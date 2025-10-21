Австрія підтримає 19-й пакет санкцій ЄС проти Росії, - канцлер Штокер

Австрія підтримає 19-й пакет санкцій Євросоюзу проти Росії, який планується схвалити цього тижня

Про це глава федеральний канцлер Австрії Крістіан Штокер заявив під час засідання головного комітету Національної ради Австрії, - інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Австрія прагне допомогти України

"Ми чітко розрізняємо, хто є нападником, а хто - жертвою", - наголосив Штокер.

За його словами, австрійський уряд прагне збереження підтримки України з боку Євросоюзу. Він додав, що це також необхідно, щоб Україна могла вести переговори з Росією "з позиції сили", щоб досягти "справедливого і тривалого миру".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посол ЄС Матернова сподівається на ухвалення 19-го пакету санкцій проти Росії

Штокер підкреслив, що участь Австрії в європейських ініціативах на підтримку України відбувається "на основі австрійського нейтралітету".

"Ми беремо участь у цих обговореннях, але, звісно, на основі нейтралітету. Це означає, що Австрія не може брати участь у військових справах", - зазначив він.

Що 19 пакет санкцій передбачає?

Під час засідання головного комітету Національної ради Австрії Штокер вказав на те, що 19-й санкційний пакет ЄС передбачає, зокрема, заборону імпорту російського скрапленого природного газу (LNG).

Канцлер нагадав, що з початку 2025 року Австрія більше не імпортує російський газ, і попередив про небезпеку повторного потрапляння в енергетичну залежність від Росії.

"Було б небезпечно вдруге опинитися в такій залежності, зважаючи на теперішній досвід", - підкреслив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Угорщина не буде блокувати 19-й пакет санкцій ЄС проти Росії, - Сійярто

"Стіна дронів"

Окремо австрійський канцлер торкнувся європейської ініціативи "Стіна дронів", яка має на меті посилення обороноздатності країн ЄС. Він зазначив, що загроза для Європи є реальною, зокрема у вигляді кібератак, дестабілізаційних спроб та появи безпілотників, ймовірно, пов’язаних із Російською Федерацією.

Що передувало?

19 вересня 2025 року був представлений 19-й пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії, який включатиме низку нових обмежень у сферах енергетики, фінансів та технологій. Цей пакет має на меті посилити тиск на Росію та обмежити її економічні можливості. Зокрема пропонуються такі обмеження:

Енергетичний сектор:

ЄС планує повну заборону імпорту російського ЗПГ на свої ринки до 1 січня 2027 року, що на рік раніше за попередньо запланований термін;

Запроваджуються санкції проти "Роснефти" та "Газпромнефти", включаючи заморожування активів та заборону транзакцій;

До санкційного списку додаються 118 суден "тіньового флоту", які допомагають обходити обмеження на транспортування російської нафти.

Фінансовий сектор:

Заборона транзакцій для російських банків.

Санкції проти криптоплатформ.

Обмеження для іноземних банків.

Також планується ввести обмеження на транзакції з компаніями, розташованими в спеціальних економічних зонах, що можуть бути використані для обходу санкцій.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Будріс анонсував 20-й пакет санкцій ЄС проти Росії: енергетика, фінанси й нові тарифи