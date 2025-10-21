Россия увеличила морской экспорт нефти до максимума за 29 месяцев

За последний месяц объемы морских поставок сырой нефти из России выросли до самого высокого уровня с мая 2023 года.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg, средний показатель за четыре недели до 19 октября достиг 3,82 млн баррелей в сутки.

По данным мониторинга, из российских портов ежедневно выходили 35 танкеров, что почти равно рекордным показателям с начала полномасштабного вторжения. В то же время за неделю до 19 октября средние суточные объемы временно упали до 3,7 млн баррелей.

В сообщении отмечается, что на некоторых направлениях произошло снижение из-за неблагоприятной погоды, в частности в районе порта Козьмино.

Основные объемы идут в страны Азии - прежде всего в Китай и Индию, хотя часть танкеров не указывает конечный пункт назначения.

Также сохраняются поставки в Турцию, которые остались на стабильном уровне около 310 тысяч баррелей в сутки, тогда как поставки в Сирию упали почти вдвое.

Ранее мы писали, что в России работает "теневой флот" Путина из около 1400 судов, которым Кремль пользуется, чтобы обходить западные санкции и продавать нефть.

