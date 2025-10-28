Сутки на Сумщине: под ударами РФ - 12 населенных пунктов. Больше всего обстрелов в Сумском и Шосткинском районах. ФОТОрепортаж
В течение суток, с утра 27 октября до утра 28 октября 2025 года, российские войска обстреляли 12 населенных пунктов Сумской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сумской ОВА.
Как отмечается, больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском и Шосткинском районах.
Куда бил враг?
Под ударами врага были населенные пункты таких громад:
▪️Юнаковская
▪️Хотинская
▪️Эсманьская
▪️Шалыгинская
▪️Зноб-Новгородская
▪️Великописаревская.
По данным ОВА, враг активно применял управляемые авиационные бомбы: более 10 ударов КАБ.
Также враг совершил удары FPV-дронами по территории Сумщины.
Последствия
По уточненной информации, в Конотопской громаде ночью 27 октября повреждены, кроме нежилых помещений и объектов гражданской инфраструктуры, 1 многоквартирный и 1 частный дом.
Что предшествовало?
