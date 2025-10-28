Молдова не аккредитует российского посла из-за недипломатичного поведения
Временно исполняющий обязанности министра иностранных дел Молдовы Михай Попшой заявил, что задержка с аккредитацией нового посла России связана с его поведением, которое не соответствует дипломатическим нормам. Об этом пишет Point.md, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, дипломат уже прибыл в страну, но еще не подал верительные грамоты президенту, поэтому официально не имеет полномочий.
Попшой отметил, что российский представитель ведет себя так, будто уже аккредитован, хотя это противоречит международной практике.
Глава молдавского МИД также напомнил, что отношения между Молдовой и Россией осложнились из-за российской агрессии против Украины. Он подчеркнул, что Молдова стремится иметь хорошие отношения со всеми странами, но не может игнорировать события, которые происходят рядом.
"Надеемся, что мир вскоре вернется в наш регион и что Российская Федерация вернется к выполнению своих международных обязательств, включая Устав ООН, соблюдая международное право. А до тех пор нам нужно приспосабливаться к нынешним реалиям", - заявил Попшой.
Дипломатический скандал между Молдовой и Россией: что предшествовало?
Еще в начале февраля президент Молдовы Майя Санду заявляла, что процедура назначения российского посла затянулась из-за "большого количества лживых и недружественных заявлений Кремля в адрес ее страны".
Также по ее данным, РФ будет пытаться найти новые методы влияния для дестабилизации ситуации в различных европейских странах.
По словам молдавского лидера, сейчас демократии не только в Молдове, но и во всей Европе угрожает опасность и ее наиболее заметным фронтом является жестокая агрессия против Украины.
Ранее мы писали, что Молдова снизила тариф на транзит газа в Украину на 50%.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль