У центрі Чернігова впав "Шахед": у місті проблеми з мобільним зв’язком (оновлено)

У центрі Чернігова впав бойовий дрон типу "Шахед".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграм-каналі начальник міської військової адміністрації Дмитро Брижинський.

За його словами, безпілотник впав у центральній частині Чернігова, наразі уточнюються наслідки події.

За кілька хвилин до цього місцеві мешканці повідомляли про вибух, який пролунала в місті. На місце події прибули рятувальники та представники комунальних служб, щоб перевірити, чи немає постраждалих і пошкоджень цивільних об’єктів.

Водночас кореспонденти "Суспільного" повідомили, що після вибуху у Чернігові виникли проблеми з мобільним зв'язком.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Шахеди" масовано атакують Чернігів: БпЛА упав біля будинку, є постраждалі (оновлено)

О 23:45 Повітряні сили Збройних сил України попереджали про наближення дрона, який рухався зі сходу в напрямку Чернігова. В місті та області була оголошена повітряна тривога.

Раніше повідомлялося, що 27 жовтня російські окупанти атакували Чернігівську область, внаслідок чого пошкоджено енергетичний об'єкт у Корюківському районі.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі