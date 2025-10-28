Взрывы в Чернигове: в центре города упал "Шахед"
В центре Чернигова упал боевой дрон типа "Шахед".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграмм-канале начальник городской военной администрации Дмитрий Брижинский.
По его словам, беспилотник упал в центральной части города, сейчас уточняются последствия происшествия.
За несколько минут до этого местные жители сообщали о взрыве, который прогремел в городе. На место происшествия прибыли спасатели и представители коммунальных служб, чтобы проверить, нет ли пострадавших и повреждений гражданских объектов.
В 23:45 Воздушные силы Вооруженных сил Украины предупреждали о приближении дрона, который двигался с востока в направлении Чернигова. В городе и области была объявлена воздушная тревога.
Ранее сообщалось, что 27 октября российские оккупанты атаковали Черниговскую область, в результате чего поврежден энергетический объект в Корюковском районе.
Нажаль.
Змін НУЛЬ в захисті.
Змін нуль в керівництві який забезпечила такий.«захист».
Висновок : таке положення речей влаштовує центральну владу.
Немає відповіді лише на питання : чому.такий стан речей влаштовує центральну владу?
🤔🤔🤔
Те, про що раніше лише читали про Донбас, - стало реальністю. І просто звикаєш до цього. Розумію, що це психіка таким чином оберігає себе.
Реактивний шахед вночі поруч - вже не прокидаєшся. Летить балістика - вже якось пофіг, буде як буде.
Призвичаїлися жити у передвер'ї пекла.
Емоції теж притупилися, вже їх не вистачає на пожаліти всіх, бо немає поповнення ресурсу.
Бідні стають біднішими, багаті багатішають. Світ не просто змінився, він поділив все на чорне-біле.
Як ти? Тримаймося, все буде добре.
Можливо, нехай буде