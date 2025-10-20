Новокуйбышевский НПЗ остановил работу после атаки беспилотников
Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод, расположенный в Самарской области РФ остановил первичную переработку нефти после атаки беспилотников.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, информацию подтвердили два источника в отрасли.
В России не уточняют, какой именно объект был поврежден. По данным источников, на заводе были отключены две ключевые установки - АВТ-11 мощностью почти 19 тысяч тонн в сутки и АВТ-9 мощностью около 4,7 тысячи тонн.
"Роснефть" официально ситуацию не комментирует. Ориентировочно предприятие сможет возобновить работу только в начале ноября, - пишет Reuters.
Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод - это крупнейший и самый оснащенный НПЗ самарской группы "Роснефти". В 2024 году он переработал более 5,7 млн тонн нефти и выпустил более миллиона тонн бензина и более 1,6 млн тонн дизтоплива.
Масштабные атаки украинских дронов привели к дефициту топлива в России и заставили РФ ограничить экспорт. Прогнозируется падение переработки как минимум до середины 2026-го, говорится в ежемесячном отчете Международного энергетического агентства (МЭА).
Между тем Reuters пишет, что Москва улучшает системы перехвата дронов. Это мешает Украине бить по нефтяной инфраструктуре РФ.
