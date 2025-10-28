Доба на Сумщині: під ударами РФ 12 населених пунктів. Найбільше обстрілів у Сумському та Шосткинському районах. ФОТОрепортаж

Упродовж доби, з ранку 27 жовтня до ранку 28 жовтня 2025 року, російські війська обстріляли 12 населених пунктів Сумської області.

Як зазначається, найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах.

Куди бив ворог?

Під ударами ворога були населені пункти таких громад:

▪️Юнаківська

▪️Хотінська

▪️Есманьська

▪️Шалигинська

▪️Зноб-Новгородська

▪️Великописарівська.

За даними ОВА, ворог активно застосовував керовані авіаційні бомби: понад 10 ударів КАБ.

Також ворог здійснив удари FPV-дронами по території Сумщини.

Наслідки

За уточненою інформацією, у Конотопській громаді вночі 27 жовтня пошкоджено, крім нежитлових приміщень і об’єктів цивільної інфраструктури, 1 багатоквартирний та 1 приватний будинок.

Що передувало?

Зранку 27 жовтня війська РФ ударили по об’єкту критичної інфраструктури у Сумах. Частина громади без світла.

Раніше голова ГУР Кирило Буданов зазначав, що РФ атакує енергетику України, щоб чинити соціальний тиск.

