УКР
1 673 5

Газопереробний завод знову горить в Оренбурзі: 19 жовтня його атакували БпЛА. ВIДЕО

У російському Оренбурзі знову горить газопереробний завод, який за день до цього атакували безпілотники Сил оборони України.

Про це повідомляє ASTRA, передає Цензор.НЕТ.

Регіональне МНС заперечило повторну пожежу.

У мережі оприлюднили відео із загорянням, що виникло 20 жовтня. Його було знято із території самого заводу.

Дивіться: Сили оборони уразили нафтобазу та ФДКУ комбінат "Гвардійський" в окупованому Криму. ВIДЕО

Удар по Оренбурзькому ГПЗ

У ніч на 19 жовтня 2025 року Сили оборони України атакували Оренбурзький газопереробний завод, а також  Новокуйбишевський нафтопереробний завод у Самарській області РФ.

На території газопереробного заводу фіксували вибухи та масштабну пожежу.

Що відомо про завод?

Оренбурзький ГПЗ є одним з найбільших газопереробних комплексів РФ та здатний переробляти до 45 млрд кубометрів природнього газу і 6,2 млн тонн газового конденсату/нафти на рік

Також дивіться: Дрони атакували Новокуйбишевський НПЗ у Самарській області, вирує пожежа, - ЗМІ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

НПЗ (760) пожежа (4445) росія (68522)
20.10.2025 17:27 Відповісти
Що згорить - то не згниэ.
20.10.2025 17:28 Відповісти
Ну ти бачив?! Вчора ж вже сказали, шо курити немоНа біля НПЗ! От кацапня тупорила...
20.10.2025 17:33 Відповісти
БПЛА ЗСУ й ОРЕНБУРГ?

Орієнтовно:

Від Харківської області (район Гоптівки) до Оренбурга - близько 1 200-1 250 км по прямій,

Від Луганської області (район Ізвариного) - приблизно 1 000-1 050 км по прямій,

Автомобільними дорогами (через Волгоград або Самару) - 1 250-1 400 км, залежно від маршруту.
20.10.2025 17:40 Відповісти
Начался отопительный сезон?
20.10.2025 17:48 Відповісти
 
 