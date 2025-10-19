УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10613 відвідувачів онлайн
Новини Атака дронів на регіони РФ Дозвіл на далекобійні удари по РФ
1 670 21

Зеленський заслухав доповіді військових: Готуємо певні кроки на фронті, є успіхи щодо далекобійності

Зеленський про ситуацію на фронті

Сьогодні, 19 жовтня 2025 року, президент України Володимир Зеленський заслухав доповіді щодо ситуації на фронті.

Про це повідомив у телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

Обстановка на фронті

"Сьогодні вже були доповіді військових, доповіді Служби безпеки. Ситуація на фронті, зокрема Покровський напрямок, сусідні райони, також Куп’янськ, прикордоння Харківщини та Сумщини, Запорізька область. Ми тримаємо ситуацію, я вдячний кожному нашому підрозділу за стійкість. Готуємо певні наші кроки на фронті та відповідаємо росіянам на кожен їхній удар", - зауважив глава держави.

Також дивіться: Росія постійно гальмує мирний процес. Війна триває лише тому, що Москва не хоче її завершувати, - Зеленський. ВIДЕО

Далекобійні удари України по ворогу

Він також зазначив, що провів розмову з головкомом Олександром Сирським, зокрема щодо нашої далекобійності.

"Є збільшення і по відстані, і по влучності наших далекобійних санкцій проти Росії. Фактично кожні день-два є ураження російської нафтопереробки. І це працює на повернення Росії до реальності", - переконаний Зеленський.

Також дивіться: Зеленський відповів щодо постачання "Томагавків". ВIДЕО

Успіхи наших воїнів

Також він відзначив влучні дії наших воїнів із 13-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії, 92-ї окремої штурмової бригади – обидві бригади знищують окупанта на Купʼянському напрямку.

"Також саме там є результати у 127-ї окремої важкої механізованої бригади, підрозділів Сил спеціальних операцій, Служби безпеки України та Військової служби правопорядку. Дякую всім вам, воїни", - резюмує президент.

Що передувало?

Як повідомлялося, сьогодні уражено Новокуйбишевський НПЗ, Оренбурзький газопереробний завод та ворожу базу з пальним у Бердянську.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Автор: 

Зеленський Володимир (25872) бойові дії (4773) Сирський Олександр (776) Удари по РФ (610) війна в Україні (6619)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+8
заслухав, занюхав, завідосить...

з ЗЄлєнським ми паБєдім !

.
показати весь коментар
19.10.2025 15:11 Відповісти
+5
Які ракети і коли щось вразили в РФ далеко-далеко? Що ми вразили в Москві? Бубочка згадує далекобійність, бо знає, що потужно насрав у кутку щодо ракет, і треба щось казати, бо смердить.
показати весь коментар
19.10.2025 15:24 Відповісти
+4
Військові взагалі то узгодили з ним, про що будуть говорити? Може якийсь попередній сценарій написаний єлдаком? А то після всіх тих "обговорень, все якась фігня стається...
показати весь коментар
19.10.2025 15:08 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
19.10.2025 15:07 Відповісти
"Готуємо певні кроки на фронті", - певні кроки куди вперед, чи назад? ******* жиди темнити. Так назвали свою партію "Слуга народу", не вказавши, якого саме народу. І тільки в процесі стало недвозначно ясно , слуга якого народу. Того самого, звідки з'явилися Вова ********* і Міндич.
показати весь коментар
19.10.2025 16:20 Відповісти
Військові взагалі то узгодили з ним, про що будуть говорити? Може якийсь попередній сценарій написаний єлдаком? А то після всіх тих "обговорень, все якась фігня стається...
показати весь коментар
19.10.2025 15:08 Відповісти
заслухав, занюхав, завідосить...

з ЗЄлєнським ми паБєдім !

.
показати весь коментар
19.10.2025 15:11 Відповісти
"Милая, ты же знаешь, шо я тебя люблю? Так точно, сэр!"(с) Весь в докладах и сопутствующих видосах...
показати весь коментар
19.10.2025 15:14 Відповісти
Які ракети і коли щось вразили в РФ далеко-далеко? Що ми вразили в Москві? Бубочка згадує далекобійність, бо знає, що потужно насрав у кутку щодо ракет, і треба щось казати, бо смердить.
показати весь коментар
19.10.2025 15:24 Відповісти
През з рівнем інтелекту макаки щось готує.Макака тільки слухати може,аналіз і висновок відсутні
показати весь коментар
19.10.2025 15:28 Відповісти
А розкажи-но за далекобійність "Богдан", стратєх:
Далекобійних снарядів для "Богдани" в закупках Міністерства оборони всього лише 5%. Джерело: https://censor.net/ua/v3578581
Ти "верховний головнокомандувач" чи пусте місце? Риторичне питання...
показати весь коментар
19.10.2025 15:29 Відповісти
Особливих успіхів нема, рос. вояки захопили ще 2 н.п., Чунишине ( на півдні від Покровська) і Полтавку в Запоріж.обл. Але застрягли під Шахово. Вони скаржаться, що піхоти ВСУ не видно, а все небо покрито майже на 100% укр.дронами, а іхніх БЛА майже і не видно, що не дає можливість їм наступати на Шахове. Командування ВСУ мабуть перекинуло туди, додаткові підрозділи СБС, що призупинило наступ на Шахове.
показати весь коментар
19.10.2025 15:36 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=rjFjh0mLslo

І є досить виважена порада ригозЄльоному, як схема дій на найближчий термін в світлі зустрічей Рубіо з хйлом та й без них, якщо хйло обсереться летіти до Будапешту...
показати весь коментар
19.10.2025 15:38 Відповісти
Далекобійність по правилам гнидв та зрадників котрих у 19 років обрала українська більшість. зеленский нещодавно казав шо - він вже на місяц випускає 40 штук САУ Богдана. Вражає цілі на відстоні 40-45 км. З використанням реактивно-активних снарядів - 55-60 км. Шо робить гвидон, з підтримки 60% таких же гвидонів( вони всі ***********) - чому САУ Богдана перестала влучати по цілям - https://www.youtube.com/watch?v=H_CU3bMITIg
Тоб то для влучання у ціль потрібна відстань, для тих снарядів шо зеленский постачає до ЗСУ - 8000 метрів. Для порівняння - американськи набої 50mgb випущені з снайперської гвинтівки Барет 107 - дільність - 7800 метрів. То як можна виграти з такими гвидонами - ніяк.
показати весь коментар
19.10.2025 15:39 Відповісти
Недоблогер-слухач. 🤦‍♂️
показати весь коментар
19.10.2025 15:58 Відповісти
показати весь коментар
19.10.2025 15:59 Відповісти
Зе , ти таки лох і нікчема , так як саме твоє безглузде
управління знищує Украіну і українців !!
Іди геть ,
та зроби таку послугу для нашоі краіни , поки вона ще є !!
показати весь коментар
19.10.2025 16:27 Відповісти
Він також зазначив, що провів розмову з головкомом Олександром Сирським, зокрема щодо нашої далекобійності. "зепоцріот " разом із "сирим " післали американського "трамбона" з "томагавками" накуй і й, бнули по мозгах українського народу стабільною словесною далекобійною брехнею,тьфу ти плять куйнею...
показати весь коментар
19.10.2025 16:42 Відповісти
Члєнограй -де фламінго?
показати весь коментар
19.10.2025 18:26 Відповісти
не знаю я не впевнений - ну по моєму в Україні вже не залишилось і одного довбойоба який вірить цьому чучалу.
показати весь коментар
19.10.2025 18:27 Відповісти
Ішак, як тільки занюхає, відразу зявлютья успіхи.
показати весь коментар
19.10.2025 19:13 Відповісти
 
 