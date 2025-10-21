Австрия поддержит 19-й пакет санкций ЕС против России, - канцлер Штокер

Австрия поддержит 19-й пакет санкций Евросоюза против России, который планируется одобрить на этой неделе

Об этом федеральный канцлер Австрии Кристиан Штокер заявил во время заседания главного комитета Национального совета Австрии, - информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Австрия стремится помочь Украине

"Мы четко различаем, кто является нападающим, а кто - жертвой", - подчеркнул Штокер.

По его словам, австрийское правительство стремится к сохранению поддержки Украины со стороны Евросоюза. Он добавил, что это также необходимо, чтобы Украина могла вести переговоры с Россией "с позиции силы", чтобы достичь "справедливого и прочного мира".

Штокер подчеркнул, что участие Австрии в европейских инициативах в поддержку Украины происходит "на основе австрийского нейтралитета".

"Мы участвуем в этих обсуждениях, но, конечно, на основе нейтралитета. Это означает, что Австрия не может участвовать в военных делах", - отметил он.

Что 19 пакет санкций предусматривает?

Во время заседания главного комитета Национального совета Австрии Штокер указал на то, что 19-й санкционный пакет ЕС предусматривает, в частности, запрет импорта российского сжиженного природного газа (LNG).

Канцлер напомнил, что с начала 2025 года Австрия больше не импортирует российский газ, и предупредил об опасности повторного попадания в энергетическую зависимость от России.

"Было бы опасно во второй раз оказаться в такой зависимости, учитывая нынешний опыт", - подчеркнул он.

"Стена дронов"

Отдельно австрийский канцлер коснулся европейской инициативы "Стена дронов", которая имеет целью усиление обороноспособности стран ЕС. Он отметил, что угроза для Европы реальна, в частности в виде кибератак, дестабилизирующих попыток и появления беспилотников, вероятно, связанных с Российской Федерацией.

Что предшествовало?

19 сентября 2025 года был представлен 19-й пакет санкций Европейского Союза против России, который будет включать ряд новых ограничений в сферах энергетики, финансов и технологий. Этот пакет имеет целью усилить давление на Россию и ограничить ее экономические возможности. В частности предлагаются следующие ограничения:

Энергетический сектор:

ЕС планирует полный запрет импорта российского СПГ на свои рынки до 1 января 2027 года, что на год раньше предварительно запланированного срока;

Вводятся санкции против "Роснефти" и "Газпромнефти", включая замораживание активов и запрет транзакций;

В санкционный список добавляются 118 судов "теневого флота", которые помогают обходить ограничения на транспортировку российской нефти.

Финансовый сектор:

Запрет транзакций для российских банков.

Санкции против криптоплатформ.

Ограничения для иностранных банков.

Также планируется ввести ограничения на транзакции с компаниями, расположенными в специальных экономических зонах, которые могут быть использованы для обхода санкций.

