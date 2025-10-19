РУС
Зеленский заслушал доклады военных: Готовим определенные шаги на фронте, есть успехи в дальности

Зеленский о ситуации на фронте

Сегодня, 19 октября 2025 года, президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклады о ситуации на фронте.

Об этом сообщил в телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

Обстановка на фронте

"Сегодня уже были доклады военных, доклады Службы безопасности. Ситуация на фронте, в частности Покровское направление, соседние районы, также Купянск, приграничье Харьковщины и Сумщины, Запорожская область. Мы держим ситуацию, я благодарен каждому нашему подразделению за стойкость. Готовим определенные наши шаги на фронте и отвечаем россиянам на каждый их удар", - отметил глава государства.

Также смотрите: Россия постоянно тормозит мирный процесс. Война продолжается только потому, что Москва не хочет ее завершать, - Зеленский. ВИДЕО

Дальнобойные удары Украины по врагу

Он также отметил, что провел разговор с главкомом Александром Сырским, в частности относительно нашей дальнобойности.

"Есть увеличение и по расстоянию, и по точности наших дальнобойных санкций против России. Фактически каждые день-два есть поражение российской нефтепереработки. И это работает на возвращение России к реальности", - убежден Зеленский.

Также смотрите: Зеленский ответил по поводу поставок "Томагавков". ВИДЕО

Успехи наших воинов

Также он отметил меткие действия наших воинов из 13-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии, 92-й отдельной штурмовой бригады - обе бригады уничтожают оккупанта на Купянском направлении.

"Также именно там есть результаты у 127-й отдельной тяжелой механизированной бригады, подразделений Сил специальных операций, Службы безопасности Украины и Военной службы правопорядка. Спасибо всем вам, воины", - резюмирует президент.

Что предшествовало?

Как сообщалось, сегодня поражены Новокуйбышевский НПЗ, Оренбургский газоперерабатывающий завод и вражеская база с горючим в Бердянске.

Зеленский Владимир (22310) боевые действия (5015) Александр Сырский (749) Удары по РФ (605) война в Украине (6569)
Топ комментарии
+7
заслухав, занюхав, завідосить...

з ЗЄлєнським ми паБєдім !

.
19.10.2025 15:11 Ответить
+4
Які ракети і коли щось вразили в РФ далеко-далеко? Що ми вразили в Москві? Бубочка згадує далекобійність, бо знає, що потужно насрав у кутку щодо ракет, і треба щось казати, бо смердить.
19.10.2025 15:24 Ответить
+3
Військові взагалі то узгодили з ним, про що будуть говорити? Може якийсь попередній сценарій написаний єлдаком? А то після всіх тих "обговорень, все якась фігня стається...
19.10.2025 15:08 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
19.10.2025 15:07 Ответить
"Готуємо певні кроки на фронті", - певні кроки куди вперед, чи назад? ******* жиди темнити. Так назвали свою партію "Слуга народу", не вказавши, якого саме народу. І тільки в процесі стало недвозначно ясно , слуга якого народу. Того самого, звідки з'явилися Вова ********* і Міндич.
19.10.2025 16:20 Ответить
Без реальної мобілізації молоді та жінок, всі плани влади це прожекти! Влада має вчиняти системні кроки на посилення оборони, а не заявляти про певні кроки, бо це виглядає по тупому! Грозити ворогу наступом з пустими окопами може тільки дурень!
19.10.2025 16:51 Ответить
Військові взагалі то узгодили з ним, про що будуть говорити? Може якийсь попередній сценарій написаний єлдаком? А то після всіх тих "обговорень, все якась фігня стається...
19.10.2025 15:08 Ответить
заслухав, занюхав, завідосить...

з ЗЄлєнським ми паБєдім !

.
19.10.2025 15:11 Ответить
"Милая, ты же знаешь, шо я тебя люблю? Так точно, сэр!"(с) Весь в докладах и сопутствующих видосах...
19.10.2025 15:14 Ответить
Які ракети і коли щось вразили в РФ далеко-далеко? Що ми вразили в Москві? Бубочка згадує далекобійність, бо знає, що потужно насрав у кутку щодо ракет, і треба щось казати, бо смердить.
19.10.2025 15:24 Ответить
През з рівнем інтелекту макаки щось готує.Макака тільки слухати може,аналіз і висновок відсутні
19.10.2025 15:28 Ответить
А розкажи-но за далекобійність "Богдан", стратєх:
Далекобійних снарядів для "Богдани" в закупках Міністерства оборони всього лише 5%. Джерело: https://censor.net/ua/v3578581
Ти "верховний головнокомандувач" чи пусте місце? Риторичне питання...
19.10.2025 15:29 Ответить
Особливих успіхів нема, рос. вояки захопили ще 2 н.п., Чунишине ( на півдні від Покровська) і Полтавку в Запоріж.обл. Але застрягли під Шахово. Вони скаржаться, що піхоти ВСУ не видно, а все небо покрито майже на 100% укр.дронами, а іхніх БЛА майже і не видно, що не дає можливість їм наступати на Шахове. Командування ВСУ мабуть перекинуло туди, додаткові підрозділи СБС, що призупинило наступ на Шахове.
19.10.2025 15:36 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=rjFjh0mLslo

І є досить виважена порада ригозЄльоному, як схема дій на найближчий термін в світлі зустрічей Рубіо з хйлом та й без них, якщо хйло обсереться летіти до Будапешту...
19.10.2025 15:38 Ответить
Далекобійність по правилам гнидв та зрадників котрих у 19 років обрала українська більшість. зеленский нещодавно казав шо - він вже на місяц випускає 40 штук САУ Богдана. Вражає цілі на відстоні 40-45 км. З використанням реактивно-активних снарядів - 55-60 км. Шо робить гвидон, з підтримки 60% таких же гвидонів( вони всі ***********) - чому САУ Богдана перестала влучати по цілям - https://www.youtube.com/watch?v=H_CU3bMITIg
Тоб то для влучання у ціль потрібна відстань, для тих снарядів шо зеленский постачає до ЗСУ - 8000 метрів. Для порівняння - американськи набої 50mgb випущені з снайперської гвинтівки Барет 107 - дільність - 7800 метрів. То як можна виграти з такими гвидонами - ніяк.
19.10.2025 15:39 Ответить
Недоблогер-слухач. 🤦‍♂️
19.10.2025 15:58 Ответить
19.10.2025 15:59 Ответить
Зе , ти таки лох і нікчема , так як саме твоє безглузде
управління знищує Украіну і українців !!
Іди геть ,
та зроби таку послугу для нашоі краіни , поки вона ще є !!
19.10.2025 16:27 Ответить
Він також зазначив, що провів розмову з головкомом Олександром Сирським, зокрема щодо нашої далекобійності. "зепоцріот " разом із "сирим " післали американського "трамбона" з "томагавками" накуй і й, бнули по мозгах українського народу стабільною словесною далекобійною брехнею,тьфу ти плять куйнею...
19.10.2025 16:42 Ответить
 
 