Газопереробний завод знову горить в Оренбурзі: 19 жовтня його атакували БпЛА. ВIДЕО

У російському Оренбурзі знову горить газопереробний завод, який за день до цього атакували безпілотники Сил оборони України.

Про це повідомляє ASTRA, передає Цензор.НЕТ.

Регіональне МНС заперечило повторну пожежу.

У мережі оприлюднили відео із загорянням, що виникло 20 жовтня. Його було знято із території самого заводу.

Дивіться: Сили оборони уразили нафтобазу та ФДКУ комбінат "Гвардійський" в окупованому Криму. ВIДЕО

Удар по Оренбурзькому ГПЗ

У ніч на 19 жовтня 2025 року Сили оборони України атакували Оренбурзький газопереробний завод, а також Новокуйбишевський нафтопереробний завод у Самарській області РФ.

На території газопереробного заводу фіксували вибухи та масштабну пожежу.

Що відомо про завод?

Оренбурзький ГПЗ є одним з найбільших газопереробних комплексів РФ та здатний переробляти до 45 млрд кубометрів природнього газу і 6,2 млн тонн газового конденсату/нафти на рік

Також дивіться: Дрони атакували Новокуйбишевський НПЗ у Самарській області, вирує пожежа, - ЗМІ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж