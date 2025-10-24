РУС
После санкций США против "Роснефти" и "Лукойла": крупнейший индийский импортер закупил ближневосточную нефть вместо российской, – Bloomberg

На Глобальном саммите мира Индию не будут представлять высокопоставленные чиновники

Индийская компания Reliance Industries Ltd. приобрела миллионы баррелей сырой нефти с Ближнего Востока и США после того, как Вашингтон ввел санкции против двух российских компаний - "Роснефть" и "Лукойл".

Об этом пишет агентство Bloomberg, сообщает Цензор.НЕТ.

По данным трейдеров, компания приобрела несколько сортов нефти, включая Khafji из Саудовской Аравии, Basrah Medium из Ирака и Al-Shaheen из Катара, а также американскую West Texas Intermediate.

Ожидается, что грузы будут доставлены в декабре или январе.

Читайте также: Индийские НПЗ резко уменьшат закупки российской нефти после новых санкций США, - Reuters

"Reliance была крупнейшим импортером российской нефти в Индии по объему в этом году. Она покупала сырую нефть по долгосрочному контракту с компанией "Роснефть",- пишет агентство.

Трейдеры добавляют, что хотя Reliance и раньше покупала ближневосточную нефть, недавние закупки, включая некоторые в начале этой недели до санкций США, были активнее, чем обычно.

"Ожидается, что поставки российской нефти в крупных индийских НПЗ резко сократятся после санкций США в отношении компаний "Роснефть" и "Лукойл", за возможным исключением Nayara Energy Ltd., в котором "Роснефть" имеет долю акций", - говорится в статье.

Читайте также: Санкции США сорвали поставки нефти в Сербию, - Reuters

Что предшествовало?

Напомним, ранее глава Минфина США Скотт Бессент заявлял, что США собираются объявить о значительном усилении санкций против России 23 или 24 октября.

Впоследствии Минфин США сообщил о введении санкций против крупных российских нефтяных компаний - "Роснефть" и "Лукойл". Причина дополнительных санкций - отсутствие серьезной готовности России к мирному процессу с целью прекращения войны в Украине.

Все подобные новости первого эшелона ничего не говорят. Все станет понятно через месяца 3 когра раша адаптируется как и ко всем другим санкциям
24.10.2025 19:20 Ответить
24.10.2025 19:24 Ответить
Ну і мають рацію, навіщо купувати нафту у кацапського бидла, на яке наклали санкції і ще й скоро Україна доб'є усі їхні ті заводи по переробці!
24.10.2025 19:32 Ответить
Ой, дивіться, індуси, які кричали, що немає альтернативи, одразу її знайшли після звіздюліни.
24.10.2025 19:32 Ответить
Не страшно. Наш Лідор свого кремльовського кумира в біді не залишить і транспортуватиме нафту орбану і фіці
24.10.2025 19:36 Ответить
Не порівнюйте потреби індійської мегаекономіки та угорських і словацьких бздюльок. Хоча, згоден, в нас ще той лідор
24.10.2025 20:12 Ответить
А чо, так можно было? (С)
24.10.2025 19:38 Ответить
вчора оголосили санкції, сьогодні вже знайшли іншого продавця...оперативно ідуси працюють....
24.10.2025 20:37 Ответить
 
 