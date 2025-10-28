РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12500 посетителей онлайн
Новости Атака беспилотников на Чернигов
3 172 4

Взрывы в Чернигове: в центре города упал "Шахед"

В центре Чернигова упал Шахед

В центре Чернигова упал боевой дрон типа "Шахед".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграмм-канале начальник городской военной администрации Дмитрий Брижинский.

По его словам, беспилотник упал в центральной части города, сейчас уточняются последствия происшествия.

За несколько минут до этого местные жители сообщали о взрыве, который прогремел в городе. На место происшествия прибыли спасатели и представители коммунальных служб, чтобы проверить, нет ли пострадавших и повреждений гражданских объектов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Шахеды" массированно атакуют Чернигов: БпЛА упал возле дома, есть пострадавшие (обновлено)

В 23:45 Воздушные силы Вооруженных сил Украины предупреждали о приближении дрона, который двигался с востока в направлении Чернигова. В городе и области была объявлена воздушная тревога.

Ранее сообщалось, что 27 октября российские оккупанты атаковали Черниговскую область, в результате чего поврежден энергетический объект в Корюковском районе.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Автор: 

Чернигов (954) атака (664) дроны (5234) Шахед (1596) Черниговская область (1376) Черниговский район (108)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ви не пробували до лікаря звернутись?
показать весь комментарий
28.10.2025 06:40 Ответить
Чернігівщина під цілодобовою атакою рашитських дронів і це вже нікого з влади не турбує і не бентежить.
Нажаль.
Змін НУЛЬ в захисті.
Змін нуль в керівництві який забезпечила такий.«захист».
Висновок : таке положення речей влаштовує центральну владу.
Немає відповіді лише на питання : чому.такий стан речей влаштовує центральну владу?
🤔🤔🤔
показать весь комментарий
28.10.2025 06:39 Ответить
Те, що ми звикаємо до існуючого стану, - оце і є найстрашніше.
Те, про що раніше лише читали про Донбас, - стало реальністю. І просто звикаєш до цього. Розумію, що це психіка таким чином оберігає себе.
Реактивний шахед вночі поруч - вже не прокидаєшся. Летить балістика - вже якось пофіг, буде як буде.
Призвичаїлися жити у передвер'ї пекла.
Емоції теж притупилися, вже їх не вистачає на пожаліти всіх, бо немає поповнення ресурсу.
Бідні стають біднішими, багаті багатішають. Світ не просто змінився, він поділив все на чорне-біле.

Як ти? Тримаймося, все буде добре.
Можливо, нехай буде
показать весь комментарий
28.10.2025 08:34 Ответить
 
 