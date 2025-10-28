УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10553 відвідувача онлайн
Новини Допомога Україні від Норвегії
278 4

Зеленський зустрівся із главою МЗС Нідерландів ван Вілом: обговорили виробництво дронів, енергопідтримку та створення офісу Трибуналу

Зеленський про удари по російських НПЗ

Президент Володимир Зеленський під час зустрічі у Києві з міністром закордонних справ Нідерландів Девідом ван Вілом обговорив спільне виробництво дронів, енергетичну допомогу Україні та відкриття офісу Трибуналу щодо воєнних злочинів Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми започаткували важливі рішення щодо спільного виробництва дронів, для нас це важливо. Ми вдячні за важливу підтримку України - Нідерланди у п'ятірці найбільших донаторів. Більше 4 млрд євро в цьому році підтримки і більше 13 млрд час війни - і це тільки підтримка оборонної індустрії України і нашої армії. Це дуже важливі рішення, які тільки посилювали Україну", - сказав Зеленський.

Президент подякував Нідерландам за енергетичний пакет підтримки у розмірі 25 млн євро, який був оголошений під час зустрічі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія є загрозою номер один для безпеки держав Північної Європи, - Орпо та Стере

Трибуналу щодо воєнних злочинів РФ

Також глава держави відзначив рішення Нідерландів відкрити офіс Трибуналу щодо воєнних злочинів Російської Федерації.

"Ми за це вдячні. Це дуже важливо. Ми впевнені в тому, що війна закінчиться. І коли ми кажемо, що хочемо справедливого миру, передусім, ми хочемо трибуналу всім злочинцям", - наголосив він.

Зеленський підкреслив, що це рішення є "сигналом, що справедливість є і справедливість має бути".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Розвідка Норвегії підтвердила випробування Росією ядерної ракети "Буревісник"

Нагадаємо, у вівторок, 28 жовтня, до Києва прибув міністр закордонних справ Нідерландів Давід ван Віл.

Автор: 

Зеленський Володимир (25981) Норвегія (848)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Аки пчелка... уся у трудах... ******, ****** не покладая рук и ног.
показати весь коментар
28.10.2025 17:36 Відповісти
Саме так ******* та *******!
показати весь коментар
28.10.2025 17:44 Відповісти
Так от чому істерить Раєвська-Мосейчук з приводу «обговорення ракет в публічній сфері» - виявляється, більше мільярда доларів оборонного замовлення пішло на фірму, яка раніше займалася кастингом і зйомками, про що вже навіть написали «The New York Times».
Ну не знайшлося в Україні конструкторського бюро, інженерної компанії або оборонного підприємства для розробки та виробництва ********* озброєння - тільки наші талановиті продюсери.
У них тепер не тільки мільярди на «єдиний марафон», енергетику режисера «Слуга народу» та елітну нерухомість «Династія», - але й ласий шматок від оборонки (не дарма ж Укроборонпром на карачки ставили).
Виглядає як спроба «заробляння на крові», якщо я правильно пам'ятаю гасла жахливої епохи брехні та бідності.
показати весь коментар
28.10.2025 17:39 Відповісти
показати весь коментар
28.10.2025 17:46 Відповісти
 
 