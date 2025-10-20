Газоперерабатывающий завод снова горит в Оренбурге: 19 октября его атаковали БпЛА. ВИДЕО
В российском Оренбурге снова горит газоперерабатывающий завод, который за день до этого атаковали беспилотники Сил обороны Украины.
Об этом сообщает ASTRA, передает Цензор.НЕТ.
Региональное МЧС отрицает повторный пожар.
В сети обнародовали видео с возгоранием, возникшим 20 октября. Оно было снято с территории самого завода.
Удар по Оренбургскому ГПЗ
В ночь на 19 октября 2025 года Силы обороны Украины атаковали Оренбургский газоперерабатывающий завод, а также Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области РФ.
На территории газоперерабатывающего завода фиксировали взрывы и масштабный пожар.
Что известно о заводе?
Оренбургский ГПЗ является одним из крупнейших газоперерабатывающих комплексов РФ и способен перерабатывать до 45 млрд кубометров природного газа и 6,2 млн тонн газового конденсата/нефти в год
Орієнтовно:
Від Харківської області (район Гоптівки) до Оренбурга - близько 1 200-1 250 км по прямій,
Від Луганської області (район Ізвариного) - приблизно 1 000-1 050 км по прямій,
Автомобільними дорогами (через Волгоград або Самару) - 1 250-1 400 км, залежно від маршруту.