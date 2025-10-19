Зеленський заслухав доповіді військових: Готуємо певні кроки на фронті, є успіхи щодо далекобійності
Сьогодні, 19 жовтня 2025 року, президент України Володимир Зеленський заслухав доповіді щодо ситуації на фронті.
Про це повідомив у телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
Обстановка на фронті
"Сьогодні вже були доповіді військових, доповіді Служби безпеки. Ситуація на фронті, зокрема Покровський напрямок, сусідні райони, також Куп’янськ, прикордоння Харківщини та Сумщини, Запорізька область. Ми тримаємо ситуацію, я вдячний кожному нашому підрозділу за стійкість. Готуємо певні наші кроки на фронті та відповідаємо росіянам на кожен їхній удар", - зауважив глава держави.
Далекобійні удари України по ворогу
Він також зазначив, що провів розмову з головкомом Олександром Сирським, зокрема щодо нашої далекобійності.
"Є збільшення і по відстані, і по влучності наших далекобійних санкцій проти Росії. Фактично кожні день-два є ураження російської нафтопереробки. І це працює на повернення Росії до реальності", - переконаний Зеленський.
Успіхи наших воїнів
Також він відзначив влучні дії наших воїнів із 13-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії, 92-ї окремої штурмової бригади – обидві бригади знищують окупанта на Купʼянському напрямку.
"Також саме там є результати у 127-ї окремої важкої механізованої бригади, підрозділів Сил спеціальних операцій, Служби безпеки України та Військової служби правопорядку. Дякую всім вам, воїни", - резюмує президент.
Що передувало?
Як повідомлялося, сьогодні уражено Новокуйбишевський НПЗ, Оренбурзький газопереробний завод та ворожу базу з пальним у Бердянську.
