Після санкцій США проти "Роснефти" та "Лукойла": найбільший індійський імпортер закупив близькосхідну нафту замість російської, – Bloomberg

УКР
Новини Відносини Росії та Індії
961 8

Індійська компанія Reliance Industries Ltd. придбала мільйони барелів сирої нафти з Близького Сходу й США після того, як Вашингтон запровадив санкції проти двох російських компаній - "Роснефть" та "Лукойл".

Про це пише агентство Bloomberg, повідомляє Цензор.НЕТ.

За даними трейдерів, компанія придбала кілька сортів нафти, включно з Khafji з Саудівської Аравії, Basrah Medium з Іраку і Al-Shaheen з Катару, а також американську West Texas Intermediate.

Очікується, що вантажі будуть доставлені в грудні або січні.

Читайте також: Індійські НПЗ різко зменшать закупівлі російської нафти після нових санкцій США, – Reuters

"Reliance була найбільшим імпортером російської нафти в Індії за обсягом цього року. Вона купувала сиру нафту за довгостроковим контрактом з компанією "Роснєфть",- пише агентство.

Трейдери додають, що хоча Reliance і раніше купувала близькосхідну нафту, нещодавні закупівлі, включно з деякими на початку цього тижня до санкцій США, були активнішими, ніж зазвичай.

"Очікується, що постачання російської нафти до великих індійських НПЗ різко скоротяться після санкцій США щодо компаній "Роснефть" та "Лукойл", за можливим винятком Nayara Energy Ltd., у якому "Роснефть" має частку акцій", - сказано в статті.

Читайте також: Санкції США зірвали постачання нафти до Сербії, - Reuters

Що передувало?

Нагадаємо, раніше глава Мінфіну США Скотт Бессент заявляв, що США збираються оголосити про значне посилення санкцій проти Росії 23 або 24 жовтня.

Згодом Мінфін США повідомив про запровадження санкцій проти великих російських нафтових компаній - "Роснефть" та "Лукойл". Причина додаткових санкцій - відсутність серйозної готовності Росії до мирного процесу з метою припинення війни в Україні.

Все подобные новости первого эшелона ничего не говорят. Все станет понятно через месяца 3 когра раша адаптируется как и ко всем другим санкциям
показати весь коментар
24.10.2025 19:20 Відповісти
показати весь коментар
24.10.2025 19:24 Відповісти
Ну і мають рацію, навіщо купувати нафту у кацапського бидла, на яке наклали санкції і ще й скоро Україна доб'є усі їхні ті заводи по переробці!
показати весь коментар
24.10.2025 19:32 Відповісти
Ой, дивіться, індуси, які кричали, що немає альтернативи, одразу її знайшли після звіздюліни.
показати весь коментар
24.10.2025 19:32 Відповісти
Не страшно. Наш Лідор свого кремльовського кумира в біді не залишить і транспортуватиме нафту орбану і фіці
показати весь коментар
24.10.2025 19:36 Відповісти
Не порівнюйте потреби індійської мегаекономіки та угорських і словацьких бздюльок. Хоча, згоден, в нас ще той лідор
показати весь коментар
24.10.2025 20:12 Відповісти
А чо, так можно было? (С)
показати весь коментар
24.10.2025 19:38 Відповісти
вчора оголосили санкції, сьогодні вже знайшли іншого продавця...оперативно ідуси працюють....
показати весь коментар
24.10.2025 20:37 Відповісти
 
 