Доба на Сумщині: під ударами РФ 12 населених пунктів. Найбільше обстрілів у Сумському та Шосткинському районах. ФОТОрепортаж
Упродовж доби, з ранку 27 жовтня до ранку 28 жовтня 2025 року, російські війська обстріляли 12 населених пунктів Сумської області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сумської ОВА.
Як зазначається, найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах.
Куди бив ворог?
Під ударами ворога були населені пункти таких громад:
▪️Юнаківська
▪️Хотінська
▪️Есманьська
▪️Шалигинська
▪️Зноб-Новгородська
▪️Великописарівська.
За даними ОВА, ворог активно застосовував керовані авіаційні бомби: понад 10 ударів КАБ.
Також ворог здійснив удари FPV-дронами по території Сумщини.
Наслідки
За уточненою інформацією, у Конотопській громаді вночі 27 жовтня пошкоджено, крім нежитлових приміщень і об’єктів цивільної інфраструктури, 1 багатоквартирний та 1 приватний будинок.
Що передувало?
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль