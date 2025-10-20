Тарнавский снова возглавит 9-й армейский корпус после ликвидации ОТГ "Донецьк", - СМИ

Бригадный генерал Александр Тарнавский, который летом ушел с должности командира оперативно-тактической группировки "Донецьк" и командира 9-го армейского корпуса ВСУ, возвращается на должность главы корпуса.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили двое собеседников УП в Силах обороны.

Отметим, что ОТГ "Донецьк" как временный орган, был ликвидирован в рамках корпусной реформы.

В начале июня Тарнавский, по данным издания, оставил обе должности, якобы из-за проблем со здоровьем.

9-й армейский корпус работает на Покровском направлении

На его место пришел начальник штаба 9-го корпуса - 50-летний генерал-майор Виктор Николюк. Иногда его можно было увидеть на фотографиях главкома из командировок на Покровское направление, где и действует 9-й корпус.

Как узнало УП, недавно Тарнавский вернулся на свое прежнее место, а Николюка главком Сырский поставил командиром другого - 20-го корпуса, который действует на границе Донецкой и Днепропетровской областей.

Николюк в 20-м корпусе занял место полковника Максима Китугина, которого сняли с должности из-за прорыва россиян на Днепропетровщину.

Напомним, Александр Тарнавский наиболее известен как командующий ОСГВ "Таврія" во времена тяжелого и, к сожалению, неудачного наступления Сил обороны на Мелитопольском направлении летом 2023-го.

Тарнавский занял должность командира 9-го корпуса и закрепленного за этим корпусом ОТГ "Донецьк" в декабре 2024 года после стремительного продвижения россиян в направлении Покровска и увольнения Александра Луценко.

