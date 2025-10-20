РУС
Газоперерабатывающий завод снова горит в Оренбурге: 19 октября его атаковали БпЛА. ВИДЕО

В российском Оренбурге снова горит газоперерабатывающий завод, который за день до этого атаковали беспилотники Сил обороны Украины.

Об этом сообщает ASTRA, передает Цензор.НЕТ.

Региональное МЧС отрицает повторный пожар.

В сети обнародовали видео с возгоранием, возникшим 20 октября. Оно было снято с территории самого завода.

Смотрите: Силы обороны поразили нефтебазу и ФГКУ комбинат "Гвардейский" в оккупированном Крыму. ВИДЕО

Удар по Оренбургскому ГПЗ

В ночь на 19 октября 2025 года Силы обороны Украины атаковали Оренбургский газоперерабатывающий завод, а также Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области РФ.

На территории газоперерабатывающего завода фиксировали взрывы и масштабный пожар.

Что известно о заводе?

Оренбургский ГПЗ является одним из крупнейших газоперерабатывающих комплексов РФ и способен перерабатывать до 45 млрд кубометров природного газа и 6,2 млн тонн газового конденсата/нефти в год

Также смотрите: Дроны атаковали Новокуйбышевский НПЗ в Самарской области, бушует пожар, - СМИ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

20.10.2025 17:27 Ответить
Що згорить - то не згниэ.
20.10.2025 17:28 Ответить
Ну ти бачив?! Вчора ж вже сказали, шо курити немоНа біля НПЗ! От кацапня тупорила...
20.10.2025 17:33 Ответить
БПЛА ЗСУ й ОРЕНБУРГ?

Орієнтовно:

Від Харківської області (район Гоптівки) до Оренбурга - близько 1 200-1 250 км по прямій,

Від Луганської області (район Ізвариного) - приблизно 1 000-1 050 км по прямій,

Автомобільними дорогами (через Волгоград або Самару) - 1 250-1 400 км, залежно від маршруту.
20.10.2025 17:40 Ответить
Начался отопительный сезон?
