Газопереробний завод знову горить в Оренбурзі: 19 жовтня його атакували БпЛА. ВIДЕО
У російському Оренбурзі знову горить газопереробний завод, який за день до цього атакували безпілотники Сил оборони України.
Про це повідомляє ASTRA, передає Цензор.НЕТ.
Регіональне МНС заперечило повторну пожежу.
У мережі оприлюднили відео із загорянням, що виникло 20 жовтня. Його було знято із території самого заводу.
Удар по Оренбурзькому ГПЗ
У ніч на 19 жовтня 2025 року Сили оборони України атакували Оренбурзький газопереробний завод, а також Новокуйбишевський нафтопереробний завод у Самарській області РФ.
На території газопереробного заводу фіксували вибухи та масштабну пожежу.
Що відомо про завод?
Оренбурзький ГПЗ є одним з найбільших газопереробних комплексів РФ та здатний переробляти до 45 млрд кубометрів природнього газу і 6,2 млн тонн газового конденсату/нафти на рік
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Орієнтовно:
Від Харківської області (район Гоптівки) до Оренбурга - близько 1 200-1 250 км по прямій,
Від Луганської області (район Ізвариного) - приблизно 1 000-1 050 км по прямій,
Автомобільними дорогами (через Волгоград або Самару) - 1 250-1 400 км, залежно від маршруту.