавляет издание.
Как говорится в другом материале Politico, Киев, по всей вероятности, рассчитывает на встречу президента Зеленского и президента США Дональда Трампа 16 октября в Вашингтоне, чтобы обеспечить Силы обороны современным оружием, необходимым для проведения очередного контрнаступления против российских войск.
Соответствующее утверждение на правах анонимности озвучил Politico высокопоставленный украинский чиновник.
"Мы действительно можем перейти в наступление - все зависит от того, какое оружие мы получим и какой план будет утвержден", - резюмировал он.
Так і вішається на вуха Мівіна, запарена абдристовичем з єрмаком!!??
Богдан, разумков, гончарук, баканов, вагнерівці та коломойський з мертвечуком, можуть, це підтвердити!?!?
нажерлися від пуза
Яке там стратегічне планування, яка ще мобілізація - це все хай лохи четвертий рік на фронті і в тилу тягнуть. А у смарагдових скоробагатьків - зовсім інші приоритети.
Мразь смердюча, тільки пожиттєве для нього і всієї шобли змиє цю ганьбу з нашої країни.