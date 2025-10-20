Тарнавський знову очолить 9-й армійський корпус після ліквідації ОТУ "Донецьк", - ЗМІ
Бригадний генерал Олександр Тарнавський, який влітку пішов з посади командира оперативно-тактичного угруповання "Донецьк" та командира 9-го армійського корпусу ЗСУ, повертається на посаду очільника корпусу.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили двоє співрозмовників УП у Силах оборони.
Зазначимо, що ОТУ "Донецьк" як тимчасовий орган, було ліквідовано у рамках корпусної реформи.
На початку червня Тарнавський, за даними видання, залишив обидві посади, начебто через проблеми зі здоров'ям.
9 армійський корпус працює на Покровському напрямку
На його місце прийшов начальник штабу 9-го корпусу – 50-річний генерал-майор Віктор Ніколюк. Інколи його можна було побачити на фотографіях головкома з відряджень на Покровський напрямок, де і діє 9 корпус.
Як дізналося УП, нещодавно Тарнавський повернувся на своє колишнє місце, а Ніколюка головком Сирський поставив командиром іншого – 20-го корпусу, який діє на межі Донецької та Дніпропетровської областей.
Ніколюк у 20 корпусі зайняв місце полковника Максима Кітугіна, якого зняли з посади через прорив росіян на Дніпропетровщину.
Довідково
Нагадаємо, Олександр Тарнавський найбільш відомий як командувач ОСУВ "Таврія" в часи важкого й, на жаль, невдалого наступу Сил оборони на Мелітопольському напрямку влітку 2023-го.
Тарнавський обійняв посаду командира 9-го корпусу й закріпленого за цим корпусом ОТУ "Донецьк" у грудні 2024 року після стрімкого просування росіян в напрямку Покровська та звільнення Олександра Луценка.
