Сутки на Сумщине: под ударами РФ - 12 населенных пунктов. Больше всего обстрелов в Сумском и Шосткинском районах. ФОТОрепортаж

В течение суток, с утра 27 октября до утра 28 октября 2025 года, российские войска обстреляли 12 населенных пунктов Сумской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сумской ОВА.

Как отмечается, больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском и Шосткинском районах.

Куда бил враг?

Под ударами врага были населенные пункты таких громад:
▪️Юнаковская
▪️Хотинская
▪️Эсманьская
▪️Шалыгинская
▪️Зноб-Новгородская
▪️Великописаревская.

По данным ОВА, враг активно применял управляемые авиационные бомбы: более 10 ударов КАБ.

Также враг совершил удары FPV-дронами по территории Сумщины.

Последствия

По уточненной информации, в Конотопской громаде ночью 27 октября повреждены, кроме нежилых помещений и объектов гражданской инфраструктуры, 1 многоквартирный и 1 частный дом.

Что предшествовало?

  • Утром 27 октября войска РФ ударили по объекту критической инфраструктуры в Сумах. Часть громады без света.
  • Ранее глава ГУР Кирилл Буданов отмечал, что РФ атакует энергетику Украины, чтобы оказывать социальное давление.

обстрел (30221) Сумская область (3802) Сумы (1280) Шостка (110) Сумский район (445) Шосткинский район (110)
