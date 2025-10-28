Зеленский встретился с главой МИД Нидерландов ван Вилом: обсудили производство дронов, энергоподдержку и создание офиса Трибунала

Президент Владимир Зеленский во время встречи в Киеве с министром иностранных дел Нидерландов Дэвидом ван Вилом обсудил совместное производство дронов, энергетическую помощь Украине и открытие офиса Трибунала по военным преступлениям России.

"Мы начали важные решения по совместному производству дронов, для нас это важно. Мы благодарны за важную поддержку Украины - Нидерланды в пятерке крупнейших донаторов. Более 4 млрд евро в этом году поддержки и более 13 млрд во время войны - и это только поддержка оборонной индустрии Украины и нашей армии. Это очень важные решения, которые только усиливали Украину", - сказал Зеленский.

Президент поблагодарил Нидерланды за энергетический пакет поддержки в размере 25 млн евро, который был объявлен во время встречи.

Трибунал по военным преступлениям РФ

Также глава государства отметил решение Нидерландов открыть офис Трибунала по военным преступлениям Российской Федерации.

"Мы за это благодарны. Это очень важно. Мы уверены в том, что война закончится. И когда мы говорим, что хотим справедливого мира, прежде всего, мы хотим трибунала всем преступникам", - подчеркнул он.

Зеленский подчеркнул, что это решение является "сигналом, что справедливость есть и справедливость должна быть".

Напомним, во вторник, 28 октября, в Киев прибыл министр иностранных дел Нидерландов Давид ван Вил.