Новокуйбишевський НПЗ припинив роботу після атаки безпілотників

Новокуйбишевський НПЗ зупинен після атаки безпілотників

Новокуйбишевський нафтопереробний завод, що розташований у Самарській області РФ зупинив первинну переробку нафти після атаки безпілотників.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, інформацію підтвердили два джерела в галузі.

В Росії не уточнюють, який саме об’єкт було пошкоджено. За даними джерел, на заводі було вимкнено дві ключові установки - АВТ-11 потужністю майже 19 тисяч тонн на добу та АВТ-9 потужністю близько 4,7 тисячі тонн.

"Роснєфть" офіційно ситуацію не коментує. Орієнтовно підприємство зможе відновити роботу лише на початку листопада, - пише Reuters.

Новокуйбишевський нафтопереробний завод - це найбільший і найоснащеніший НПЗ самарської групи "Роснєфті". У 2024 році він переробив понад 5,7 млн тонн нафти та випустив більше мільйона тонн бензину й понад 1,6 млн тонн дизпалива.

Масштабні атаки українських дронів призвели до дефіциту пального в Росії та змусили РФ обмежити експорт. Прогнозується падіння переробки щонайменше до середини 2026-го, йдеться у щомісячному звіті Міжнародного енергетичного агентства (МЕА).

Тим часом Reuters пише, що Москва покращує системи перехоплення дронів. Це заважає Україні бити по нафтовій інфраструктурі РФ.

