Пропутінському співаку Кіркорову повідомлено про підозру через концерти на ТОТ України

Російський співак та путініст Філіп Кіркоров отримав підозру від Служби безпеки України за підтримку війни РФ проти України та систематичні виступи на ТОТ перед російськими загарбниками.

Про це повідомив Офіс генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

Концерти на ТОТ України

Встановлено, що Кіркоров систематично брав участь у заходах на тимчасово окупованих територіях України, організованих російською владою.

Зазначається, що своїми діями він "сприяв легітимізації окупації" та підтримував пропаганду Росії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зрадницю Монтян внесли до "списку екстремістів" у Росії

Зокрема, 18 березня 2021 року співак взяв участь у мітингу-концерті на стадіоні "Лужники" у Москві, де прямо підтримав незаконну анексію Криму.

Також РФ систематично залучала Кіркорова до розважальних заходів для своїх солдатів впродовж 2022-2024 років, які, зокрема, відбувалися у тимчасово окупованих Феодосії (Крим) та Горлівці (Донецька область).

У 2022 році, як стверджують правоохоронці, російський артист відвідав військовий шпиталь у Феодосії, де публічно підтримав окупантів. А в Горлівці він виступив у 2024 році, також у шпиталі для військових. Кіркоров доставив так звану "гуманітарну допомогу", а через день дав концерт у зруйнованому росіянами залі "Шахтар".

Читайте також: Кремль розробив методичку для промивання мізків молоді на ТОТ України, - ГУР. ФОТОрепортаж

Підтримка режиму Путіна

Зазначимо, що Кіркоров із 2022 року перебуває під санкціями України. А 18 квітня 2024 року Європейський суд з прав людини визнав його відповідальним за дії, які підривають або загрожують незалежності України.

Вказано, що російський диктатор Володимир Путін використовував Кіркорова як інструмент "мʼякої сили" у політиці РФ проти територіального суверенітету держав і проти прав і свобод людини.

Також правоохоронці зазначили, що сам Кіркоров ніколи не заперечував, що він був інструментом поширення ідеології президента РФ та публічно називав себе "представником Путіна на сцені" і постійно підтримував диктатора та його політику.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Митрополиту РПЦ оголошено про підозру за виправдання агресії проти України, - Офіс Генпрокурора