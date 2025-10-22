РУС
Подготовка встречи Трампа и Путина продолжается, - спецпосланник диктатора Дмитриев

РФ заявляет, что подготовку встречи Трампа и Путина не отменяли

В России опровергли информацию СМИ, что подготовку встречи президента США Дональда Трампа и Путина приостановили.

Об этом сообщил спецпредставитель российского диктатора Кирилл Дмитриев, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в СМИ "искажают комментарии" о прекращении подготовки к встрече, чтобы помешать проведению предстоящего саммита.

"Подготовка продолжается", - добавил он.

Что предшествовало?

21 октября СМИ со ссылкой на источники в Белом доме сообщили, что планирование встречи президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина в Будапеште пока "приостановлено".

Россия отказывается от остановки на текущей линии фронта и продолжает требовать взятия под контроль всей Донецкой области.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что саммит пытаются сорвать. По его словам, к моменту возможной встречи "будет много утечек и фейковых новостей".

The Telegraph пишет, что в Белом доме подтвердили, что президент США Дональд Трамп больше не планирует встречаться с российским диктатором Владимиром Путиным в Будапеште.

Трамп заявил, что окончательного решения относительно его встречи с российским диктатором Владимиром Путиным пока нет.

Встреча Трампа и Путина

Переговоры между Россией и США по устранению "раздражителей" в двусторонних отношениях должны состояться до конца осени, сообщил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков в начале октября.

Представительница МИД РФ Мария Захарова заявила, что их дипломаты ведут "очень глубокую и серьезную" работу по подготовке предстоящей встречи между российским диктатором Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом в Будапеште.

Премьер-министр Польши Дональд Туск выступил против проведения переговоров Владимира Зеленского и диктатора Путина в Будапеште.

Издание El Pais. пишет, что предстоящая встреча Трампа с Путиным в Будапеште ставит глав институтов ЕС и НАТО "в неудобное и неприятное положение", ведь Путин и Трамп намерены обсудить российско-украинскую войну в стране Евросоюза, но без участия самого ЕС.

Президент Владимир Зеленский пытался объяснить спецпосланнику Трампа Стиву Виткоффу, что Будапешт является не лучшей площадкой для проведения потенциальных мирных переговоров.

Читайте: Саммит Трампа с Путиным в Будапеште отменили после "неудачного" разговора Лаврова и Рубио, - The Telegraph

путин владимир (32360) Трамп Дональд (6919)
Та всі вже бачать, що триває. путлер всю ніч напрацьовував козирі для переговорів.
показать весь комментарий
22.10.2025 08:58 Ответить
а зустрічі ***** з кобзоном? шо там спєцпосланєц того ще аццкого пєвца повідомляє?
показать весь комментарий
22.10.2025 09:01 Ответить
Щоб ви тварі здохли разом зі своїми переговорами які ви проводите на крові дітей
показать весь комментарий
22.10.2025 09:15 Ответить
зустрічі не буде
***** досяг своєї мети під час телефонних теревенів із рудим донні - намовив деменційного нарциса не давати нам томагавки
наразі ***** надалі із більшою силою масовано їпашить Україну балістикою, кр та дронами - усе, як порішав із рудим донні
показать весь комментарий
22.10.2025 09:22 Ответить
Про що ці піарники і під@ри знову будуть розмовляти ?
Мабуть про те , як добити і розтрощити Украіну та побільше
знищити украінців !
Коли кремлівська мразь і Краснов заспокояться назавжди 😡
показать весь комментарий
22.10.2025 09:31 Ответить
таки так
кабздон цих упирів вже зачекався
показать весь комментарий
22.10.2025 09:31 Ответить
- санкції/томагавки/допомога Україні - тепер вже будуть?
- трамп: тільки показуємо
- красівоє
показать весь комментарий
22.10.2025 09:34 Ответить
 
 