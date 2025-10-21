УКР
Росія наростила морський експорт нафти до максимуму за 29 місяців

Морські поставки нафти з Росії зросли до найвищого рівня за останні 2,5 року

За останній місяць обсяги морських поставок сирої нафти з Росії зросли до найвищого рівня з травня 2023 року.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Bloomberg, середній показник за чотири тижні до 19 жовтня сягнув 3,82 млн барелів на добу.

За даними моніторингу, з російських портів щодня виходили 35 танкерів, що майже дорівнює рекордним показникам від початку повномасштабного вторгнення. Водночас за тиждень до 19 жовтня середні добові обсяги тимчасово впали до 3,7 млн барелів.

Читайте: Грузія почала купувати нафту для свого нового НПЗ в Росії, – Reuters

У повідомленні зазначається, що на деяких напрямках відбулося зниження через несприятливу погоду, зокрема у районі порту Козьміно.

Основні обсяги йдуть до країн Азії - насамперед до Китаю та Індії, хоча частина танкерів не вказує кінцевий пункт призначення.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "На невизначений термін": У Росії продовжують вводити обмеження на продаж бензину

Також зберігаються поставки до Туреччини, які залишилися на стабільному рівні близько 310 тисяч барелів на добу, тоді як постачання до Сирії впали майже вдвічі.

Раніше ми писали, що у Росії працює "тіньовий флот" Путіна із близько 1400 суден, яким Кремль користується, щоб обходити західні санкції й продавати нафту.

Бо нема куди дівати. НПЗ ті що працюють не всилах переробити, а консервувати скважини : дорого.
21.10.2025 18:37 Відповісти
Насправді є куди дівати - покупців вистачає, а танкери вперто не тонуть.
21.10.2025 18:55 Відповісти
Чого їм боятися - хто ці танкери рішиться зупиняти - от і нарощують експорт
21.10.2025 18:42 Відповісти
g7 все влаштовує!
і трампа теж.
і європу теж.
так шо.....
до сраки ваші санкції!!!
21.10.2025 18:44 Відповісти
ЄС тільки пи#дить:санкції, санкції, а з рештою дупель пусто.
21.10.2025 18:47 Відповісти
Вот тє раз....і два...
21.10.2025 18:49 Відповісти
Нафтотермінали та нафтопроводи з нафтовузлами треба їпти. Вже ж недавно успішно робили це, нащо зупинилися.
21.10.2025 18:57 Відповісти
Цікаво, скільки нафти щомісяця вивозять з порту Новоросійськ, який практично в України під боком.
21.10.2025 18:57 Відповісти
Два підірвані танкери у Босфорі та два у датських протоках змінять ситуацію повністю.
21.10.2025 19:07 Відповісти
 
 