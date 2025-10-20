Газоперерабатывающий завод снова горит в Оренбурге: 19 октября его атаковали БпЛА. ВИДЕО

В российском Оренбурге снова горит газоперерабатывающий завод, который за день до этого атаковали беспилотники Сил обороны Украины.

Об этом сообщает ASTRA, передает Цензор.НЕТ.

Региональное МЧС отрицает повторный пожар.

В сети обнародовали видео с возгоранием, возникшим 20 октября. Оно было снято с территории самого завода.

Удар по Оренбургскому ГПЗ

В ночь на 19 октября 2025 года Силы обороны Украины атаковали Оренбургский газоперерабатывающий завод, а также Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области РФ.

На территории газоперерабатывающего завода фиксировали взрывы и масштабный пожар.

Что известно о заводе?

Оренбургский ГПЗ является одним из крупнейших газоперерабатывающих комплексов РФ и способен перерабатывать до 45 млрд кубометров природного газа и 6,2 млн тонн газового конденсата/нефти в год

