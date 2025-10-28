Пропутинскому певцу Киркорову сообщено о подозрении из-за концертов на ВОТ Украины

Российский певец и путинист Филипп Киркоров получил подозрение от Службы безопасности Украины за поддержку войны РФ против Украины и систематические выступления на ВОТ перед российскими захватчиками.

Об этом сообщил Офис генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

Концерты на ВОТ Украины

Установлено, что Киркоров систематически участвовал в мероприятиях на временно оккупированных территориях Украины, организованных российскими властями.

Отмечается, что своими действиями он "способствовал легитимизации оккупации" и поддерживал пропаганду России.

В частности, 18 марта 2021 года певец принял участие в митинге-концерте на стадионе "Лужники" в Москве, где прямо поддержал незаконную аннексию Крыма.

Также РФ систематически привлекала Киркорова к развлекательным мероприятиям для своих солдат в течение 2022-2024 годов, которые, в частности, происходили во временно оккупированных Феодосии (Крым) и Горловке (Донецкая область).

В 2022 году, как утверждают правоохранители, российский артист посетил военный госпиталь в Феодосии, где публично поддержал оккупантов. А в Горловке он выступил в 2024 году, также в госпитале для военных. Киркоров доставил так называемую "гуманитарную помощь", а через день дал концерт в разрушенном россиянами зале "Шахтер".

Поддержка режима Путина

Отметим, что Киркоров с 2022 года находится под санкциями Украины. А 18 апреля 2024 года Европейский суд по правам человека признал его ответственным за действия, которые подрывают или угрожают независимости Украины.

Указано, что российский диктатор Владимир Путин использовал Киркорова как инструмент "мягкой силы" в политике РФ против территориального суверенитета государств и против прав и свобод человека.

Также правоохранители отметили, что сам Киркоров никогда не отрицал, что он был инструментом распространения идеологии президента РФ и публично называл себя "представителем Путина на сцене" и постоянно поддерживал диктатора и его политику.

