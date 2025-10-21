РУС
Новости нефть Экспорт нефти РФ
606 10

Россия увеличила морской экспорт нефти до максимума за 29 месяцев

Морские поставки нефти из России выросли до самого высокого уровня за последние 2,5 года

За последний месяц объемы морских поставок сырой нефти из России выросли до самого высокого уровня с мая 2023 года.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg, средний показатель за четыре недели до 19 октября достиг 3,82 млн баррелей в сутки.

По данным мониторинга, из российских портов ежедневно выходили 35 танкеров, что почти равно рекордным показателям с начала полномасштабного вторжения. В то же время за неделю до 19 октября средние суточные объемы временно упали до 3,7 млн баррелей.

Читайте: Грузия начала покупать нефть для своего нового НПЗ в России, - Reuters

В сообщении отмечается, что на некоторых направлениях произошло снижение из-за неблагоприятной погоды, в частности в районе порта Козьмино.

Основные объемы идут в страны Азии - прежде всего в Китай и Индию, хотя часть танкеров не указывает конечный пункт назначения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "На неопределенный срок": В России продолжают вводить ограничения на продажу бензина

Также сохраняются поставки в Турцию, которые остались на стабильном уровне около 310 тысяч баррелей в сутки, тогда как поставки в Сирию упали почти вдвое.

Ранее мы писали, что в России работает "теневой флот" Путина из около 1400 судов, которым Кремль пользуется, чтобы обходить западные санкции и продавать нефть.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Топ комментарии
+3
g7 все влаштовує!
і трампа теж.
і європу теж.
так шо.....
до сраки ваші санкції!!!
показать весь комментарий
21.10.2025 18:44 Ответить
+2
ЄС тільки пи#дить:санкції, санкції, а з рештою дупель пусто.
показать весь комментарий
21.10.2025 18:47 Ответить
+2
Нафтотермінали та нафтопроводи з нафтовузлами треба їпти. Вже ж недавно успішно робили це, нащо зупинилися.
показать весь комментарий
21.10.2025 18:57 Ответить
Комментировать
Бо нема куди дівати. НПЗ ті що працюють не всилах переробити, а консервувати скважини : дорого.
показать весь комментарий
21.10.2025 18:37 Ответить
Насправді є куди дівати - покупців вистачає, а танкери вперто не тонуть.
показать весь комментарий
21.10.2025 18:55 Ответить
Чого їм боятися - хто ці танкери рішиться зупиняти - от і нарощують експорт
показать весь комментарий
21.10.2025 18:42 Ответить
g7 все влаштовує!
і трампа теж.
і європу теж.
так шо.....
до сраки ваші санкції!!!
показать весь комментарий
21.10.2025 18:44 Ответить
ЄС тільки пи#дить:санкції, санкції, а з рештою дупель пусто.
показать весь комментарий
21.10.2025 18:47 Ответить
Вот тє раз....і два...
показать весь комментарий
21.10.2025 18:49 Ответить
Нафтотермінали та нафтопроводи з нафтовузлами треба їпти. Вже ж недавно успішно робили це, нащо зупинилися.
показать весь комментарий
21.10.2025 18:57 Ответить
Цікаво, скільки нафти щомісяця вивозять з порту Новоросійськ, який практично в України під боком.
показать весь комментарий
21.10.2025 18:57 Ответить
Два підірвані танкери у Босфорі та два у датських протоках змінять ситуацію повністю.
показать весь комментарий
21.10.2025 19:07 Ответить
Роcсия впервые отправила нефть на переработку в Грузию.
Танкер Kayseri 6 октября доставил 105 340 тонн нефти из порта Новороссийска в нефтяной терминал Кулеви, - Reuters.
показать весь комментарий
21.10.2025 19:38 Ответить
 
 