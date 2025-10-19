Зеленский заслушал доклады военных: Готовим определенные шаги на фронте, есть успехи в дальности
Сегодня, 19 октября 2025 года, президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклады о ситуации на фронте.
Об этом сообщил в телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.
Обстановка на фронте
"Сегодня уже были доклады военных, доклады Службы безопасности. Ситуация на фронте, в частности Покровское направление, соседние районы, также Купянск, приграничье Харьковщины и Сумщины, Запорожская область. Мы держим ситуацию, я благодарен каждому нашему подразделению за стойкость. Готовим определенные наши шаги на фронте и отвечаем россиянам на каждый их удар", - отметил глава государства.
Дальнобойные удары Украины по врагу
Он также отметил, что провел разговор с главкомом Александром Сырским, в частности относительно нашей дальнобойности.
"Есть увеличение и по расстоянию, и по точности наших дальнобойных санкций против России. Фактически каждые день-два есть поражение российской нефтепереработки. И это работает на возвращение России к реальности", - убежден Зеленский.
Успехи наших воинов
Также он отметил меткие действия наших воинов из 13-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии, 92-й отдельной штурмовой бригады - обе бригады уничтожают оккупанта на Купянском направлении.
"Также именно там есть результаты у 127-й отдельной тяжелой механизированной бригады, подразделений Сил специальных операций, Службы безопасности Украины и Военной службы правопорядка. Спасибо всем вам, воины", - резюмирует президент.
Что предшествовало?
Как сообщалось, сегодня поражены Новокуйбышевский НПЗ, Оренбургский газоперерабатывающий завод и вражеская база с горючим в Бердянске.
