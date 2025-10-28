У центрі Чернігова впав "Шахед": у місті проблеми з мобільним зв’язком (оновлено)
У центрі Чернігова впав бойовий дрон типу "Шахед".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграм-каналі начальник міської військової адміністрації Дмитро Брижинський.
За його словами, безпілотник впав у центральній частині Чернігова, наразі уточнюються наслідки події.
За кілька хвилин до цього місцеві мешканці повідомляли про вибух, який пролунала в місті. На місце події прибули рятувальники та представники комунальних служб, щоб перевірити, чи немає постраждалих і пошкоджень цивільних об’єктів.
Водночас кореспонденти "Суспільного" повідомили, що після вибуху у Чернігові виникли проблеми з мобільним зв'язком.
О 23:45 Повітряні сили Збройних сил України попереджали про наближення дрона, який рухався зі сходу в напрямку Чернігова. В місті та області була оголошена повітряна тривога.
Раніше повідомлялося, що 27 жовтня російські окупанти атакували Чернігівську область, внаслідок чого пошкоджено енергетичний об'єкт у Корюківському районі.
