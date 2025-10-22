Підготовка зустрічі Трампа та Путіна триває, - спецпосланець диктатора Дмитрієв

У Росії заперечили інформацію ЗМІ, що підготовку зустрічі президента США Дональда Трампа та Путіна призупинили.

Про це повідомив спецпредставник російського диктатора Кирило Дмитрієв, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, у ЗМІ "перекручують коментарі" щодо припинення підготовки до зустрічі, щоб перешкодити проведенню майбутнього саміту.

"Підготовка триває", - додав він.

Що передувало?

21 жовтня ЗМІ з посиланням на джерела в Білому домі повідомили, що планування зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна в Будапешті наразі "призупинено".

Росія відмовляється від зупинки на поточній лінії фронту та продовжує вимагати взяття під контроль всієї Донецької області.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що саміт намагаються зірвати. За його словами, до моменту можливої зустрічі "буде багато витоків і фейкових новин".

The Telegraph пише, що у Білому домі підтвердили, що президент США Дональд Трамп більше не планує зустрічатися з російським диктатором Володимиром Путіним в Будапешті.

Трамп заявив, що остаточного рішення щодо його зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним поки немає.

Зустріч Трампа та Путіна

Переговори між Росією та США щодо усунення "подразників" у двосторонніх відносинах мають відбутися до кінця осені, повідомив заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков на початку жовтня.

Представниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що їхні дипломати ведуть "дуже глибоку і серйозну" роботу щодо підготовки майбутньої зустрічі між російським диктатором Володимиром Путіним та президентом США Дональдом Трампом у Будапешті.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск виступив проти проведення переговорів Володимира Зеленського та диктатора Путіна у Будапешті.

Видання El Pais. пише, що майбутня зустріч Трампа з Путіним в Будапешті ставить глав інституцій ЄС та НАТО "у незручне та неприємне становище", адже Путін і Трамп мають намір обговорити російсько-українську війну в країні Євросоюзу, але без участі самого ЄС.

Президент Володимир Зеленський намагався пояснити спецпосланцю Трампа Стіву Віткоффу, що Будапешт є не найкращим майданчиком для проведення потенційних мирних переговорів.

Читайте: Саміт Трампа з Путіним у Будапешті скасували після "невдалої" розмови Лаврова і Рубіо, - The Telegraph