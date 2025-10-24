После санкций США против "Роснефти" и "Лукойла": крупнейший индийский импортер закупил ближневосточную нефть вместо российской, – Bloomberg

Индийская компания Reliance Industries Ltd. приобрела миллионы баррелей сырой нефти с Ближнего Востока и США после того, как Вашингтон ввел санкции против двух российских компаний - "Роснефть" и "Лукойл".

Об этом пишет агентство Bloomberg, сообщает Цензор.НЕТ.

По данным трейдеров, компания приобрела несколько сортов нефти, включая Khafji из Саудовской Аравии, Basrah Medium из Ирака и Al-Shaheen из Катара, а также американскую West Texas Intermediate.

Ожидается, что грузы будут доставлены в декабре или январе.

"Reliance была крупнейшим импортером российской нефти в Индии по объему в этом году. Она покупала сырую нефть по долгосрочному контракту с компанией "Роснефть",- пишет агентство.

Трейдеры добавляют, что хотя Reliance и раньше покупала ближневосточную нефть, недавние закупки, включая некоторые в начале этой недели до санкций США, были активнее, чем обычно.

"Ожидается, что поставки российской нефти в крупных индийских НПЗ резко сократятся после санкций США в отношении компаний "Роснефть" и "Лукойл", за возможным исключением Nayara Energy Ltd., в котором "Роснефть" имеет долю акций", - говорится в статье.

Что предшествовало?

Напомним, ранее глава Минфина США Скотт Бессент заявлял, что США собираются объявить о значительном усилении санкций против России 23 или 24 октября.

Впоследствии Минфин США сообщил о введении санкций против крупных российских нефтяных компаний - "Роснефть" и "Лукойл". Причина дополнительных санкций - отсутствие серьезной готовности России к мирному процессу с целью прекращения войны в Украине.

