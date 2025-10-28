Молдова не акредитує російського посла через недипломатичну поведінку

Тимчасово виконуючий обов’язки міністра закордонних справ Молдови Міхай Попшой заявив, що затримка з акредитацією нового посла Росії пов’язана з його поведінкою, яка не відповідає дипломатичним нормам. Про це пише Point.md, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, дипломат уже прибув до країни, але ще не подав вірчі грамоти президенту, тому офіційно не має повноважень.

Попшой зазначив, що російський представник поводиться так, ніби вже акредитований, хоча це суперечить міжнародній практиці.

Глава молдовського МЗС також нагадав, що відносини між Молдовою та Росією ускладнилися через російську агресію проти України. Він підкреслив, що Молдова прагне мати добрі стосунки з усіма країнами, але не може ігнорувати події, які відбуваються поруч.

"Сподіваємося, що мир незабаром повернеться до нашого регіону і що Російська Федерація повернеться до виконання своїх міжнародних зобов'язань, включаючи Статут ООН, дотримуючись міжнародного права. А доти нам потрібно пристосовуватися до нинішніх реалій", - заявив Попшой.

Дипломатичний скандал між Молдовою і Росією: що передувало?

Ще на початку лютого президентка Молдови Мая Санду заявляла, що процедура призначення російського посла затягнулася через "велику кількість брехливих і недружніх заяв Кремля на адресу її країни".

Також за її даними, РФ намагатиметься знайти нові методи впливу для дестабілізації ситуації в різних європейських країнах.

За словами молдавської лідерки, наразі демократії не лише в Молдові, а й у всій Європі загрожує небезпека і її найбільш помітним фронтом є жорстока агресія проти України.

