Індія може продовжувати закупівлю нафти РФ через посередників в обхід санкцій США та ЄС, - Reuters

Незважаючи на нові санкції США та Європейського Союзу проти Росії та її нафтових компаній, морський експорт російської сировини наразі триває.

Про це повідомляє Reuters, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, Індія може й надалі купувати нафту з РФ через посередників. За даними LSEG та джерел видання, у жовтні експорт із західних портів Приморськ, Усть-Луга та Новоросійськ складе близько 2,33 млн барелів на добу, що відповідає переглянутій місячній програмі експорту.

Санкції США

Американські санкції наберуть чинності з 22 листопада, адже США встановили термін для завершення угод з "Роснефтью" та "Лукойлом" до 21 листопада. Однак кораблі, які вирушають з балтійських портів, прибудуть до Індії після цієї дати, оскільки шлях займає приблизно чотири тижні.

"Все, що вантажиться в Приморську, гарантовано прибуде до Індії після 21 листопада", - зазначив один із трейдерів виданню.

Закупівля нафти РФ Індією

При цьому індійські НПЗ ще не визначилися щодо подальших закупівель російської нафти. Компанія Reliance Industries, ключовий покупець сировини, оцінює вплив санкцій на свої контракти. Джерела Reuters припускають, що продаж російської нафти може бути переданий посередникам та торговим компаніям, що збільшить витрати для продавців, але може зменшити ризики для покупців.

Що передувало?

  • 23 жовтня Мінфін США повідомив про запровадження санкцій проти великих російських нафтових компаній - "Роснефть" та "Лукойл". Причина додаткових санкцій - відсутність серйозної готовності Росії до мирного процесу з метою припинення війни в Україні.
  • 24 жовтня стало відомо, що спецпредставник російського диктатора Кирило Дмитрієв прибув до Сполучених Штатів для офіційних переговорів.

Індія (810) нафта (6012) санкції (12939)
і яка буде ціна для індії, як що ще посередників підсуєтити? і чи зможе індія платити рупіями, як робить це з кацапами?

я ж кажу золотий час для журнашлюх.
хайпуй на будь чому. платять добре, особливо кацапи.
30.10.2025 12:55 Відповісти
ви думаєте, посередники якісь глобальні нафтотрейдери будуть? звичайні роги та копита з найближчого мумбайського підвалу
30.10.2025 13:50 Відповісти
Доки країни ОПЕК не збільшать видобуток нафти, щоб перекрити кацапську частку ринку - кацапську нафту будуть закуповувати так, чи інакше. Тим більше - кацапи індусам за знижкою нафту продають...нажаль, з не дуже великою - індуси буквально за пару $ продаються.
30.10.2025 12:57 Відповісти
Збільшити видобуток = обвалити ціни , а цього ніхто робити не буде
30.10.2025 13:21 Відповісти
Якщо перекрити кацапську нафту - нічого не обвалиться. А якщо не збільшувати видобуток - то кацапську нафту будуть купувати, бо просто на ринку не вистачатиме нафти.
30.10.2025 13:41 Відповісти
Типове "ооо ааа санкції скоро доб'ють рашку... а ні, не доб'ють"
30.10.2025 13:13 Відповісти
Усі так роблять. Санкції до жопи
30.10.2025 14:13 Відповісти
 
 