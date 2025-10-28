Сутки на Сумщине: под ударами РФ - 12 населенных пунктов. Больше всего обстрелов в Сумском и Шосткинском районах. ФОТОрепортаж

В течение суток, с утра 27 октября до утра 28 октября 2025 года, российские войска обстреляли 12 населенных пунктов Сумской области.

Как отмечается, больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском и Шосткинском районах.

Куда бил враг?

Под ударами врага были населенные пункты таких громад:

▪️Юнаковская

▪️Хотинская

▪️Эсманьская

▪️Шалыгинская

▪️Зноб-Новгородская

▪️Великописаревская.

По данным ОВА, враг активно применял управляемые авиационные бомбы: более 10 ударов КАБ.

Также враг совершил удары FPV-дронами по территории Сумщины.

Последствия

По уточненной информации, в Конотопской громаде ночью 27 октября повреждены, кроме нежилых помещений и объектов гражданской инфраструктуры, 1 многоквартирный и 1 частный дом.

Что предшествовало?

Утром 27 октября войска РФ ударили по объекту критической инфраструктуры в Сумах. Часть громады без света.

Ранее глава ГУР Кирилл Буданов отмечал, что РФ атакует энергетику Украины, чтобы оказывать социальное давление.

