2 123 5

Тарнавський знову очолить 9-й армійський корпус після ліквідації ОТУ "Донецьк", - ЗМІ

Тарнавський знову стане командувачем 9 корпусу ЗСУ

Бригадний генерал Олександр Тарнавський, який влітку пішов з посади командира оперативно-тактичного угруповання "Донецьк" та командира 9-го армійського корпусу ЗСУ, повертається на посаду очільника корпусу. 

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили двоє співрозмовників УП у Силах оборони.

Зазначимо, що ОТУ "Донецьк" як тимчасовий орган, було ліквідовано у рамках корпусної реформи.

На початку червня Тарнавський, за даними видання, залишив обидві посади, начебто через проблеми зі здоров'ям.

9 армійський корпус працює на Покровському напрямку

На його місце прийшов начальник штабу 9-го корпусу – 50-річний генерал-майор Віктор Ніколюк. Інколи його можна було побачити на фотографіях головкома з відряджень на Покровський напрямок, де і діє 9 корпус.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Силах оборони створили Угруповання об’єднаних сил. Ним керуватиме генерал Драпатий

Як дізналося УП, нещодавно Тарнавський повернувся на своє колишнє місце, а Ніколюка головком Сирський поставив командиром іншого – 20-го корпусу, який діє на межі Донецької та Дніпропетровської областей.

Ніколюк у 20 корпусі зайняв місце полковника Максима Кітугіна, якого зняли з посади через прорив росіян на Дніпропетровщину.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сирський звільнив двох командувачів корпусів ЗСУ Сіленка та Кітугіна, - ЗМІ

Довідково

Нагадаємо, Олександр Тарнавський найбільш відомий як командувач ОСУВ "Таврія" в часи важкого й, на жаль, невдалого наступу Сил оборони на Мелітопольському напрямку влітку 2023-го.

Тарнавський обійняв посаду командира 9-го корпусу й закріпленого за цим корпусом ОТУ "Донецьк" у грудні 2024 року після стрімкого просування росіян в напрямку Покровська та звільнення Олександра Луценка.

армія (3797) призначення (2360) ЗСУ (8031) Тарнавський Олександр (279)
