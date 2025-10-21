Росія наростила морський експорт нафти до максимуму за 29 місяців

За останній місяць обсяги морських поставок сирої нафти з Росії зросли до найвищого рівня з травня 2023 року.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Bloomberg, середній показник за чотири тижні до 19 жовтня сягнув 3,82 млн барелів на добу.

За даними моніторингу, з російських портів щодня виходили 35 танкерів, що майже дорівнює рекордним показникам від початку повномасштабного вторгнення. Водночас за тиждень до 19 жовтня середні добові обсяги тимчасово впали до 3,7 млн барелів.

Читайте: Грузія почала купувати нафту для свого нового НПЗ в Росії, – Reuters

У повідомленні зазначається, що на деяких напрямках відбулося зниження через несприятливу погоду, зокрема у районі порту Козьміно.

Основні обсяги йдуть до країн Азії - насамперед до Китаю та Індії, хоча частина танкерів не вказує кінцевий пункт призначення.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "На невизначений термін": У Росії продовжують вводити обмеження на продаж бензину

Також зберігаються поставки до Туреччини, які залишилися на стабільному рівні близько 310 тисяч барелів на добу, тоді як постачання до Сирії впали майже вдвічі.

Раніше ми писали, що у Росії працює "тіньовий флот" Путіна із близько 1400 суден, яким Кремль користується, щоб обходити західні санкції й продавати нафту.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі