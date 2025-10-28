Зеленський зустрівся із главою МЗС Нідерландів ван Вілом: обговорили виробництво дронів, енергопідтримку та створення офісу Трибуналу

Президент Володимир Зеленський під час зустрічі у Києві з міністром закордонних справ Нідерландів Девідом ван Вілом обговорив спільне виробництво дронів, енергетичну допомогу Україні та відкриття офісу Трибуналу щодо воєнних злочинів Росії.

"Ми започаткували важливі рішення щодо спільного виробництва дронів, для нас це важливо. Ми вдячні за важливу підтримку України - Нідерланди у п'ятірці найбільших донаторів. Більше 4 млрд євро в цьому році підтримки і більше 13 млрд час війни - і це тільки підтримка оборонної індустрії України і нашої армії. Це дуже важливі рішення, які тільки посилювали Україну", - сказав Зеленський.

Президент подякував Нідерландам за енергетичний пакет підтримки у розмірі 25 млн євро, який був оголошений під час зустрічі.

Трибуналу щодо воєнних злочинів РФ

Також глава держави відзначив рішення Нідерландів відкрити офіс Трибуналу щодо воєнних злочинів Російської Федерації.

"Ми за це вдячні. Це дуже важливо. Ми впевнені в тому, що війна закінчиться. І коли ми кажемо, що хочемо справедливого миру, передусім, ми хочемо трибуналу всім злочинцям", - наголосив він.

Зеленський підкреслив, що це рішення є "сигналом, що справедливість є і справедливість має бути".

Нагадаємо, у вівторок, 28 жовтня, до Києва прибув міністр закордонних справ Нідерландів Давід ван Віл.