Після санкцій США проти "Роснефти" та "Лукойла": найбільший індійський імпортер закупив близькосхідну нафту замість російської, – Bloomberg

Індійська компанія Reliance Industries Ltd. придбала мільйони барелів сирої нафти з Близького Сходу й США після того, як Вашингтон запровадив санкції проти двох російських компаній - "Роснефть" та "Лукойл".

За даними трейдерів, компанія придбала кілька сортів нафти, включно з Khafji з Саудівської Аравії, Basrah Medium з Іраку і Al-Shaheen з Катару, а також американську West Texas Intermediate.

Очікується, що вантажі будуть доставлені в грудні або січні.

"Reliance була найбільшим імпортером російської нафти в Індії за обсягом цього року. Вона купувала сиру нафту за довгостроковим контрактом з компанією "Роснєфть",- пише агентство.

Трейдери додають, що хоча Reliance і раніше купувала близькосхідну нафту, нещодавні закупівлі, включно з деякими на початку цього тижня до санкцій США, були активнішими, ніж зазвичай.

"Очікується, що постачання російської нафти до великих індійських НПЗ різко скоротяться після санкцій США щодо компаній "Роснефть" та "Лукойл", за можливим винятком Nayara Energy Ltd., у якому "Роснефть" має частку акцій", - сказано в статті.

Що передувало?

Нагадаємо, раніше глава Мінфіну США Скотт Бессент заявляв, що США збираються оголосити про значне посилення санкцій проти Росії 23 або 24 жовтня.

Згодом Мінфін США повідомив про запровадження санкцій проти великих російських нафтових компаній - "Роснефть" та "Лукойл". Причина додаткових санкцій - відсутність серйозної готовності Росії до мирного процесу з метою припинення війни в Україні.

