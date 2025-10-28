Взрывы в Чернигове: в центре города упал "Шахед"

В центре Чернигова упал боевой дрон типа "Шахед".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграмм-канале начальник городской военной администрации Дмитрий Брижинский.

По его словам, беспилотник упал в центральной части города, сейчас уточняются последствия происшествия.

За несколько минут до этого местные жители сообщали о взрыве, который прогремел в городе. На место происшествия прибыли спасатели и представители коммунальных служб, чтобы проверить, нет ли пострадавших и повреждений гражданских объектов.

В 23:45 Воздушные силы Вооруженных сил Украины предупреждали о приближении дрона, который двигался с востока в направлении Чернигова. В городе и области была объявлена воздушная тревога.

Ранее сообщалось, что 27 октября российские оккупанты атаковали Черниговскую область, в результате чего поврежден энергетический объект в Корюковском районе.

