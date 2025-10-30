Індія може продовжувати закупівлю нафти РФ через посередників в обхід санкцій США та ЄС, - Reuters
Незважаючи на нові санкції США та Європейського Союзу проти Росії та її нафтових компаній, морський експорт російської сировини наразі триває.
Про це повідомляє Reuters, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, Індія може й надалі купувати нафту з РФ через посередників. За даними LSEG та джерел видання, у жовтні експорт із західних портів Приморськ, Усть-Луга та Новоросійськ складе близько 2,33 млн барелів на добу, що відповідає переглянутій місячній програмі експорту.
Санкції США
Американські санкції наберуть чинності з 22 листопада, адже США встановили термін для завершення угод з "Роснефтью" та "Лукойлом" до 21 листопада. Однак кораблі, які вирушають з балтійських портів, прибудуть до Індії після цієї дати, оскільки шлях займає приблизно чотири тижні.
"Все, що вантажиться в Приморську, гарантовано прибуде до Індії після 21 листопада", - зазначив один із трейдерів виданню.
Закупівля нафти РФ Індією
При цьому індійські НПЗ ще не визначилися щодо подальших закупівель російської нафти. Компанія Reliance Industries, ключовий покупець сировини, оцінює вплив санкцій на свої контракти. Джерела Reuters припускають, що продаж російської нафти може бути переданий посередникам та торговим компаніям, що збільшить витрати для продавців, але може зменшити ризики для покупців.
Що передувало?
- 23 жовтня Мінфін США повідомив про запровадження санкцій проти великих російських нафтових компаній - "Роснефть" та "Лукойл". Причина додаткових санкцій - відсутність серйозної готовності Росії до мирного процесу з метою припинення війни в Україні.
- 24 жовтня стало відомо, що спецпредставник російського диктатора Кирило Дмитрієв прибув до Сполучених Штатів для офіційних переговорів.
