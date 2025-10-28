РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10554 посетителя онлайн
Новости Подозрение Киркорову
867 14

Пропутинскому певцу Киркорову сообщено о подозрении из-за концертов на ВОТ Украины

Киркоров получил подозрение от СБУ

Российский певец и путинист Филипп Киркоров получил подозрение от Службы безопасности Украины за поддержку войны РФ против Украины и систематические выступления на ВОТ перед российскими захватчиками.

Об этом сообщил Офис генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

Концерты на ВОТ Украины

Установлено, что Киркоров систематически участвовал в мероприятиях на временно оккупированных территориях Украины, организованных российскими властями.

Отмечается, что своими действиями он "способствовал легитимизации оккупации" и поддерживал пропаганду России.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Предательницу Монтян внесли в "список экстремистов" в России

В частности, 18 марта 2021 года певец принял участие в митинге-концерте на стадионе "Лужники" в Москве, где прямо поддержал незаконную аннексию Крыма.

Также РФ систематически привлекала Киркорова к развлекательным мероприятиям для своих солдат в течение 2022-2024 годов, которые, в частности, происходили во временно оккупированных Феодосии (Крым) и Горловке (Донецкая область).

В 2022 году, как утверждают правоохранители, российский артист посетил военный госпиталь в Феодосии, где публично поддержал оккупантов. А в Горловке он выступил в 2024 году, также в госпитале для военных. Киркоров доставил так называемую "гуманитарную помощь", а через день дал концерт в разрушенном россиянами зале "Шахтер".

Читайте также: Кремль разработал методичку для промывки мозгов молодежи на ВОТ Украины, - ГУР. ФОТОрепортаж

Поддержка режима Путина

Отметим, что Киркоров с 2022 года находится под санкциями Украины. А 18 апреля 2024 года Европейский суд по правам человека признал его ответственным за действия, которые подрывают или угрожают независимости Украины.

Указано, что российский диктатор Владимир Путин использовал Киркорова как инструмент "мягкой силы" в политике РФ против территориального суверенитета государств и против прав и свобод человека.

Также правоохранители отметили, что сам Киркоров никогда не отрицал, что он был инструментом распространения идеологии президента РФ и публично называл себя "представителем Путина на сцене" и постоянно поддерживал диктатора и его политику.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Митрополиту РПЦ объявлено о подозрении за оправдание агрессии против Украины, - Офис Генпрокурора

Автор: 

Киркоров Филипп (67) пропаганда (3760) СБУ (20556) подозрение (583) Офис Генпрокурора (2735)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
ходят слухи шо этот румын нашего гаранта любил
показать весь комментарий
28.10.2025 16:50 Ответить
+2
показать весь комментарий
28.10.2025 16:56 Ответить
+2
він шо вагітний ?
показать весь комментарий
28.10.2025 16:59 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ходят слухи шо этот румын нашего гаранта любил
показать весь комментарий
28.10.2025 16:50 Ответить
балгарiн
показать весь комментарий
28.10.2025 17:19 Ответить
ним тільки дітей лякати
показать весь комментарий
28.10.2025 16:54 Ответить
показать весь комментарий
28.10.2025 16:56 Ответить
він шо вагітний ?
показать весь комментарий
28.10.2025 16:59 Ответить
яке прекрасне фото з Оманською Гнидою
показать весь комментарий
28.10.2025 17:17 Ответить
то було до війни при німцях
показать весь комментарий
28.10.2025 17:38 Ответить
***** не може пробачити Філі що той дав запотиличник Зєлі (дивись кліп пісні "Просто подарі") а у ***** руки виявились для цього короткі...
показать весь комментарий
28.10.2025 16:57 Ответить
Зе мачі румуна!
показать весь комментарий
28.10.2025 17:01 Ответить
Воно болгарін.
показать весь комментарий
28.10.2025 17:29 Ответить
І вмєстє с Zєлєй бил Філіп
Он как то сам собой пріліп......
показать весь комментарий
28.10.2025 17:22 Ответить
Знову Філя "зашел не в ту дверь".
показать весь комментарий
28.10.2025 17:24 Ответить
Піздросович? Таки ДА.
показать весь комментарий
28.10.2025 17:25 Ответить
Филипп - в переводе-- " любитель кобыл".
показать весь комментарий
28.10.2025 17:31 Ответить
 
 